“El rechazo también impulsa”: Millie Bobby Brown habló del final de “Stranger Things” y los nuevos comienzos

El cierre de Stranger Things y la llegada de su primera hija junto a Jake Bongiovi marcan un cambio vital en la vida de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown fue distinguida como Personalidad del Año en los Premios Joy, celebrados en Riad, Arabia Saudita, un reconocimiento que confirma su influencia global más allá de la actuación. La estrella de Stranger Things recibió el galardón por su impacto entre los jóvenes y su proyección artística, según informó SensaCine, en un momento que ella misma definió como bisagra en su vida profesional y personal.

Pero el punto más fuerte de la noche llegó con su discurso. Frente a una audiencia mayoritariamente joven, Millie Bobby Brown habló sin rodeos sobre el rechazo y su papel en cualquier carrera creativa. “El rechazo también impulsa”, afirmó, y explicó que aunque duele —especialmente al comienzo— puede transformarse en una fuerza para seguir avanzando si no se pierde la confianza en uno mismo.

Millie Bobby Brown recibió el galardón de Personalidad del Año en los Premios Joy de Arabia Saudita por su impacto y trayectoria entre la juventud (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La actriz también puso el foco en el apoyo familiar como sostén en los momentos de duda. “Siempre habrá obstáculos, pero confiar en tu talento y tener un entorno que te respalde lo cambia todo”, sostuvo. Brown recordó que decidió apostar por el mundo creativo desde muy chica y que el acompañamiento de sus padres fue clave para no abandonar sus sueños cuando aparecieron los primeros “no”.

La importancia de la unidad y el amor propio

La actriz británica enfatiza el poder del amor propio y la construcción de una red de apoyo compuesta por familia, amistades y seres queridos (Netflix)

A sus 21 años, Brown enfatizó la relevancia del amor propio y de construir una unidad sólida compuesta por familiares, amistades y personas significativas.

En ese sentido, señaló que su círculo cercano resulta esencial para su bienestar, mencionando a su familia, marido, equipo de trabajo e hija como pilares fundamentales, según recogió SensaCine.

La actriz explicó que rodearse de personas de confianza le permitió mantenerse firme ante las adversidades y disfrutar de sus logros profesionales y personales.

Brown también hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud mental en un entorno tan exigente como el del espectáculo. “La presión es constante, pero contar con una red de apoyo ayuda a sostenerse y avanzar”, expresó la actriz, quien se convirtió en referente para muchas jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

Millie Bobby Brown resalta que los obstáculos y el rechazo son parte del crecimiento personal, pero la confianza propia es clave para superarlos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Este mensaje tuvo especial eco entre quienes enfrentan desafíos similares y buscan inspiración en figuras públicas.

Nuevos comienzos: maternidad y cierre de “Stranger Things”

El año 2025 fue significativo para Brown, ya que representó el cierre definitivo de la serie Stranger Things y la llegada de su primera hija junto a Jake Bongiovi. Este cambio marcó el fin de una etapa y el inicio de nuevos desafíos tanto en lo profesional como en lo personal.

De acuerdo con SensaCine, este 2026 inicia para la actriz con proyectos renovados, entre los cuales destaca la esperada tercera película de Enola Holmes.

Con una agenda que combina maternidad, nuevos desafíos cinematográficos y el compromiso de inspirar a las nuevas generaciones,

Millie Bobby Brown consolida su rol como referente juvenil al compartir sus experiencias e inspirar a nuevas generaciones a perseguir sus sueños con determinación (Millie Bobby Brown/Instagram)

Brown se proyecta como una figura central en la industria del entretenimiento. Su mensaje en los Premios Joy resalta la importancia de perseverar, mantener la autenticidad y valorar los vínculos personales como fuente de fortaleza.

Brown concluyó su intervención en Riad al afirmar que el apoyo y la inspiración de su entorno fueron el impulso esencial para enfrentar cada etapa de su vida y carrera.

La actriz inicia una nueva etapa con la determinación de seguir creciendo y dejando huella tanto en la pantalla como fuera de ella, consolidando así su rol como modelo a seguir para millones de jóvenes alrededor del mundo. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones a enfrentar los retos con confianza y determinación.