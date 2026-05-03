Entretenimiento

‘El diablo viste a la moda 2′ y el trágico final de un personaje de la película original: “Tenía que irse”

El director David Frankel confesó que la eliminación de este papel era necesaria para que la historia funcionara

Guardar
El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
"El diablo viste a la moda 2" llegó a los cines de América Latina el pasado 30 de abril (20th Century Studios)

La secuela de El diablo viste a la moda reserva una sorpresa para sus espectadores: la muerte de uno de sus personajes más recordados, un elemento que, según su director, era imprescindible para que la trama funcionara. Alerta de spoilers.

El diablo viste a la moda 2, que ya se proyecta en cines de todo el país, reúne a buena parte del elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles en una historia que aborda los desafíos del periodismo en la era digital.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los personajes llegan al final de la película. El presidente de Runway, Irv Ravitz, interpretado por Tibor Feldman, muere en una escena que el director David Frankel describió como un recurso dramático deliberado.

“Necesitábamos algo dramático, un giro dramático”, declaró Frankel a Entertainment Weekly, y explicó que desarrolló el guion junto a la guionista Aline Brosh McKenna, quien también participó en la película original. “¿A quién podemos matar? Fue evolucionando hasta llegar a Irv. Tenía todo el sentido".

PUBLICIDAD

Frankel fue contundente al justificar la decisión: “No podía ser simplemente que estuviera en coma en algún lugar. Irv tenía que irse”.

Tibor Feldman - El diablo viste a la moda
La disputa por el futuro de la revista Runway se desata tras la muerte del presidente Irv Ravitz, generando nuevas alianzas y rivalidades (20th Century Fox)

En la escena, Irv se desploma durante la celebración de su cumpleaños, mientras la editora jefa de Runway, Miranda Priestly —interpretada por Streep— observa horrorizada cómo su longevo colega cae en el lujoso evento. La muerte del personaje desencadena una disputa por su sucesor y, con ello, por el futuro de la revista.

El hijo de Irv, Jay Ravitz, interpretado por B.J. Novak, queda en el centro de esa pugna: debe decidir si permite que sus colaboradores del mundo financiero tomen el control del medio o si lo cede al magnate tecnológico Benji Barnes, a quien da vida Justin Theroux, un personaje descrito en el filme como una figura al estilo de Elon Musk.

El romance de Barnes con la exempleada de Runway Emily Charlton (Blunt) condiciona además su interés por adquirir la institución de la moda.

“Porque tienes esta toma de control, toda la empresa se vuelve vulnerable. Para nosotros, de alguna manera recuerda al accidente de taxi con Emily en la primera película. Es algo que no ves venir y que realmente hace girar la historia de una manera entretenida y dramática”, explicó Frankel a EW.

El propio Feldman, según relató el director, disfrutó del destino de su personaje. “Tibor fue genial y fue gracioso. Quería ver su propio funeral, así que vino al servicio solo para ver cómo se recordaba a Irv”, contó Frankel.

Meryl Streep, con gafas de sol y un blazer a rayas, saliendo de un helicóptero negro con franjas azules, acompañada por una mujer y un hombre
El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway marca la esperada reunión del elenco original en la nueva película (20th Century Studios)

El director también destacó la dedicación del actor Kenneth Branagh, quien interpreta a un violinista en esa escena.

“Aprendió a tocar el violín para esa escena”, indicó. “Sabía que interpretaba a un violinista; se entrenó durante semanas para aprender a colocar los dedos y a manejar el arco, y fue muy profesional al respecto. Está tocando ahí, lo cual es bastante genial”.

Entre los regresos al elenco también figuran Tracie Thoms y las gemelas Suzanne y Colleen Dengel, quienes interpretaron a las hijas de Miranda en la primera entrega.

Frankel reveló además que intentaron contar con la supermodelo Gisele Bündchen para retomar su papel como Serena, empleada de Runway, pero que el nacimiento de su hijo en 2025 impidió su participación.

También buscó incluir un cameo de Adrian Grenier, quien interpretó al primer novio de Andy en el original, aunque los tiempos no lo permitieron.

Nuevo póster oficial de 'El diablo viste a la moda'. Foto: X/@20thcenturyla.
"El diablo viste a la moda 2" recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada (20th Century Studios)

La recepción de El diablo viste a la moda 2 ha sido mixta. Los elogios se concentran en el elenco y en la nostalgia que genera el reencuentro, mientras que las críticas apuntan a la falta de sustancia narrativa.

Temas Relacionados

El diablo viste a la moda 2Tibor FeldmanMeryl StreepEl diablo viste a la modaentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Hombre en llamas”: todo sobre la nueva serie de Netflix que lidera lo más visto

La producción obtuvo un 72% de aprobación del público y conquistó el ranking global de Netflix tras su estreno el 30 de abril

“Hombre en llamas”: todo sobre la nueva serie de Netflix que lidera lo más visto

Las nuevas parejas de hijos de celebridades que sorprenden con bodas discretas y familias en crecimiento

Las uniones entre descendientes de artistas y empresarios generan curiosidad marcando una tendencia de celebraciones privadas y nacimientos en la élite del espectáculo

Las nuevas parejas de hijos de celebridades que sorprenden con bodas discretas y familias en crecimiento

¿Habrá “El diablo viste a la moda 3”? El elenco puso una condición para hacer otra película

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt hablaron sobre una posible tercera parte durante la promoción de “El diablo viste a la moda 2″

¿Habrá “El diablo viste a la moda 3”? El elenco puso una condición para hacer otra película

Por qué la Met Gala 2026 es la más polémica de los últimos años

El nombramiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como figuras clave del evento atrajo críticas

Por qué la Met Gala 2026 es la más polémica de los últimos años

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

La hija mayor de Kim Kardashian lanzó seis canciones que incluyen guiños al universo musical del rapero

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West
DEPORTES
Se corre el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: Lecerc lidera y Colapinto marcha 7°

Se corre el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: Lecerc lidera y Colapinto marcha 7°

Nico Varrone protagonizó un accidente y terminó 13° el GP de Miami de F2: la impactante definición de la carrera

Racing y Huracán afrontarán un duelo clave para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Se define la Zona B del Torneo Apertura con cuatro partidos en simultáneo: todo lo que hay que saber

River Plate recibirá a Atlético Tucumán con el objetivo de asegurar su lugar en la zona del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Luces, baile y mucha energía: la noche de Zaira Nara en el show de Shakira en Río de Janeiro

Luces, baile y mucha energía: la noche de Zaira Nara en el show de Shakira en Río de Janeiro

Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

El tierno momento de Bastián Demichelis con su hermana Emma en su cumpleaños: el video que grabó Evangelina Anderson

Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva lectura para reflexionar lejos del género fantástico

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Alemania exigió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y abandone su programa nuclear

Alemania exigió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y abandone su programa nuclear

Las autoridades dominicanas desmantelan operación de tráfico de cocaína en la zona costera de Pedernales

Gremiales alertan sobre pérdida de un millón de quintales de frijol en Honduras

Más de 15 personas pierden sus hogares y cinco perros mueren en incendio en Santa Tecla, El Salvador

Taylor Swift da un paso al frente contra la inteligencia artificial y busca registrar su voz como marca