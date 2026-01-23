Lisa Rinna desafió los estigmas de Hollywood: “Como mujeres, sentimos que tenemos fecha de caducidad y que ronda los 40”

Lisa Rinna desafió las etiquetas de edad en Hollywood y reafirmó el rol activo de las mujeres mayores en la actuación (Portada de InStyle)

Reconocida por su participación en la televisión estadounidense y por el éxito con 8 temporadas de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna atraviesa un nuevo momento en su carrera profesional tras dejar el popular reality. En exclusiva con InStyle, la actriz de 62 años compartió su postura directa sobre la presión de la edad en la industria audiovisual dirigida a las mujeres: “Cuando lo veo, simplemente le hago un gesto obsceno con el dedo medio”.

Para la artista, la influencia de la edad sobre las mujeres en el mundo del espectáculo es una cuestión estructural. “He observado cómo la cultura se resiste a ver a las mujeres mayores como personas activas, sexuales y bellas”, explicó.

Desde su postura, rechaza la idea de que las mujeres pierden presencia a partir de cierta edad. Con respecto a esto, aseguró: “Nunca pensé que las mujeres deban ser apartadas por su edad, simplemente me niego”.

“Como mujeres, sentimos que tenemos fecha de caducidad y que ronda los 40. Es parte de mi tarea cambiar eso, porque soy la prueba viviente. Me divierto más, me siento más fabulosa, más saludable que nunca y mucho más tranquila conmigo misma”, señaló.

La actriz de 62 años aseguró que rechaza la presión estructural de apartar a las mujeres por su edad en el espectáculo (AFP)

Evolución profesional con empoderamiento en la madurez

Lejos de las normas convencionales de Hollywood, Rinna manifestó que su trayectoria ganó un nuevo impulso después de cumplir 60 años. Fue así que relató: “Creo que, en primer lugar, es una cuestión de suerte, y en segundo, de estar abierta y dispuesta a probar cosas nuevas, sin tanto miedo”.

La actriz estadounidense insistió en la importancia de no aferrarse a expectativas ajenas y permitirse evolucionar. “Ahora estoy más asentada en mi vida, y tal vez por eso las cosas suceden. Las oportunidades llegan, y simplemente digo ‘sí’”, afirmó.

Sobre la libertad al cumplir seis décadas, comentó: “Jodie Foster también lo ha dicho, que al llegar a los 60 experimentas cierta relajación. Llegaste, sobreviviste lo suficiente, y sientes que puedes hacer cualquier cosa en este punto”.

Rinna destaca la importancia de mantenerse abierta a nuevas oportunidades y de no vivir bajo expectativas ajenas en Hollywood (REUTERS)

Familia, vínculos y legado personal

Abordó con franqueza la relación con su familia y su impacto en sus hijas, a quienes define como “hijas conocidas por ser parte de una familia influyente”. Señaló que el mejor aprendizaje es seguir dando el ejemplo: “No puedes realmente decirles qué hacer, pero sí puedes mostrarles que su madre sigue trabajando en sí misma, que evoluciona y se esfuerza por mejorar su vida”.

Frente a quienes le piden hacerse a un lado para dejar que sus hijas avancen, aclaró: “Esas niñas han crecido escuchando las cosas más terribles sobre su madre. Saben quién soy y que no busco quitarles nada. Harry (Hamlin) y yo somos sus mayores animadores”.

A su vez, destacó la relevancia de evitar la competencia dentro del entorno familiar y lamentó la presencia de ambientes de trabajo tóxicos y la tendencia social a enfrentar a las mujeres. “Siempre he pensado que hay lugar para todas. No creo que haya que ‘jubilar’ a las mujeres por su edad”, remarcó.

Lisa Rinna y Harry Hamlin ayudan a encaminar las trayectorias de sus hijas en el mismo ambiente que ellos (REUTERS)

Reflexiones sobre el paso por “Real Housewives” y cultura del espectáculo

La experiencia en el reality supuso para Rinna un reto y una transformación. Relató que el programa permitió que aflorara su verdadera personalidad, a veces de manera cruda: “Mi productor me decía: ‘Debes pensar en voz alta y expresar lo que sientes’. Eso cambió mi vida”.

Reconoció que las relaciones en el programa estaban marcadas por la convivencia forzada de personalidades diferentes y que, aunque los conflictos eran reales, también surgían por la dinámica del espectáculo. “El reality es un microcosmos de la vida real. No importa si quieres evitar a tus compañeras más conflictivas; si te pagan, tienes que convivir”, mencionó.

En cuanto a figuras como Lisa Vanderpump, Erika Jayne y Yolanda Hadid, Rinna describió situaciones de alianzas y manipulación, y admitió que el juego de poder era una constante: “Vanderpump sabía cómo usar a los demás como piezas de ajedrez. Yo caí en ese juego hasta que pude darme cuenta y cortar ese ciclo”.

Tras distanciarse del programa, mantiene mejores vínculos fuera de cámaras: “Ahora que me alejé lo suficiente del reality, puedo ser mejor amiga de quienes siguen en el programa”. Además añadió: “No me arrepiento de ninguna reacción. Hice lo mejor que pude tras la muerte de mi madre, y ahora veo que debería darles vergüenza cómo me trataron”.

La experiencia en 'Real Housewives of Beverly Hills' permitió a Rinna mostrar su verdadera personalidad y enfrentar dinámicas de poder (Prime Video)

Nueva etapa con visión a futuro

Ante la publicación del libro You Better Believe I’m Gonna Talk About It, expresó la necesidad de compartir sus aprendizajes. “Tengo una perspectiva que quiero transmitir, que quizá no fui capaz de exponer totalmente en el reality ni en otros ámbitos de mi vida”, manifestó.

Como mujer mayor de 60 años, Lisa Rinna reivindicó el derecho a la plenitud y la visibilidad en la industria audiovisual, observando también un movimiento creciente con figuras como Demi Moore y Sharon Stone. Sobre esto, detalló: “Estoy viendo a mujeres que, pasados los sesenta, experimentan un renacimiento impresionante. Si aguantas, puedes cambiar tu vida en cualquier etapa”.

Durante la reciente charla con la revista InStyle, demostró con convicción su postura desafiante ante los mandatos del sistema, consolidándose como una figura que se mantiene vigente y visible, tanto antes como después de su etapa en el reality show.