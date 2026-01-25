Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

Dave Mustaine cierra la etapa discográfica de Megadeth con el lanzamiento de su último álbum de estudio tras más de 40 años de historia (Crédito: YouTube/Zafiel Sama)

Dave Mustaine atraviesa el cierre de una etapa decisiva en la historia de Megadeth. A pocos días de la publicación del que será el último álbum de estudio de la banda, el músico repasó su trayectoria, volvió sobre la ruptura fundacional con Metallica y reflexionó sobre el paso del tiempo, las heridas del pasado y la transformación personal que marcó su vida dentro y fuera del escenario.

En una entrevista con The Telegraph, el guitarrista y vocalista reconstruyó cuatro décadas atravesadas por la ambición, el resentimiento y la reinvención constante.

Un comienzo más rápido y contundente que Metallica

“Entiendo lo que pasó y por qué, pero en ese momento, lo único que sabía era que estaba enojado y quería ser más pesado y rápido que ellos. Y eso fue lo que me propuse hacer“, reconoció Mustaine al recordar su expulsión de Metallica en 1983.

Ese impulso de superación definió el sonido característico de Megadeth, con una identidad marcada por la velocidad y los riffs agresivos.

La rivalidad con Metallica y el deseo de superar su sonido impulsaron la formación y la identidad de Megadeth en el thrash metal (AP)

Un tema recurrente en el nuevo álbum, explicó el músico, es la influencia directa de aquellas primeras emociones. El guitarrista estadounidense comentó que I Don’t Care aborda la obsesión hacia una persona concreta, reflejando el peso de las viejas rivalidades en su obra.

Megadeth: cuatro décadas de reinvención

Desde la fundación de Megadeth tras su salida de Metallica, Mustaine lideró 17 álbumes acompañado por una gran variedad de músicos. “Esta formación se siente como si fuera el principio”, afirmó sobre el grupo actual, integrado por James LoMenzo, Dirk Verbeuren y Teemu Mäntysaari.

Según The Telegraph, la banda acumula más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial y ha atravesado múltiples etapas sin perder la impronta de su líder.

Megadeth regresará a la Argentina el 30 de abril de 2026 con un show en Tecnópolis, en el marco de la gira This Was Our Life (Instagram/@megadeth)

En cuanto al desarrollo temático, el guitarrista reconoció que Megadeth evolucionó de las fantasías habituales del heavy metal hacia cuestiones políticas y personales.

“Nunca pensé que alguien que escribiera canciones sobre dragones y magia sería tomado en serio”, sostuvo. Además comentó en un tono irónico que “supongo que cualquiera podría conseguir trabajo en la política”.

El fin de una era: el último álbum

El nuevo álbum homónimo, lanzado el 23 de enero, marca la despedida de Megadeth de los estudios de grabación. El artista de 64 años explicó los motivos de la decisión: “Me sentía un poco agotado, y estaba empezando a ser demasiado. Finalmente le dije a mi manager: ‘No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto’, y ahí empezó la conversación”.

El álbum Megadeth, lanzado el 23 de enero, marca el cierre de la etapa discográfica de la banda, con letras centradas en temas sociales, políticos y personales (Instagram/@megadeth)

El disco, que demandó más de un año de trabajo, contiene letras con fuerte carga social y política. Las canciones abordan la rutina laboral (“Puppet Parade”, “Another Bad Day”), la brutalidad de la guerra (“Made to Kill”, “I Am War”), la manipulación política (“Obey the Call”, “Tipping Point”) y la inminente jubilación (“The Last Note”).

Sobre el proceso creativo, destacó: “Cuidé la voz y me detenía cuando me cansaba para recuperarme. Antes podría haber seguido, pero ahora prefiero imponerme límites y hacer las cosas bien”.

Luchas personales, fe y redención

El recorrido de Mustaine, tanto artístico como vital, está atravesado por desafíos extremos. El músico admitió que atravesó períodos de indigencia, completamente destruido y adicto.

