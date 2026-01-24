Récords, omisiones y sorpresas en los Oscar: ‘Sinners’ lidera, ‘Wicked’ queda olvidada y ‘El agente secreto’ es una revelación

Esta combinación de imágenes muestra el arte promocional de las películas nominadas al Oscar a mejor película. Fila superior de izquierda a derecha: "Bugonia", "F1 The Movie", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme". Fila inferior de izquierda a derecha: "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams". La Academia sorprende al repartir nominaciones entre géneros y películas diversas, mostrando mayor equidad en los Premios Oscar 2026

La película de vampiros Sinners, de Ryan Coogler, que arrasó en taquilla, rompió otro récord el jueves al conseguir 16 nominaciones al Oscar, la mayor cantidad de cualquier película en la historia, superando los 14 reconocimientos obtenidos por All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

La hazaña es especialmente notable dado el sesgo percibido entre los organismos de premios hacia las películas de terror y de género. Pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mostró esta vez una disposición a repartir más equitativamente, repartiendo nominaciones entre una amplia variedad de filmes.

Algunos títulos que se esperaba dominaran hicieron exactamente eso: el thriller de acción Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, siguió a Sinners con 13 nominaciones; la comedia Marty Supreme, de Josh Safdie, la fantasía gótica Frankenstein, de Guillermo del Toro, y el drama familiar Valor sentimental, de Joachim Trier, consiguieron nueve cada uno; y la desgarradora adaptación de Hamnet, a cargo de Chloé Zhao, obtuvo ocho. (Cabe señalar que Sinners y Una batalla... fueron distribuidas por Warner Bros., un logro significativo para un estudio al borde de ser adquirido por Netflix.) Las nominaciones de las actuaciones ayudaron a sumar puntos, ya que superaron a intérpretes de películas como Wicked: For Good, que fue totalmente ignorada.

La campaña de base de Amy Madigan por Weapons rindió frutos, ya que su nominación como actriz de reparto se unió a un modesto reconocimiento para candidatas más pequeñas. Por ejemplo, la película tunecina La voz de Hind Rajab apareció en la categoría de mejor película internacional por encima de Sin otra opción, de Corea del Sur, dirigida por el legendario Park Chan-wook. En documental se honró a Come See Me in the Good Light, una película sobre la fallecida poeta Andrea Gibson, junto con títulos más vistos como El vecino perfecto y The Alabama Solution.

La película 'Sinners' de Ryan Coogler rompe récord con 16 nominaciones al Oscar 2026, superando a 'Titanic' y 'La La Land'

Aunque hay varios favoritos en cada categoría –mejor actriz probablemente esté entre las ganadoras del Globo de Oro Jessie Buckley por Hamnet y Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, por ejemplo– parece que en las demás competencias importantes todo puede pasar. ¿Arrasará Sinners en la ceremonia del 15 de marzo, o será Una batalla..., que ha ganado muchos más premios previos a mejor película, quien le arrebate la corona? ¿Se convertirá Coogler en el primer director negro en ganar mejor director? ¿Está por convertirse Timothée Chalamet, de Marty Supreme, en uno de los ganadores de mejor actor más jóvenes de la historia, o será Ethan Hawke, protagonista de Blue Moon, quien se lleve el honor?

Aquí nuestras opiniones sobre algunas de las mayores omisiones y sorpresas entre las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar, que serán conducidos por el comediante Conan O’Brien, quien regresa como anfitrión.

OMISIÓN: “Wicked” baja a la tierra

Wicked: For Good trailer final. Crédito: (YouTube/Universal Pictures)

La franquicia de Wicked parece haber perdido su encanto, o quizás la Academia simplemente decidió que las 10 nominaciones que la adaptación del musical de Broadway alcanzó el año pasado eran suficientes. Wicked: For Good apareció este jueves con un impactante cero (¡nada! ¡cero!) nominaciones.

Ariana Grande, considerada una fuerte aspirante a mejor actriz de reparto por su emotiva interpretación de Glinda cuando la película se estrenó alrededor de Acción de Gracias, no fue nominada. Tampoco su coprotagonista, Cynthia Erivo, como actriz principal, ni ninguna de las canciones originales de la película, “The Girl in the Bubble” y “No Place Like Home”. Esas piezas creadas por Stephen Schwartz fueron superadas por la siempre confiable Diane Warren y otras dos propuestas menos esperadas: “Sweet Dreams of Joy” de ¡Viva Verdi!, un documental sobre cantantes de ópera en Milán, y la canción principal de Train Dreams, obra de Nick Cave, lo cual quizás no sea tan sorpresa.

