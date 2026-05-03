La transformación de Johnny Cage en Mortal Kombat II: emociones, acción y un salto de calidad con Karl Urban

El tráiler de Mortal Kombat II genera gran expectativa, superando los 106 millones de visualizaciones en solo un día, según Fotogramas

Karl Urban asume el protagonismo en Mortal Kombat II al ponerse en la piel de Johnny Cage, en una versión que combina ego, vulnerabilidad y potencia física. En diálogo con Fotogramas, el actor neozelandés detalló los desafíos y matices del personaje, y explicó cómo lo construyó desde su propia experiencia bajo la dirección de Simon McQuoid.

En la nueva secuela de Mortal Kombat II, Karl Urban se enfrenta al desafío de convertir a Johnny Cage en un personaje humano y creíble, alejándose de la caricatura y equilibrando sus contradicciones.

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Para ese objetivo, el actor recurrió a su larga trayectoria, inspirándose tanto en experiencias personales como en el amplio abanico de personalidades que conoció a lo largo de tres décadas en la industria. El estreno del tráiler de la película generó una enorme expectativa: 106,8 millones de visualizaciones en un solo día, según la revista de cine Fotogramas.

Karl Urban define a Johnny Cage en “Mortal Kombat II”

Karl Urban asume el papel de Johnny Cage en Mortal Kombat II, mostrando una faceta más humana y vulnerable del icónico personaje (Captura de tráiler oficial)

Para Urban, Cage es mucho más que un simple luchador venido a menos. “Se nos presenta como un hombre acabado. Está a un paso de tirar la toalla. Dejó de creer en sí mismo y, al mismo tiempo, es víctima de su ego”, explicó el protagonista al medio.

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“Siente como si el mundo le debiera algo. No confía en su valía como actor ni tampoco en sus habilidades con la lucha y las artes marciales”, agregó.

El intérprete subrayó su intención de dotar al personaje de matices cercanos y evitar la parodia. “Es un personaje vulnerable, muy humano, y eso permitía añadir un poco de humor y ternura, una pátina de ironía y distanciamiento que creo que encaja muy bien con el tono de la película y su tipo de público”, señaló.

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Interpretar el ego y la caída de Johnny Cage

Urban destacó que su bagaje como actor fue decisivo para que abordara esta versión de Cage. “En mi caso no solo pude inspirarme en mi experiencia personal, sino también en mi relación con los distintos tipos de actores que conocí o con los que trabajé durante este tiempo”, reconoció a Fotogramas.

El actor detalla las contradicciones internas de Johnny Cage, marcado por el ego y la inseguridad, en la esperada secuela de Mortal Kombat II (Steam)

“Te puedo asegurar que conocí a muchos actores y a muchos tipos de actores, cada uno con sus métodos y sus personalidades particulares. A veces muy particulares”, bromeó.

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La trama acompaña el descenso del personaje y la posibilidad de redención. “La historia también habla de su redención, porque es precisamente en este momento, cuando Cage ya lo da todo por perdido y cuando es reclutado para proteger el Reino de la Tierra, tiene la oportunidad de salvar el mundo”, dijo.

Homenaje a las artes marciales y los videojuegos

Simon McQuoid, el director australiano, jugó un papel esencial en el rumbo de la producción. “Trabajar con Simon fue una experiencia, pero no menos exigente, ya que es un cineasta muy perfeccionista”, remarcó Urban.

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La lucha interna y la posibilidad de redención de Johnny Cage se convierte en uno de los ejes centrales de la trama de Mortal Kombat II (Steam)

“Tenía muy clara su idea tanto de la película como de los personajes, el tono que quería emplear y la forma de dirigir las escenas de lucha y acción, lo que siempre es genial y edificante para un actor”, agregó en la entrevista publicada por Fotogramas.

Urban valoró la cercanía del director con la franquicia. “Además, es un gran fan de los videojuegos de Mortal Kombat y conoce hasta el mínimo detalle de cada una de las peleas, técnicas y golpes. En la primera película ya veías que había un autor detrás, apreciabas esos destellos de talento, pero esta secuela representa un salto de calidad a todos los niveles”, apuntó.

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Rodar coreografías de combate fieles a Mortal Kombat

Las escenas de acción marcaron uno de los mayores desafíos del rodaje. Karl Urban destacó que el nivel técnico de las coreografías exigió un compromiso total: “Los aspectos más arriesgados de la película fueron las coreografías y el trabajo de los especialistas. Cada escena de acción y cada lucha requería una precisión extrema, lo que te obliga a implicarte de forma muy intensa y personal”.

La construcción del personaje se inspira tanto en la experiencia personal de Karl Urban como en décadas de trabajo y observación en la industria cinematográfica (REUTERS/Mario Anzuoni)

El compromiso con la autenticidad, según el actor, marcó la diferencia. “Dedicamos mucho tiempo y energía a perfeccionar los golpes y los movimientos. Era imprescindible conseguir efectos que fueran realistas, coherentes con el estilo de los videojuegos, pero que tampoco pudieran ser tomados a broma por el público”, afirmó.

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El esfuerzo del equipo por respetar los detalles clásicos de la franquicia permitió que las técnicas y ataques fueran reconocibles durante la película. Así, Fotogramas subraya que Mortal Kombat II logra conectar tanto con los fans tradicionales como con quienes buscan emoción y acción en la gran pantalla.