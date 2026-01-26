Ethan Hawke celebró su primera nominación al Oscar como actor principal: “He dedicado mi vida entera a esta profesión”

Blue Moon reconstruye una noche decisiva en la vida del letrista de Broadway Lorenz Hart, interpretado por Ethan Hawke, durante el estreno de Oklahoma! el éxito de su ex socio Richard Rodgers, y aborda su lucha con el alcoholismo, la soledad y el declive profesional (YouTube/Sony Pictures Classics)

Ethan Hawke consiguió su primera nominación al Oscar como mejor actor principal por su papel en Blue Moon. El anuncio marca un hito en la carrera de más de tres décadas del actor estadounidense, quien confesó que la noticia lo sorprendió y lo llenó de emoción.

“Ha sido un largo camino”, expresó Hawke en una entrevista con Los Angeles Times, al referirse a una trayectoria dedicada por completo a la actuación y al arte cinematográfico.

La primera nominación como mejor actor

Hawke contó a Los Angeles Times que se enteró de la nominación al despertar, gracias a su esposa. “Intenté dormir hasta tarde para evitar el estrés”, relató.

A los 55 años, el actor valoró el significado de este reconocimiento: “Aunque parezca vergonzoso, significa mucho. He dedicado mi vida entera a esta profesión y nuestra cultura lo valora mucho. Significa mucho para mí”.

Blue Moon marca la primera candidatura de Hawke como protagonista, después de cuatro nominaciones previas como actor de reparto y guionista (REUTERS)

Recordó que, tras su trabajo en Training Day, no suponía que necesitaría tantos años para competir por el premio principal de la Academia. “Francamente, no creo que hubiera pensado cuando hice Training Day que me llevaría tanto tiempo llegar hasta aquí”, confesó.

Esta es la quinta candidatura total del intérprete, pero la primera como protagonista. Sus nominaciones anteriores fueron como actor de reparto y guionista:

2002 – Mejor actor de reparto : Training Day

2005 – Mejor guion adaptado : Before Sunset

2014 – Mejor actor de reparto : Boyhood

2014 – Mejor guion adaptado: Before Midnight

Un año exigente y nuevos proyectos

El último año supuso para Hawke uno de los mayores desafíos en el ámbito profesional, según reconoció al medio estadounidense. “Pasé de Blue Moon directamente a The Lowdown y luego a The Weight. De alguna manera, me di cuenta que Black Phone 2 estaba ahí. Me dejé la piel el año pasado. Pregúntenles a mis hijos; no están contentos”, bromeó.

El actor viajó a Park City, Utah, para el Festival de Cine de Sundance, donde The Weight, su reciente proyecto en el que actúa como protagonista y produce junto a su esposa Ryan Hawke, tuvo su estreno. Además, participó en el homenaje a Robert Redford.

El intenso año profesional de Hawke incluyó rodajes consecutivos y la presentación de The Weight en el Festival de Cine de Sundance, junto a su esposa Ryan Hawke (REUTERS)

También reflexionó sobre las exigencias actuales y destacó que “la energía que se necesita para conectar con el espíritu de la época hoy en día es mucho mayor que antes”.

La relación con Richard Linklater

Colaborar con Richard Linklater, director de Blue Moon, representa para Hawke una satisfacción especial. “Es maravilloso conseguir esto para una película que se hizo de forma tan natural y que surgió no desde el prisma de los negocios, sino desde la amistad”, comentó.

Enfatizó que sus amistades molearon su trayectoria, y especialmente su vínculo con Linklater marcó su vida profesional y personal. “La amistad es la esencia de nuestra vida. Cuando las amistades, las aventuras amorosas o las colaboraciones surgen de la manera correcta, se dan sin esfuerzo”, reflexionó.

El desafío de interpretar a Lorenz Hart

En Blue Moon, Hawke interpreta a Lorenz Hart, letrista y compositor reconocido. El interés por dar vida a Hart surgió tanto del personaje como de los ejes de la película.

La exigente preparación física y artística para interpretar a Lorenz Hart en Blue Moon implicó un profundo compromiso y colaboración con Richard Linklater (Captura de video: YouTube)

“Tiene que ver con el tema de la película. Mi amor por el teatro y mi amor por la gente que dedica su vida a la creatividad, sus altibajos, sus tonterías y estupideces, y sus momentos de gracia melancólica”, explicó a Los Angeles Times.

A partir de esa mirada, el actor reflexionó sobre el sentimiento de indiferencia que, según señaló, suele rodear a quienes se dedican al arte, con contadas excepciones.

En ese contexto, destacó el trabajo minucioso que llevó adelante junto a Linklater y el guionista Robert Kaplow, y explicó que la fragilidad del proyecto exigía una ejecución especialmente cuidadosa para evitar que la película perdiera su delicado equilibrio.

La construcción del personaje combinó la admiración de Hawke por el teatro musical con un proceso creativo minucioso, centrado en la fragilidad del proyecto (Sony Pictures Classics)

Incluso se sometió a un cambio físico para acercarse al personaje: “A mi edad, uno piensa: ‘Un momento, ¿es un error garrafal?’. Pero sabíamos que teníamos que conseguir el look perfecto”.

La evolución profesional y el reconocimiento

Consultado sobre el momento que atraviesa, el actor estadounidense se muestra entusiasta respecto a lo que viene. “Me siento muy bien porque tengo muchas más cosas que hacer. Empecé a sentir que una vida entera no es suficiente para esta profesión y que hay mucho que aprender”, declaró.

Considera que la percepción pública sobre su figura cambió con los años y sobre las críticas de sus primeros tiempos, reconoció: “Es una sospecha generalizada, y si no puedes soportarla, deberías parar. Es como si tuvieras que pasar por eso si eres serio y estuvieras dispuesto a que te critiquen, a que se burlen de ti. Es un pequeño impuesto de lujo por poder hacerlo”.

Explicó que esa experiencia terminó aportándole aprendizajes valiosos. “Creo que algunas de las cosas que me pasaban de joven, enfrentar esa actitud, me hicieron mucho bien. Es decir, la odiaba, pero todos queremos ser queridos y comprendidos, que la gente entienda nuestras intenciones y sepa que nuestro objetivo es verdadero”, aseguró a Los Angeles Times.

Al hacer balance de sus logros y el significado de la nominación, destacó el entusiasmo por las posibilidades que ofrece la narración y la creatividad. En esta etapa de plenitud, subrayó la satisfacción de elegir proyectos con libertad, guiado por la pasión y el deseo de contribuir al cine.