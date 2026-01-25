Victoria Beckham se sintió “traicionada” por las acusaciones de su hijo Brooklyn

Victoria Beckham se sintió traicionada por su hijo tras dedicarle años de apoyo y protección en el entorno familiar (Foto AP/Vianney Le Caer)

Hace unos días, Brooklyn Beckham publicó mensajes en sus redes sociales con acusaciones directas hacia Victoria Beckham y David Beckham.

Según allegados citados por The Mirror, Victoria se sintió “traicionada” después de los señalamientos de su hijo mayor. Ella consideró que sus esfuerzos por mantener la armonía y proteger a Brooklyn no recibieron reconocimiento y fueron correspondidos con reproches públicos.

“Victoria se siente traicionada porque ha hecho todo lo posible para que [Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz] se sientan bienvenidos y quiere a Nicola como si fuera otra hija”, indicó la fuente.

Brooklyn anunció públicamente que no deseaba reconciliarse con sus padres. En sus historias de Instagram, el joven manifestó que prefería mantener distancia con su familia y acusó a sus padres de tratar de “arruinar” su relación con Peltz desde antes de la boda, celebrada en abril de 2022.

Relató que semanas antes del enlace, sus padres le presionaron e intentaron sobornarlo para que firmara documentos que le quitarían los derechos sobre su propio nombre, perjudicando también a su esposa y futuros hijos.

Brooklyn Beckham aseguró que no desea reconciliarse con sus padres y los acusó de buscar perjudicar su relación con Nicola Peltz (REUTERS/Jaimi Joy)

Explicó que sus padres insistieron en que firmara antes de la boda, pues “los términos del acuerdo se activarían” en esa fecha. Afirmó que negarse a firmar tuvo consecuencias económicas y que, desde entonces, la relación con sus padres no volvió a ser la misma.

“Ellos nunca me trataron igual desde entonces”, escribió en una de sus declaraciones.

En los días previos y durante la boda, el malestar se intensificó. Brooklyn Beckham contó que Victoria Beckham canceló en el último instante la confección del vestido nupcial de Nicola Peltz y, durante la celebración, interrumpió el primer baile de los recién casados para bailar con él de una manera “inapropiada”, lo que lo dejó avergonzado y humillado ante los invitados.

La reacción de Victoria ante estos hechos fue de profundo dolor. Personas cercanas señalaron que quedó “completamente desconsolada” luego de que Brooklyn pidiera privacidad para su futura familia, gesto que Victoria interpretó como un rechazo, especialmente después de haber expresado públicamente su entusiasmo por ser abuela.

Esta frase se entendió como un mensaje dirigido a Victoria, quien en 2024 manifestó su ilusión ante la posibilidad de una nueva etapa familiar.

El joven reveló presiones de sus padres para firmar documentos que afectaban los derechos sobre su nombre antes de la boda (Europa Press)

Por otro lado, la información sobre la titularidad de las marcas registradas de los hijos de los Beckham llevaron a nuevas especulaciones.

Diversos medios británicos informaron que Victoria Beckham inscribió los nombres de sus cuatro hijos como marcas comerciales desde que eran menores de edad, lo que alimentó rumores sobre un posible control familiar sobre sus identidades.

Según información publicada por The Times, registró la marca “Brooklyn Beckham” en diciembre de 2016, junto con los nombres de sus otros tres hijos. Todos estos registros permanecerán vigentes hasta diciembre de 2026.

Una fuente cercana explicó a People que “esto es un malentendido” y que la inscripción respondió a cuestiones legales, ya que los menores no podían hacerlo por sí mismos.

La fuente detalló que actualmente Brooklyny sus hermanos, Romeo y Cruz, así como su hermana menor Harper, poseen la titularidad de sus propias marcas registradas.

La controversia por el vestido de novia de Nicola Peltz y el baile durante la boda profundizó el distanciamiento familiar (REUTERS/Aude Guerrucci)

Cuando alcanzaron la mayoría de edad, la administración de esos derechos pasó a manos de cada uno. “Brooklyn y sus hermanos son propietarios de sus marcas registradas, y Brooklyn gestiona la suya con su propio equipo”, indicó el informante.

Los registros incluyen una variedad de productos: cosméticos, accesorios, juguetes y artículos de moda.

La imagen de la marca Beckham ocupó un lugar central en el conflicto. Brooklyn Beckham expresó que sus padres priorizan la promoción pública y los intereses comerciales antes que los afectos familiares.

En su mensaje escribió que “en mi familia, el amor depende de cuánto publiques en redes sociales o de la disposición para posar juntos en fotos, incluso si eso afecta nuestras obligaciones profesionales”.

Ni Victoria Beckham ni David Beckham emitieron comentarios públicos sobre las afirmaciones de su primogénito. Los padres optaron por el silencio, aunque personas cercanas indicaron que se sintieron profundamente afectados por la situación.

La imagen de la marca Beckham y los intereses comerciales tomaron protagonismo en las tensiones familiares reveladas por Brooklyn (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una fuente comentó que “temen perder a su hijo y lo aceptarían de vuelta en cualquier momento”, remarcando que, aunque la dinámica familiar difiere, el vínculo permanece.