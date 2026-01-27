Chris Pratt y la inteligencia artificial en el cine: “La humanidad en la actuación no se puede reemplazar”

Chris Pratt defiende que la humanidad en la actuación es irremplazable frente al avance de la inteligencia artificial en el cine

La irrupción de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica ha generado debates sobre el futuro del arte y la creatividad. En ese sentido, Chris Pratt, reconocido actor de acción y ciencia ficción, sostiene que la dimensión humana en la actuación es un valor imposible de reemplazar, incluso ante el avance imparable de la tecnología.

Visión sobre la inteligencia artificial y el arte

Durante la promoción de Sin piedad en Madrid, Pratt compartió su perspectiva con Espinof, resaltando la inevitabilidad de la inteligencia artificial en el sector audiovisual.

Aunque reconoce los beneficios que puede aportar, enfatizó la importancia de los elementos humanos: “No la rechazo por completo. Creo que hay un futuro de coexistencia. Pienso que es inevitable y que ya estamos coexistiendo con la inteligencia artificial. Sin embargo, por aclararlo, se puede ser preciso sobre cuánto se incorpora o cuánto te beneficia incorporarla. No puedes reemplazar a un director de fotografía, ni la visión en la cabeza de un director, ni la humanidad en la actuación de un actor”, explicó Pratt.

El actor asegura que persisten aspectos irremplazables en las formas de arte, especialmente en el cine, donde la creatividad, la sensibilidad y la interpretación mantienen un papel central. Según su análisis, la aportación humana seguirá siendo un pilar, aunque la tecnología evolucione y transforme los métodos de producción.

Impacto laboral y oportunidades para nuevos creadores

Pratt reconoce que la inteligencia artificial podría agilizar procesos y abaratar costos, pero advierte sobre las consecuencias para el empleo dentro del sector. “Creo que ciertos trabajos inevitablemente se subcontratarán a la inteligencia artificial porque es una industria y, al final, un negocio”, compartió.

Y agregó: “No me tomo eso a la ligera y detesto que alguien sea desplazado de su trabajo, es una mierda, pero espero que, al reducir los costos de producción, haya más oportunidades para que cineastas, escritores y actores hagan sus propias películas”.

A pesar de los desafíos, el intérprete mantiene una visión esperanzadora respecto al potencial democratizador de la tecnología. Considera que el acceso a recursos avanzados podría abrir el camino a nuevas voces y talentos. “Si puedes hacer tu superproducción de 200 millones de dólares por muy poco dinero, surgirán más talentos y habrá más contenido. Esa es mi visión cautelosamente optimista”, destacó.

Versatilidad y pasión por la comedia

La carrera de Pratt se ha caracterizado por su versatilidad, tanto en la acción como en la comedia. En diálogo con Espinof, el actor afirmó: “No lo sé, la respuesta es que me gustaría seguir sorprendiéndome y desafiándome a mí mismo. Me encantó estar en ‘Parks and Recreation’. La comedia es lo más fácil y natural para mí; siempre son mis instintos cómicos los que surgen”.

El intérprete confesó un lazo profundo con el humor, recordando cómo la risa fue esencial en su entorno familiar y admitiendo que le gustaría regresar a la comedia en el momento adecuado. “Siempre que hago una película como esta, el director me dice ‘Deja de intentar ser gracioso, esto no va de ser gracioso’, y yo ‘Ay, perdona’. Mi verdadera pasión es la comedia, crecí queriendo hacer reír a la gente en una familia que se reía de cada momento de dolor, la adoro. Me gustaría volver a hacerlo cuando sea el momento adecuado”, explicó.

Interés en el cine de prestigio y desafíos creativos

Consultado sobre su interés en el cine de prestigio, Pratt manifestó admiración por las películas reconocidas en los Oscar y el anhelo de participar en proyectos de ese calibre. “En cuanto a las películas de prestigio, me encantan los Oscar, he visto casi todas las películas. Sigo viendo la lista, pero adoro ver a esos actores haciendo cine de prestigio y cada vez que veo una, sueño con trabajar con algunos de esos cineastas. Simplemente, no hay tanto tiempo en tu vida para hacerlo todo y, a su vez, me lo tomo como un desafío”, relató.

Esta inquietud constante lo impulsa a explorar nuevas facetas actorales y a mantener viva la curiosidad que define su trayectoria profesional.

Relación con la crítica y búsqueda de equilibrio

Respecto a la crítica especializada, el actor considera que es importante mantener cierta distancia para preservar la salud mental y emocional. “Depende, ¿no? Si son excelentes, me encanta leerlas. Pero con el tiempo he aprendido, gracias a la experiencia y algunos de los profesores y mentores con los que he trabajado, que lo mejor para la salud mental y espiritual es alejarse del todo del resultado y de la reacción, ya sea positiva o negativa", señaló.

Y fue más allá: “Si dejas que lo positivo te llene, inevitablemente lo negativo te agotará. Hay que tener una paz arraigada en algo más real que el mundo artificial de Hollywood y los críticos: la mía se encuentra en mi fe, mi esposa y mis hijos”.

No obstante, Pratt admite que conocer la opinión pública y practicar la autocrítica es necesario para evolucionar como artista: “Periódicamente me gusta leerlas para tomarle el pulso a lo que a la gente le gusta o no, y ser crítico con uno mismo es inevitable y bastante importante para evolucionar como artista, pero no puedes tomártelo demasiado en serio”.

“A veces, para ser honesto, creo que los críticos están un poco fuera de lo que realmente gusta en realidad, o quizá simplemente no les caigo bien o quizá sí”, sumó.

Proyección de futuro y compromiso artístico

Mirando hacia adelante, Chris Pratt se visualiza con una carrera duradera en el mundo del entretenimiento. Considera que aún le quedan décadas para asumir nuevos desafíos creativos y contribuir al desarrollo artístico del cine.

Esta convicción y su defensa de lo humano en la interpretación constituyen el eje de su mirada sobre el futuro de la industria, en un escenario cada vez más influenciado por la tecnología y la inteligencia artificial.

La esencia humana, la autocrítica constante y la apertura a la innovación son, para Pratt, los motores que permitirán que el cine continúe evolucionando sin perder su capacidad de emocionar y conectar con el público.