Victoria Beckham se reunió con las Spice Girls en medio de tensiones familiares

Victoria Beckham reapareció junto a las Spice Girls para celebrar los 50 años de Emma Bunton en los Cotswolds (Reuters/Fred Prouser)

La presencia de Victoria Beckham junto a las Spice Girls en la celebración del cumpleaños número 50 de Emma Bunton coincidió con un escenario familiar complicado para la diseñadora.

En la reunión realizada en los Cotswolds, Victoria Beckham, Melanie “Mel C” Chisholm y Geri Halliwell-Horner acompañaron a Emma en el festejo, aunque la ausencia de Melanie “Mel B” Brown no pasó desapercibida.

Las imágenes del evento circularon en redes sociales con mensajes de afecto entre las integrantes.

Victoria, conocida antes como “Posh Spice”, compartió una fotografía junto a sus compañeras y un mensaje de felicitación para la recordada “Baby Spice” en el que expresó su cariño por el grupo.

Su esposo David Beckham escribió en los comentarios que verlas juntas le dio alegría y que podía imaginar la emoción entre quienes siguen la carrera del grupo al verlas reunidas en una noche especial dedicada a Bunton.

Las ex integrantes de la famosa agrupación tuvieron un emotivo reencuentro después de varios años (Instagram/@victoriabeckham)

El encuentro mostró la relación de amistad que mantienen las exintegrantes del grupo, a pesar de sus caminos personales.

En paralelo a la celebración, la situación personal de Victoria Beckham atravesaba dificultades.

Días antes, su hijo mayor, Brooklyn Beckham, publicó en redes sociales mensajes donde expresó diferencias con sus padres.

Brooklyn Beckham sostuvo que quería distancia y afirmó que sus padres intentaron “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde antes de la boda en 2022.

Según contó, semanas antes de la ceremonia, recibió presiones para firmar documentos que, según él, lo privarían de los derechos sobre su nombre y afectarían a su esposa y a sus hijos en el futuro.

Durante su etapa como miembro de las Spice Girls, Victoria fue identificada como "Posh Spice" entre sus fans (YouTube/Captura de video)

El joven añadió que, tras rechazar esos documentos, la relación con sus padres nunca volvió a ser la misma. En sus palabras, “ellos nunca me trataron igual desde entonces”.

También relató situaciones durante la boda, como la cancelación del vestido de Nicola Peltz por parte de Victoria Beckham y una interrupción durante el primer baile de los recién casados, lo que lo dejó avergonzado ante los presentes.

En las redes sociales, Victoria Beckham reafirmó su aprecio por Emma Bunton con un mensaje donde declaró: “Te quiero mucho”.

Mel C y Geri Halliwell-Horner también enviaron saludos y recordaron momentos compartidos con la homenajeada.

Emma Bunton agradeció las muestras de afecto y destacó el valor de la relación con sus excompañeras.

La ausencia de Melanie “Mel B” Brown fue notoria en la reunión de las Spice Girls organizada para el cumpleaños de Emma Bunton (YouTube/Captura de video)

Victoria Beckham se sintió “traicionada”

Personas allegadas a la familia señalaron que Victoria Beckham se sintió traicionada por los reproches públicos de Brooklyn Beckham.

Consideró que su esfuerzo por mantener la armonía familiar y proteger a su hijo no fue reconocido y lamentó haber recibido respuestas negativas en público.

Una persona cercana comentó que Victoria Beckham sintió que hizo todo lo posible para que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se sintieran integrados, y que a Nicola la quería como si fuera otra hija.

El malestar de Victoria se acentuó cuando Brooklyn pidió privacidad para su familia, gesto que la diseñadora interpretó como un rechazo, especialmente después de expresar su ilusión por convertirse en abuela.

La expectativa que la diseñadora compartió públicamente contrastó con la postura de su hijo, quien solicitó distancia y discreción en su nueva etapa. Este pedido resultó especialmente doloroso para ella, quien quedó afectada por la situación.

Victoria Beckham enfrenta un conflicto familiar tras los reclamos públicos de Brooklyn Beckham en redes sociales (Foto AP/Vianney Le Caer)

Las diferencias también pusieron en foco la administración de las marcas comerciales de los hijos de los Beckham.

Medios británicos informaron que Victoria Beckham inscribió los nombres de Brooklyn Beckham y sus hermanos como marcas comerciales cuando eran menores, lo que fue visto como un intento de control sobre sus identidades.

Una fuente próxima explicó que el registro respondió a cuestiones legales, ya que los menores no podían hacerlo por su cuenta. Actualmente, cada hijo administra y posee su propia marca.

En sus declaraciones, Brooklyn sostuvo que en su familia el amor depende de la exposición en redes sociales y de la disposición a posar juntos para fotografías, incluso cuando esto afecta las obligaciones profesionales de cada uno.

Por ahora, ni Victoria Beckham ni David Beckham hicieron comentarios públicos sobre la disputa con su hijo mayor.

Victoria y David Beckham no se pronunciaron públicamente sobre el distanciamiento con Brooklyn, aunque expresaron su disposición a una reconciliación (Netflix)

Personas del entorno aseguraron que ambos padres quedaron afectados por la distancia, aunque señalaron que estarían dispuestos a recibir a Brooklyn Beckham si él decidiera regresar a la convivencia familiar.