Cuando Wicked: For Good tampoco fue reconocida en diseño de producción ni en vestuario, los dos premios que ganó en 2025, sus posibilidades empezaron a verse sombrías. ¿Fue un error del director Jon M. Chu y Universal Pictures dividir la película en dos partes? Desde el punto de vista de taquilla, no. Pero tal vez sea una señal de que quienes aspiran a los Oscar deberían mantener las películas por debajo de cinco horas en total. [Jada Yuan]

SORPRESA: Kate Hudson se cuela

Kate Hudson logra una inesperada nominación a mejor actriz por 'Song Sung Blue'

Aunque la nominación de Kate Hudson por su papel en Song Sung Blue no es inmerecida, sí sorprende que consiguiera un lugar en la categoría de mejor actriz sobre interpretaciones más comentadas y cargadas de emoción, como las de Amanda Seyfried en El testamento de Ann Lee y Jennifer Lawrence en Matate, amor.

En el biopic musical dirigido por Craig Brewer, Hudson interpreta a una mujer de Wisconsin que se une a su esposo, encarnado por Hugh Jackman, para actuar como la banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder. La fuerza de la película recae en Hudson, quien da vida a cada giro en la trama con emoción matizada y un canto sentido. (Su voz levemente ronca es algo digno de escuchar.)

Aun así, ¡vaya sorpresa! La Academia ha decidido que es momento de dejar de subestimar a la exestrella de comedias románticas. [Sonia Rao]

OMISIÓN: Fraude de categoría (otra vez)

Grandes figuras como Ariana Grande y Cynthia Erivo quedan fuera de las nominaciones al Oscar 2026 en las categorías de actuación

Cada año, actores incurren en lo que se conoce como “fraude de categoría”, es decir, postularse en una categoría de reparto aunque sea evidente que son coprotagonistas (o viceversa). Esto ayuda a evitar que dos actores de la misma película terminen compitiendo en la misma categoría y se anulen entre sí, o permite que alguien opte por una categoría más fácil de ganar. La técnica funcionó muy bien en 2025 para Kieran Culkin en A Real Pain y Zoe Saldaña en Emilia Pérez, ambos con los papeles más suculentos de sus respectivas películas, y con amplio tiempo en pantalla. Sin embargo, parece haber un retroceso.

Grande, quien en realidad es la protagonista de Wicked: For Good, no repitió su nominación como actriz de reparto. Paul Mescal quedó fuera del cariño por Hamnet en una competencia llenísima para actor de reparto. (Stellan Skarsgard sigue siendo el favorito para ganar mejor actor de reparto, aunque muchos se han quejado de que es el protagonista masculino del filme. Además, tiene 74 años, nunca ha ganado un Oscar y está haciendo campaña intensamente.) Y Chase Infiniti, quien aspiraba a mejor actriz principal por Una batalla..., fue la única de los actores de esa película que no obtuvo la nominación pronosticada. Se dice que se postuló en esa categoría, en gran parte para que Teyana Taylor (quien sí fue nominada) y Regina Hall (quien no lo fue) tuvieran más opciones en la categoría de actriz de reparto.

Al final, la categoría de actriz principal sí parece contener únicamente papeles protagónicos, y no hay asomo de fraude en la categoría de reparto, que incluye la sorpresa de Elle Fanning (quien quedó fuera el año pasado por Un completo desconocido) junto con su coprotagonista noruega de Valor sentimental, Inga Ibsdotter Lilleaas. [J.Y.]

---

SORPRESA: El ascenso de “El agente secreto”

El thriller político brasileño 'El agente secreto' recibe sorpresivas nominaciones, incluyendo mejor reparto y mejor película internacional

Fue una grata sorpresa la nominación en reparto –la primera nueva categoría de los Oscar en 25 años que aseguró a los fans de El agente secreto que la película haría buen papel. El thriller político del brasileño Kleber Mendonça Filho, ambientado en 1977, sobre un hombre que intenta encontrar conexión y sobrevivir mientras huye de la dictadura militar en su país, reúne un elenco extraordinario de rostros, incluyendo una actuación deslumbrante de Tânia Maria, una mujer de 79 años a quien el New York Times elogió por su increíble “actuación con cigarrillo” y cuyo único otro crédito es otra película de Mendonça Filho.

El tema de una población resistiendo el autoritarismo ha resonado con Hollywood, que tiende a ser liberal. Su protagonista, Wagner Moura, es considerado un fuerte candidato a mejor actor, incluso ante el dominante Chalamet. Además, el filme recibió otra nominación a mejor película, lo que al menos la deja en buena posición para ganar mejor película internacional. [J.Y.]

