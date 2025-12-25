Entretenimiento

De Queen al thrash y más allá: Axl Rose y Dave Mustaine revelaron los discos que marcaron sus vidas y el rumbo del rock

Íconos indiscutidos de la música revelan influencias sorprendentes, desde la versatilidad creativa hasta la rebeldía punk y el impacto del hip hop. Cómo estos estilos dieron forma a trayectorias irrepetibles e influyeron directamente en la cultura contemporánea

Axl Rose y Dave Mustaine
Axl Rose y Dave Mustaine compartieron los discos que definieron sus trayectorias y explican el origen de sus influencias artísticas

Dos referentes indiscutidos del rock y el metal, Axl Rose y Dave Mustaine, revelaron cuáles son los álbumes que marcaron sus vidas y moldearon sus trayectorias musicales.

Las elecciones de ambos no solo permiten entender sus raíces artísticas, sino que también ofrecen una mirada sobre la evolución y el legado del género.

Dave Mustaine: el estruendo del thrash y el poder de lo irrepetible

Dave Mustaine, vocalista y guitarrista de Megadeth, es una de las figuras más respetadas del thrash metal. Próximo a la que podría ser la última gira de su banda, Mustaine expresó su desencanto con el presente de la industria musical y cuestionó la posibilidad de recrear aquellos momentos dorados que definieron al género.

Welcome To The Jungle de Guns & Roses (Appetite for Destruction)

En cuanto a sus discos favoritos, Mustaine eligió tres obras que, según afirmó, “ya no vuelven a hacerlas igual”.

El primero es “Appetite for Destruction” de Guns N’ Roses, considerado por él como un debut imborrable, que marcó un antes y un después en el rock pesado.

El segundo lugar lo ocupa “Nevermind” de Nirvana, pieza fundamental en la transformación del rock, responsable del himno generacional “Smells Like Teen Spirit”.

Completa la terna “Master of Puppets” de Metallica, definido por el líder de Megadeth como una obra esencial para la identidad del thrash y la carrera de la banda. Para él, estos álbumes representan una época única e irrepetible dentro del género.

Axl Rose: eclecticismo y apertura más allá del rock

N.W.A. - Straight Outta Compton (Official Music Video) (Crédito: NWA vía YouTube)

Por su parte, Axl Rose —uno de los líderes de Guns N’ Roses— exhibe una visión mucho más diversa en la selección de sus discos favoritos. En una entrevista con la revista Rolling Stone, destacó la importancia de la versatilidad, la reinvención y el cruce de géneros como motores de su inspiración artística.

Entre los álbumes que más lo marcaron, Rose mencionó “Queen II” de Queen, elogiando la “versatilidad y reinvención creativa” de la banda británica. Según explicó, “es fundamental ofrecer diferentes formas musicales y un punto de vista más amplio al público”.

A esta lista sumó “Something/Anything” de Todd Rundgren, que evidencia su aprecio por la variedad estilística, y “Nevermind the Bollocks” de Sex Pistols, emblema del punk en la historia del rock.

Rose también incluyó “Straight Outta Compton” de NWA, reconociendo el impacto del hip hop de los noventa y su mirada realista sobre la vida urbana. Su abanico de influencias se amplía aún más con nombres como Patti Smith y Jane’s Addiction, aunque los álbumes mencionados conforman el núcleo de su formación musical.

Mustaine expresó su desencanto con la industria musical actual y considera irrepetibles los discos que marcaron la historia del rock y el metal (Foto: Instagram @DaveMustaine)

Contrastes y puntos de encuentro en las elecciones

El análisis de las listas de Mustaine y Rose revela tanto similitudes como diferencias.

Mustaine centra su atención en álbumes que se convirtieron en pilares del rock y el metal, una selección que refleja fidelidad a los momentos más intensos y formativos del género. Su enfoque es nostálgico y privilegia obras que han alcanzado estatus de leyenda.

En cambio, Rose presenta una perspectiva abierta, integrando propuestas que trascienden el canon tradicional del rock duro. Su selección, que abarca desde el hard rock hasta el hip hop y el punk, pone de manifiesto una preferencia por la exploración de nuevos territorios musicales y la amplitud de horizontes artísticos.

Axl Rose, voz de Guns
Axl Rose, voz de Guns N’ Roses, destacó la versatilidad y la reinvención como pilares de su inspiración musical y su legado artístico (REUTERS/Jason Cairnduff)

Ambos músicos, sin embargo, comparten una profunda admiración por la capacidad de la música para transformar y desafiar al oyente. Si bien Mustaine lamenta la dificultad de recrear la innovación de décadas pasadas, Rose apuesta por la expansión de límites y la multiplicidad de influencias.

La vigencia de los discos icónicos

Las elecciones de Axl Rose y Dave Mustaine confirman la vigencia de los álbumes que definieron sus carreras y continúan inspirando a nuevas generaciones.

Obras como “Appetite for Destruction”, “Nevermind” y “Queen II” mantienen su lugar en la historia, no solo como referentes de un sonido, sino como símbolos de creatividad e innovación.

Estos discos siguen resonando en la cultura musical contemporánea y son fuente de inspiración para músicos y oyentes de todo el mundo. La diversidad de influencias y la pasión por la música, visibles tanto en Rose como en Mustaine, refuerzan su condición de leyendas cuya visión sigue vigente y renueva el espíritu del rock.

