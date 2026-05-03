‘El diablo viste a la moda 2′ y el trágico final de un personaje de la película original: “Tenía que irse”

"El diablo viste a la moda 2" llegó a los cines de América Latina el pasado 30 de abril (20th Century Studios)

La secuela de El diablo viste a la moda reserva una sorpresa para sus espectadores: la muerte de uno de sus personajes más recordados, un elemento que, según su director, era imprescindible para que la trama funcionara. Alerta de spoilers.

El diablo viste a la moda 2, que ya se proyecta en cines de todo el país, reúne a buena parte del elenco original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus papeles en una historia que aborda los desafíos del periodismo en la era digital.

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Sin embargo, no todos los personajes llegan al final de la película. El presidente de Runway, Irv Ravitz, interpretado por Tibor Feldman, muere en una escena que el director David Frankel describió como un recurso dramático deliberado.

“Necesitábamos algo dramático, un giro dramático”, declaró Frankel a Entertainment Weekly, y explicó que desarrolló el guion junto a la guionista Aline Brosh McKenna, quien también participó en la película original. “¿A quién podemos matar? Fue evolucionando hasta llegar a Irv. Tenía todo el sentido".

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Frankel fue contundente al justificar la decisión: “No podía ser simplemente que estuviera en coma en algún lugar. Irv tenía que irse”.

La disputa por el futuro de la revista Runway se desata tras la muerte del presidente Irv Ravitz, generando nuevas alianzas y rivalidades (20th Century Fox)

En la escena, Irv se desploma durante la celebración de su cumpleaños, mientras la editora jefa de Runway, Miranda Priestly —interpretada por Streep— observa horrorizada cómo su longevo colega cae en el lujoso evento. La muerte del personaje desencadena una disputa por su sucesor y, con ello, por el futuro de la revista.

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El hijo de Irv, Jay Ravitz, interpretado por B.J. Novak, queda en el centro de esa pugna: debe decidir si permite que sus colaboradores del mundo financiero tomen el control del medio o si lo cede al magnate tecnológico Benji Barnes, a quien da vida Justin Theroux, un personaje descrito en el filme como una figura al estilo de Elon Musk.

El romance de Barnes con la exempleada de Runway Emily Charlton (Blunt) condiciona además su interés por adquirir la institución de la moda.

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“Porque tienes esta toma de control, toda la empresa se vuelve vulnerable. Para nosotros, de alguna manera recuerda al accidente de taxi con Emily en la primera película. Es algo que no ves venir y que realmente hace girar la historia de una manera entretenida y dramática”, explicó Frankel a EW.

El propio Feldman, según relató el director, disfrutó del destino de su personaje. “Tibor fue genial y fue gracioso. Quería ver su propio funeral, así que vino al servicio solo para ver cómo se recordaba a Irv”, contó Frankel.

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El regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway marca la esperada reunión del elenco original en la nueva película (20th Century Studios)

El director también destacó la dedicación del actor Kenneth Branagh, quien interpreta a un violinista en esa escena.

“Aprendió a tocar el violín para esa escena”, indicó. “Sabía que interpretaba a un violinista; se entrenó durante semanas para aprender a colocar los dedos y a manejar el arco, y fue muy profesional al respecto. Está tocando ahí, lo cual es bastante genial”.

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Entre los regresos al elenco también figuran Tracie Thoms y las gemelas Suzanne y Colleen Dengel, quienes interpretaron a las hijas de Miranda en la primera entrega.

Frankel reveló además que intentaron contar con la supermodelo Gisele Bündchen para retomar su papel como Serena, empleada de Runway, pero que el nacimiento de su hijo en 2025 impidió su participación.

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También buscó incluir un cameo de Adrian Grenier, quien interpretó al primer novio de Andy en el original, aunque los tiempos no lo permitieron.

"El diablo viste a la moda 2" recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada (20th Century Studios)

La recepción de El diablo viste a la moda 2 ha sido mixta. Los elogios se concentran en el elenco y en la nostalgia que genera el reencuentro, mientras que las críticas apuntan a la falta de sustancia narrativa.

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