North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

Las letras de North West destacan la influencia de Kanye West con referencias a riqueza, autos de lujo y marcas de diseñador (EFE/Instagram/@northwest)

North West, de 12 años, lanzó su EP debut N0rth4evr, una colección de seis temas de rap-rock que escribió y produjo ella misma, siguiendo los pasos musicales de su padre, el rapero Kanye West.

El proyecto, disponible desde el viernes, muestra la clara influencia del artista en el estilo de su hija mayor: las letras del nuevo material incluyen referencias a la riqueza, los autos de lujo y las marcas de diseñador, elementos recurrentes en la discografía de Kanye.

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Pero North también incorpora una influencia propia: el emo, género que su padre ha explorado ocasionalmente a lo largo de su carrera.

El EP abre con “H0w Sh0uld ! f33l” (“How Should I Feel”), que sampleó “Monster” de Meg & Dia, dúo de hermanas que alcanzó popularidad en 2006.

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En ese tema, la artista —reconocible por su cabello azul— rapea: “I been living in a shadow / All this money turn my heart into a black hole” (“He estado viviendo en una sombra / Todo este dinero convierte mi corazón en un agujero negro”).

"N0rth4evr" fusiona rap, rock y estética alternativa en seis canciones compuestas y producidas por ella misma (Instagram/@northwest)

Más adelante en la canción, lamenta la soledad que siente “in the back of the Lamb’” (en la parte trasera del Lamborghini).

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Los vínculos con el universo musical de Kanye West aparecen en varios momentos del disco. En el cuarto track, “Th!s t!m3”, North advierte a sus oyentes:

“Welcome to your nightmare” (“Bienvenidos a tu pesadilla”), una referencia que evoca el tema “See You in My Nightmares”, incluido por su padre en 808s & Heartbreak hace dos décadas.

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En la canción que da título al EP, “#N0rth4evr”, la joven admite: “Know it’s been a hard time for me lately / I’ve been deep in the dark you can’t save me” (“Sé que ha sido un momento difícil para mí últimamente / He estado en lo más profundo de la oscuridad, no puedes salvarme”).

El tema de apertura, "H0w Sh0uld ! f33l", samplea "Monster" de Meg & Dia y aborda la soledad y el vacío existencial en medio del lujo (Instagram/@northwest)

Uno de los guiños más llamativos del disco aparece en “W0ah”, donde North West presume de “Balenciaga everything” (“todo Balenciaga”), pese a que la firma francesa de moda cortó vínculos con Kanye en 2022 tras las polémicas declaraciones antisemitas del rapero.

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La trayectoria musical de North comenzó a una edad temprana. A los 6 años hizo su debut durante la Semana de la Moda de París en 2020, cuando se subió al escenario con un micrófono durante el desfile de la marca Yeezy de su padre para interpretar una canción original.

Este año, la joven acompañó a Kanye en dos de sus conciertos: en enero sorprendió a 40.000 personas en la Plaza de Toros Monumental de Tijuana con la primera actuación en vivo de “Piercing on My Hand”, y el 1 de abril se presentó ante 70.000 asistentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Su madre, Kim Kardashian, expresó su respaldo compartiendo enlaces para escuchar el EP y adquirir merchandising —como un llavero con la marca N0rth4evr— con sus 352 millones de seguidores en Instagram.

El nuevo material de North West incorpora elementos emo, reflejando su propia identidad musical junto con guiños al estilo personal de Kanye West (Instagram/@northwest)

Kanye West respalda el lanzamiento con una aparición sorpresa

Para celebrar el lanzamiento, North West organizó un pop-up en la tienda de Complex LA en Fairfax, donde los seguidores pudieron adquirir vinilos exclusivos, merchandising y acceder a contenido visual inmersivo.

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El evento, que se extendió hasta el sábado, contó con la aparición sorpresa de Kanye West, quien posó para fotos y firmó merchandising, según reportó Complex. North también saludó a sus seguidores y firmó artículos durante el evento.

Bianca Censori, esposa de Kanye y madrastra de North, también estuvo presente. Según informó TMZ, Censori lució botas rojas de plataforma y cabello pelirrojo, con un piercing en la ceja que acompañaba la estética del evento.

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Por su parte, North apareció con su característica melena azul estilizada con detalles con picos, reforzando la imagen goth y alternativa del proyecto.

Kanye West y Bianca Censori llegaron por sorpresa al pop-up de lanzamiento de "N0rth4evr" en Complex LA, donde el rapero posó para fotos y firmó merchandising junto a su hija (REUTERS/Daniel Cole)

La madre de North, Kim Kardashian, también se hizo presente en el pop-up durante la jornada del sábado.

De cara a los próximos meses, North tiene previsto subir al escenario en solitario en junio en el festival Lyrical Lemonade Summer Smash en Illinois, donde previsiblemente interpretará temas de su EP debut ante una gran audiencia.