Detalló que sus problemas con el alcohol, crack y la heroína lo llevaron a pasar por 17 programas de rehabilitación. “Antes era alguien completamente perdido, un drogadicto sin rumbo. Ahora soy abuelo y ya no tengo que mendigar comida", expresó.

Dave Mustaine superó la indigencia y la adicción tras 17 programas de rehabilitación, logrando más de 20 años de sobriedad y una nueva vida espiritual (Captura de video: YouTube/Megadeth)

Tras superar esa etapa, suma más de 20 años sobrio y se define como cristiano renacido. Explicó que su relación con Dios y Cristo le dio la disciplina que hoy aprecia. “La fe es como lo que se ve en un piloto. Mi creencia es algo diferente”, señala, aunque prefiere no profundizar en su espiritualidad.

Dificultades de la vida en el metal y el paso del tiempo

A los 64 años, Mustaine reconoció el desgaste físico y emocional del género. Afirmó que es un reto cantar con la misma calidad y convicción que en su juventud.

En cuanto a la guitarra, advirtió sobre el dolor que puede provocar si no se practica correctamente. Muchos guitarristas, según él, se deforman los dedos por la manera en que sostienen la púa y la fuerza que aplican.

Además, rememoró que su vida nómada, marcada por mudanzas constantes junto a su madre, forjó su autosuficiencia. Y describió cómo hacían las maletas de noche y se mudaban, llegando a asistir a tantas escuelas que sería difícil contarlas.

Pese al retiro de los estudios, Megadeth seguirá realizando giras internacionales para despedirse de sus fans y consolidar su influencia en la guitarra y el metal (Captura de video: YouTube/Megadeth)

Esa experiencia, sumada a la ausencia paterna y los sacrificios familiares de las giras, acentúa el contraste con el presente: “Ahora soy abuelo y priorizo mi bienestar y el tiempo con los míos”.

El legado y el futuro: giras y testimonios

Aunque cierra la etapa de grabaciones, Mustaine reiteró que Megadeth continuará activo en los escenarios. “La banda seguirá de gira hasta que sienta que me he despedido de todos los fans en el mundo”, aseguró. Asimismo, reivindicó el papel del grupo: “No sé si cambiamos el mundo, pero cambiamos el mundo de la guitarra”.

A los 64 años, Mustaine reconoció el desgaste físico y emocional del género. Afirmó que es un reto cantar con la misma calidad y convicción que en su juventud. En cuanto a la guitarra, advirtió sobre el dolor que puede provocar si no se practica correctamente. Muchos guitarristas, según él, se deforman los dedos por la manera en que sostienen la púa y la fuerza que aplican.

Rememoró que su vida nómada, marcada por mudanzas constantes junto a su madre, forjó su autosuficiencia. Describió cómo hacían las maletas de noche y se mudaban, llegando a asistir a tantas escuelas que sería difícil contarlas.

Pese al retiro de los estudios, Megadeth seguirá realizando giras internacionales para despedirse de sus fans y consolidar su influencia en la guitarra y el metal (Captura de video: YouTube/Megadeth)

Esa experiencia, sumada a la ausencia paterna y los sacrificios familiares de las giras, acentúa el contraste con el presente: “Ahora soy abuelo y priorizo mi bienestar y el tiempo con los míos”.

El legado y el futuro: giras y testimonios

Aunque cierra la etapa de grabaciones, Mustaine reiteró que Megadeth continuará activo en los escenarios. “La banda seguirá de gira hasta que sienta que me he despedido de todos los fans en el mundo”, aseguró. El propio Mustaine reivindicó el papel del grupo: “No sé si cambiamos el mundo, pero cambiamos el mundo de la guitarra”.

Con cada riff reconocible y cada presentación internacional, el legado de Megadeth se proyecta hacia nuevas generaciones y refuerza su lugar en la historia del heavy metal, permaneciendo sin radares, ni comunicación por radio, siempre fiel a su esencia.