SORPRESA: Delroy Lindo recibe su merecido

Delroy Lindo recibe su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto por su destacado papel en 'Sinners'

Delroy Lindo obtuvo una nominación a mejor actor de reparto, sumándose al protagonista de Sinners, Michael B. Jordan, y a la actriz de reparto Wunmi Mosaku, reconocidos por la Academia. Si bien varios críticos han destacado a Lindo por su potente interpretación como un armonicista alcohólico que ayuda a protegerse de sanguinarios vampiros blancos en el Mississippi de los años 30, no había aparecido en la mayoría de las competencias previas. Esta merecida nominación es una agradable sorpresa, sobre todo llegando pocos años después de que Lindo fuera ampliamente considerado uno de los grandes ignorados por su celebrada actuación en Da 5 Bloods, de Spike Lee (2020). [S.R.]

OMISIÓN: Nada de cariño para Park Chan-wook

Park Chan-wook queda fuera de las nominaciones al Oscar a pesar de las expectativas por su aclamada comedia negra 'Sin otra opción'

¿Qué debe hacer un prodigio coreano de la dirección para ser nominado aquí? En Sin otra opción, Park creó una demoledora comedia negra sobre el desempleo –el protagonista despedido, interpretado por Lee Byung-hun, se da cuenta de que la única manera de conseguir empleo es “eliminar” a su competencia– con una resonancia universal. Jamás ha sido nominado a pesar de ser idolatrado por Del Toro, Quentin Tarantino y Lee (quien rehizo su película Oldboy).

Los seguidores de la película tenían esperanzas de que Park entrara en mejor dirección, pero la Academia lo excluyó incluso de la categoría internacional, igual que en 2022 con la hitchcockiana Decision to Leave y en 2016 con su fastuoso drama de época La criada. ¿Será demasiado alegre respecto a la violencia? ¿Demasiado perverso? Este desaire implica que su distribuidor, Neon, no logrará la histórica barrida en las cinco candidaturas internacionales.

Como buena noticia, la película Sirat, de Neon, dirigida por el francés-español Oliver Laxe, sobre fiesteros EDM en el desierto marroquí ante un posible fin del mundo, parece tener amplio apoyo. (También fue nominada a mejor sonido.)

Y el único “aguafiestas” en el reinado de Neon es La voz de Hind Rajab, que utiliza grabaciones reales de voz de una niña gazatí de 6 años pidiendo ayuda a un centro de emergencias después de que fuerzas israelíes mataran a miembros de su familia disparando furiosamente contra su coche, un filme quizás demasiado poderoso para ser ignorado. [J.Y.]

SORPRESA: Mucho cariño para “F1”

La película 'F1' con Brad Pitt sorprende al obtener cuatro nominaciones, incluida mejor película, impulsando el interés global por la Fórmula Uno

Un punto ciego entre los expertos Oscar ha sido el atractivo popular de una película emocionante sobre el fenómeno global de la Fórmula Uno, protagonizada por Brad Pitt y fácilmente disponible en streaming en Apple TV —que apostó todo el presupuesto de marketing tecnológico por su único contendiente. F1 cosechó cuatro nominaciones, incluyendo mejor película, lo que supone cierto golpe de efecto, dado que principalmente se la veía como candidata en las categorías técnicas para las que fácilmente calificaba: edición, sonido y efectos visuales.

Entrar en la categoría de mejor película parece haber ido en detrimento de Un simple accidente, de Jafar Panahi, la increíble ganadora de la Palma de Oro basada en su experiencia como preso político en la infame prisión de Evin en Irán. La película de Panahi había venido perdiendo fuerza dentro de la industria y tampoco logró la nominación a mejor dirección, aunque sí consiguió nominaciones a guion original y película internacional, permitiendo un pequeño respiro a sus seguidores. [J.Y.]

OMISIÓN: “Perdón, bebé” pierde su momento

La cineasta Eva Victor y su filme 'Sorry, Baby', premiado por el National Board of Review, no lograron ninguna nominación al Oscar

Cuando la presentadora de los Globos de Oro Julia Roberts recibió una ovación de pie simplemente por ser Julia Roberts, aprovechó el momento para destacar a una cineasta poco conocida: Eva Victor, guionista, directora y protagonista de Sorry, Baby. Victor ha generado un considerable revuelo por su drama cómico sobre la recuperación del trauma (inspirado en su propia agresión sexual), ganando incluso premios del National Board of Review y nominaciones a los próximos Film Independent Spirit Awards.

A pesar de que la película siempre tuvo pocas probabilidades en las categorías principales, muchos esperaban que figurara en el apartado de guion original, que tradicionalmente ha sido un lugar para que brillen los guionistas independientes. No fue así. El espectáculo continúa. [S.R.]

Fuente: AP.

Fotos: Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix vía AP; Reuters/ Mario Anzuoni; Reuters/ Mike Blake; Moho Films; Warner Bros. Pictures vía AP y Mia Cioffy Henry/ A24 vía AP.