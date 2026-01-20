Entretenimiento

¿Victoria Beckham hizo un baile “humillante” en la boda de su hijo Brooklyn? Esto revelaron los invitados al evento

El enlace matrimonial celebrado en Florida fue escenario de diferencias expuestas por los integrantes de la familia Beckham

Guardar
El baile de Victoria Beckham
El baile de Victoria Beckham con Brooklyn durante la boda con Nicola Peltz generó una polémica familiar que trascendió rápidamente en redes sociales (REUTERS/Aude Guerrucci)

El baile entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn Beckham durante la boda de este último con Nicola Peltz provocó una controversia familiar que rápidamente se hizo pública.

Brooklyn aseguró que su madre “secuestró” el primer baile planeado con su esposa, lo que lo dejó “humillado” y muy incómodo ante los quinientos invitados.

“Nunca he sentido tanta incomodidad o humillación en mi vida”, expresó el joven de 26 años, frase que resume el impacto personal de un conflicto familiar que, lejos de cerrarse, continúa afectando a sus protagonistas y a la imagen pública de la familia.

Stavros Agapiou, esposo del DJ Fat Tony, respaldó su testimonio al escribir en Instagram: “Yo estuve ahí y es verdad, él dice la verdad”, aunque después eliminó el comentario.

La fiesta respetó la tradición estadounidense. Los recién casados bailaron primero al ritmo de “Can’t Help Falling in Love” con la interpretación de Lloyiso.

Brooklyn criticó la prioridad de
Brooklyn criticó la prioridad de su familia por la imagen y acuerdos comerciales, señalando que Brand Beckham se antepone a los vínculos afectivos (REUTERS/Jaimi Joy)

Más tarde, cerca de las 11 de la noche en la actuación de Marc Anthony, Brooklyn invitó a su madre a subir al escenario para bailar, por lo que no habría existido ninguna interrupción durante el primer baile de los esposos.

Lejos de limitarse a ese episodio, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz decidieron renovar sus votos en una ceremonia privada, sin la presencia de sus familias, para “crear recuerdos positivos del día de su boda”.

Ambos manifestaron que buscan “paz, privacidad y felicidad” para su vida juntos. Por otro lado, el tema del vestido de novia también estuvo presente en el conflicto familiar.

Brooklyn Beckham sostuvo que Victoria Beckham retiró su apoyo para diseñar el vestido de Nicola Peltz en el último momento, lo que obligó a la novia a buscar otra opción.

Sin embargo, la estilista Leslie Fremar afirmó a Vogue que el vestido de Valentino fue “un año de trabajo” con varias pruebas en Roma y Estados Unidos, descartando la versión de una cancelación imprevista.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos en privado, sin sus familias, en busca de recuerdos más positivos y privacidad tras la boda original (Instagram/Brooklyn Beckham)

En entrevistas con Grazia USA y el Sunday Times, Nicola expresó su deseo original de portar un diseño de Victoria, pero explicó que el taller de su suegra le informó que no podrían realizarlo en el tiempo necesario.

“No hay familia perfecta”, comentó la actriz, en un intento de bajar la intensidad de la polémica.

Brooklyn Beckham también cuestionó públicamente la manera en que su familia prioriza la imagen y los acuerdos comerciales por sobre los lazos afectivos.

De acuerdo a sus palabras, la vida familiar se basa en la exposición en redes sociales y la asistencia a eventos públicos, en vez de relaciones privadas.

“Mi familia valora la promoción y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”, afirmó en su mensaje.

El distanciamiento familiar quedó plasmado
El distanciamiento familiar quedó plasmado en la ausencia de Brooklyn y Nicola en eventos clave, y en la ruptura de comunicación con sus hermanos menores (REUTERS/Mario Anzuoni)

El distanciamiento se evidenció en la ausencia de Brooklyn y Nicola en celebraciones familiares como el cumpleaños número 50 de David Beckham y la entrega de su título de caballero.

Brooklyn explicó que sus hermanos, Romeo y Cruz, dejaron de tener contacto con él tras haberlo atacado en redes sociales a pedido de la familia.

Respecto a Harper, la menor, su nombre no apareció en la disputa, aunque antes compartía una relación cercana con su hermano mayor.

El conflicto llegó también a la esfera pública. David Beckham, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, evitó responder a los periodistas sobre la situación familiar mientras posaba para fotografías.

El silencio y la expresión seria acompañaron ese momento. En redes sociales, un tuit de Victoria Beckham diciendo “nunca he conocido una pista de baile que no me guste” volvió a circular, lo que motivó comentarios y memes irónicos sobre su actuación durante la boda.

Mia Regan, de izquierda a
Mia Regan, de izquierda a derecha, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham posan a su llegada al estreno de la serie documental Beckham' el 3 de octubre de 2023 en Londres. (Foto AP/Vianney Le Caer)

Mientras la versión oficial defendió que la boda se desarrolló de forma tradicional y armoniosa, los testimonios de Brooklyn y de otros presentes indicaron que la noche estuvo atravesada por incomodidades y resentimientos.

Temas Relacionados

Brooklyn BeckhamVictoria BeckhamNicola PeltzDavid BeckhamEntretenimiento

Últimas Noticias

Ian McKellen confesó el emotivo desafío de despedirse de Gandalf en El retorno del rey

La grabación de la famosa escena de adiós se realizó cuando los actores aún no tenían vínculos personales, lo que desafió a McKellen a confiar en sus habilidades y los consejos de Peter Jackson

Ian McKellen confesó el emotivo

La actriz Jennifer Lawrence compartió una regla clave de su matrimonio con Cooke Maroney

Una rutina de tolerancia diaria y acuerdos prácticos permite sostener el equilibrio y la complicidad familiar lejos de agendas estrictas y cámaras

La actriz Jennifer Lawrence compartió

‘Zootopia 2′ es oficialmente la película animada más taquillera de la historia

El filme producido por Walt Disney Animation Studios registró una recaudación mundial récord, superando a "Intensa-Mente 2"

‘Zootopia 2′ es oficialmente la

MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, enfrenta falta de liquidez por su agresiva reinversión y proyectos personales, al punto de tener que pedir dinero prestado, pese a liderar un conglomerado valuado en USD 5.000 millones

MrBeast, el youtuber más exitoso

Los hermanos Duffer enfrentan cuestionamientos por supuesto uso de inteligencia artificial en Stranger Things

La aparición de indicios de herramientas digitales en el documental sobre la última temporada generó una ola de dudas entre la audiencia, que cuestiona la autenticidad de los procesos creativos y reclama respuestas oficiales a los productores

Los hermanos Duffer enfrentan cuestionamientos
DEPORTES
Histórico cambio en la Fórmula

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

El accidente bajo la lluvia que tuvo uno de los debutantes en la Fórmula 1 durante su primera vuelta con el coche del 2026

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

TELESHOW
La reacción de Pedro Rosemblat

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

INFOBAE AMÉRICA

Tribunal salvadoreño impone 12 años

Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos

El Banco Central de Bolivia reveló ventas de oro a futuro que dejaron compromisos por 921 millones de dólares

Alerta en Siria: las fuerzas kurdas abandonaron el campo de Al-Hol y el Gobierno denunció la fuga de presos del ISIS

Panamá intenta captar inversión de Suiza y Singapur en Davos

‘El caballero de los Siete Reinos’ es como ‘Game of Thrones’, pero menos solemne y más divertida