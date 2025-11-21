De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth

Dave Mustaine propone un último concierto de Megadeth en la Luna como cierre de su carrera musical (Foto: Instagram @DaveMustaine)

La idea de un concierto fuera de la Tierra dejó de ser una simple fantasía para Dave Mustaine, líder de Megadeth, quien recientemente manifestó el deseo de que el último show de la banda tenga lugar en el espacio.

Este deseo, que expuso en una entrevista exclusiva con Metal Hammer, surge justo cuando el grupo se acerca al final de una extensa y exitosa trayectoria, preparando un nuevo disco y una gira de despedida global.

Un cierre que desafía todos los límites

Durante la entrevista, Mustaine compartió cómo imagina un cierre único para Megadeth, lejos de los escenarios convencionales.

El líder de Megadeth se inspira en los avances de los viajes espaciales privados para soñar con un show fuera de la Tierra (crédito @missangie_ph Paramo Presenta/Instagram)

“Espero que toquemos en el espacio. Creo que sería un clímax muy apropiado. Y no me refiero a hacerlo en el interior de un ‘cometa del vómito’. Un concierto en la Luna, un alunizaje, eso sería genial. Vi que enviaron a un grupo de famosos al espacio y pensé: ‘Bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no?’”, expresó Mustaine. Inspirado por las recientes experiencias de celebridades en vuelos espaciales privados, el músico se animó a soñar con un adiós fuera de este mundo para Megadeth.

Este planteo no se trata solo de un deseo extravagante. Mustaine observa con atención los avances de la tecnología espacial, convencido de que la evolución de los viajes privados al espacio podría volver real, lo que hoy parece improbable.

Además, considera que una despedida extraterrestre sería un símbolo perfecto para la reputación de Megadeth como banda pionera y desafiante dentro del heavy metal.

Preparativos para un adiós épico

La banda prepara un nuevo álbum y una gira de despedida global que podría extenderse por varios años

Mientras tanto, la banda está inmersa en los preparativos de su último álbum, que incluye adelantos como “Tipping Point” y “I Don’t Care”. De manera paralela, planifica una gira de despedida que podría extenderse por varios años.

El objetivo de Mustaine es ofrecer a sus seguidores una experiencia verdaderamente inolvidable, combinando un repertorio de clásicos con la expectativa de un cierre que podría estar a la altura de la leyenda que han creado a lo largo de cuatro décadas.

En la misma entrevista, Mustaine señaló que la apuesta por el espacio encuentra sentido en la nueva era de exploración impulsada por visionarios como Elon Musk y Richard Branson. “Sé que ambos estaban trabajando en los viajes interestelares. Creo que la gente va a viajar al espacio mucho antes de lo que piensas”, explicó el guitarrista, aludiendo al auge de los vuelos comerciales y al acercamiento entre la música y la tecnología de frontera.

Reflexión sobre el retiro y el futuro de la humanidad

El vocalista reflexiona sobre el retiro de los músicos y la importancia de decidir el final de su propia carrera (Foto: Instagram @DaveMustaine)

Mustaine no solo se refirió a las posibilidades técnicas de un concierto final fuera del planeta, sino que también abordó el significado personal de cerrar una etapa. Reconoció que el final del camino suele ser incierto para muchos músicos: “Hay muchos que han llegado al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencionada. La mayoría de ellos no consiguen retirarse en la cima por decisión propia, y esa es la situación en la que me encuentro ahora mismo en mi vida”.

Con esta sinceridad, el líder de Megadeth revela la importancia de poder conducir su propia despedida y de dejar huella incluso en el momento final.

Además, Mustaine reflexionó acerca de la relación del ser humano con el espacio. Si bien considera que la colonización lunar o marciana podría ser realidad en los próximos años, no se ve dejando la Tierra de forma irreversible.

El sentido del humor de Mustaine se refleja en sus bromas sobre los desafíos cotidianos de un viaje interplanetario (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Para él, la posibilidad de expandir los límites de la música acompaña la evolución de la humanidad en su búsqueda de nuevos horizontes.

El humor como parte de la exploración

Sin perder su característico sentido del humor, Mustaine imaginó las dificultades cotidianas que puede implicar un viaje interplanetario.

Bromeó con la idea de olvidar algo esencial antes de partir hacia Marte, convirtiendo cualquier descuido en una odisea interplanetaria. Este toque de humor demuestra que, incluso en los proyectos más ambiciosos, Megadeth conserva su espíritu rebelde y su actitud desafiante.