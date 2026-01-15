“Lo deseo más que a nada”: Robbie Williams se refirió a su objetivo de superar a The Beatles

Robbie Williams busca superar el récord de The Beatles con el lanzamiento de su nuevo álbum “Britpop” en Reino Unido

Robbie Williams, uno de los músicos británicos más reconocidos de las últimas décadas, se enfrenta a un momento crucial en su carrera. El próximo 6 de febrero, lanzará su nuevo álbum titulado “Britpop”, una producción que podría permitirle alcanzar un logro sin precedentes en la industria musical. Actualmente, Williams y The Beatles comparten el récord de 15 discos que alcanzaron el número uno en ventas en el Reino Unido.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha de lanzamiento. Los seguidores del artista y los observadores de la industria musical aguardan el desenlace de esta competencia simbólica. Williams aborda el desafío con una mezcla de ambición y honestidad, dejando claro que el récord representa una meta personal significativa.

En una reciente entrevista, Williams mostró su lado más humano al hablar sobre lo que significa acercarse a este hito. El músico admitió que el deseo de superar a The Beatles ocupa un lugar central en su vida profesional, incluso por encima de otros logros personales.

El cantante británico y The Beatles igualan actualmente el récord de quince discos número uno en ventas en el Reino Unido - REUTERS/Stephanie Scarbrough

Williams expresa su deseo de hacer historia

De acuerdo con sus declaraciones en The Scott Mills Breakfast Show, Robbie Williams no ocultó la importancia que le atribuye a este récord: “Sí, lo deseo más que nada en mi carrera ahora mismo, claro que sí. Permítanme matizar que rompí la matriz. Cuando se menciona un récord así y soy yo, no sé cómo sucedió, solo sé que sucedió. Saca a relucir mi síndrome del impostor y lo primero que siento es vergüenza”, explicó Williams.

El cantante profundizó en sus emociones al respecto. “Pero luego, la otra parte, donde interviene el ego, es decir: ‘Está más allá de mi familia, mis hijos y mi esposa, lo más importante para mí en el mundo’. ¿Creo que lo merezco? No. ¿Estoy a punto de lograrlo? Sí. ¿Debería aceptarlo con los brazos abiertos? Sí. ¿Y puedo aprender a estar agradecido y feliz por ello? Agradecido, quizás, orgulloso, todavía no estoy seguro, ya veremos si pasa”, señaló Williams.

Williams reconoce que el deseo de romper este récord es la meta más importante de su carrera profesional Reuters/Mark Smith

La posibilidad de superar a The Beatles con 16 discos número uno representa un desafío que combina la historia de la música con el presente de la industria. El récord no solo pone en juego la trayectoria de Williams, sino que también reaviva el interés por una competencia simbólica entre generaciones de artistas británicos.

Un lanzamiento estratégico y nuevos adelantos

El nuevo álbum “Britpop” ya cuenta con varios adelantos. Entre ellos se encuentran “Rocket”, una colaboración con Tony Iommi, “Spies”, “Human” y “Pretty Face”. Cada uno de estos temas generó expectativas positivas entre los críticos y el público. El lanzamiento de estos sencillos anticipa un disco que podría marcar un antes y un después en la carrera de Williams.

La estrategia de lanzar 'Britpop' después de evitar coincidir con Taylor Swift muestra la planeación detrás del intento de Williams Reuters/Ed Sykes

Según información difundida por medios británicos, Williams decidió retrasar la publicación de su disco para evitar competir directamente con Taylor Swift. El propio artista lo confirmó en declaraciones recientes: “Todos fingimos que no se trata de Taylor Swift, pero sí lo es. La verdad es esta: quiero 16 álbumes número uno”.

Esta decisión revela el nivel de planificación y estrategia que acompaña el lanzamiento de su nuevo trabajo. La competencia por el primer puesto en los rankings musicales no solo depende de la calidad artística, sino también del momento elegido para presentar un álbum al público.

El álbum “Britpop” incluye adelantos como 'Rocket', en colaboración con Tony Iommi, 'Spies', 'Human' y 'Pretty Face' (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El récord en contexto: una rivalidad histórica

La comparación entre Robbie Williams y The Beatles adquiere relevancia por el impacto de ambos en la cultura popular. The Beatles, considerados un referente insoslayable de la música mundial, mantienen su lugar en la historia por haber conseguido quince discos número uno en su país de origen. Williams, con una carrera que abarca varias décadas y géneros, se acerca ahora a la posibilidad de romper esa marca histórica.

De acuerdo con Indie Hoy, los seguidores de Williams y los fanáticos de The Beatles observan el desarrollo de esta competencia con atención. La industria musical británica reconoce la magnitud del desafío, que pone en juego no solo cifras de ventas, sino también el legado de dos generaciones de artistas.

La industria musical británica observa con atención la competencia simbólica entre Williams y The Beatles por el historial de discos número uno REUTERS/Yara Nardi

El lanzamiento de Britpop no solo representa un nuevo capítulo para Williams. También ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la evolución del pop británico y sobre cómo los récords continúan inspirando a músicos de distintas épocas.

Expectativas y repercusiones en la industria

El resultado que obtenga Williams con su próximo álbum podría modificar el panorama de los récords musicales en el Reino Unido. La industria observa este acontecimiento con interés, ya que un nuevo número uno consolidaría a Williams como uno de los artistas más exitosos de la historia británica.

El resultado comercial de 'Britpop' podría consolidar a Robbie Williams como uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

La expectativa general se centra en la recepción que tendrá “Britpop” entre el público y la crítica. La posibilidad de ver a Williams superar a The Beatles generó debates y comentarios en el sector musical, alimentando la conversación sobre el peso de los logros individuales en el contexto colectivo de la música.

El desenlace de esta competencia simbólica será conocido en los próximos días. Hasta entonces, el mundo de la música sigue de cerca cada movimiento de Williams y se prepara para un posible nuevo hito en la historia del pop.