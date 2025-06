El ascenso, la caída y el renacer de Robbie Williams: “Better Man”, la biografía que explora la dualidad de la fama

Cuenta la historia desde la perspectiva de Robbie Williams retratado por un mono. Basada en la vida de Robbie Williams, esta película nos invita a recorrer su niñez, su despegue hacia la fama, su estrepitoso descenso y su remarcable vuelta al mundo del espectáculo.(Crédito: Diamond Films)

La película Better Man narra el ascenso meteórico, la caída y el resurgimiento de Robbie Williams, mostrando tanto sus triunfos como sus luchas personales. Luego de su paso por cines pueden disfrutar de esta biografía musical en la plataforma de streaming Prime Video.

La decisión de representar a Robbie Williams como un chimpancé animado en la película se convirtió en uno de los elementos más distintivos y arriesgados del proyecto, según relató el director Michael Gracey. Esta elección creativa, buscó reflejar la percepción que el propio Williams tiene de sí mismo y la naturaleza de la fama.

La producción explora la vida de Robbie Williams desde su infancia en Stoke-on-Trent, su ingreso como el miembro más joven de la banda Take That y su posterior carrera como solista, marcada por logros sin precedentes y desafíos personales.

La dirección está a cargo de Michael Gracey, conocido por su trabajo en The Greatest Showman, imprime un enfoque visual y narrativo único, inspirado en figuras como Bob Fosse y Terry Gilliam. Gracey explicó que la coreografía estilizada de Fosse y el surrealismo de Gilliam influyeron en la forma de retratar tanto la energía escénica de Williams como los paisajes emocionales y psicológicos que atraviesa el protagonista.

“La capacidad de Robbie para equilibrar su exuberancia pública y su descarado encanto con los aspectos más íntimos, vulnerables y a menudo tumultuosos de su vida ofreció una narración profundamente atractiva”, afirmó Gracey, subrayando que el artista se comprometió a mostrar tanto sus fracasos como sus éxitos, sin edulcorar la trama.

La narrativa de Better Man se apoya en secuencias dinámicas y oníricas, permitiendo al espectador adentrarse en la memoria de Williams y en la complejidad de su búsqueda de plenitud. La película utiliza el símbolo del mono para representar la dualidad de la fama: la atracción magnética que ejerce una estrella y la vulnerabilidad que implica estar siempre bajo el escrutinio público. “Mi vida siempre ha sido un acto en la cuerda floja, sin red de seguridad”, confesó Williams, quien aceptó de inmediato la propuesta de ser retratado como un mono, considerándolo el mayor riesgo creativo posible.

En cuanto a la trayectoria, Robbie Williams ha vendido 85 millones de discos en todo el mundo, cuenta con 14 sencillos número 1 y ha recibido 18 premios BRIT, más que ningún otro artista. En 2022, alcanzó su 14º álbum número 1 en el Reino Unido con XXV, estableciendo un récord histórico para un solista. Su discografía, sumando su etapa en solitario y con Take That, suma 19 álbumes número 1 en las listas británicas. Además, Williams ha demostrado versatilidad al incursionar en géneros como el swing, colaborando con figuras como Frank Sinatra y Dean Martin, y atrayendo a nuevas generaciones de seguidores con álbumes como Swing When You’re Winning.

A pesar de su éxito, la vida de Robbie Williams ha estado marcada por episodios de ansiedad y adicciones, agravados por la presión de la fama desde una edad temprana. El propio Williams reconoció que rara vez mira hacia atrás, salvo cuando alguien le plantea preguntas específicas sobre su pasado.

El proceso de desarrollo de Better Man se caracterizó por la honestidad y la transparencia de Williams, quien, según el productor Gleeson, permitió que se abordaran tanto sus virtudes como sus defectos. “Su vulnerabilidad es lo mejor de todo. Es emocionalmente honesto. Tuvo el valor de decirnos: ‘Adelante’. No queríamos endulzar nada. Queríamos contar una historia sincera y emotiva”, expresó Gleeson.

Williams, por su parte, admitió que en la película reveló mucho más de lo que suele compartir, tanto en lo bueno como en lo malo.

La representación de Williams como un mono animado, creada por el equipo de Wētā FX, buscó generar una respuesta instintiva en el público, apelando a la empatía que se siente al ver a un animal atravesar dificultades. Gracey explicó que este recurso visual refuerza la identificación del espectador con el protagonista, especialmente en los momentos de sufrimiento o autolesión. “Nos compadecemos de los animales porque representan la inocencia”, señaló el director, destacando la potencia emocional de esta elección.

El casting del actor que interpretaría a Robbie Williams resultó ser uno de los mayores retos de la producción. Gracey relató que, a solo diez días del inicio del rodaje, aún no habían encontrado al protagonista adecuado. Fue la actriz Kate Mulvany, quien interpreta a la madre de Williams, la que sugirió a Jonno Davies. Pronto, el equipo reconoció que Davies poseía el carisma, la energía y la capacidad dramática necesarias para encarnar a Williams. “Jonno lo dio todo en esta película. Su dedicación para retratar a Robbie de manera fiel, emocionante y llena de energía fue impresionante. Me dejó boquiabierto”, afirmó Gracey.

Para Jonno Davies, el papel representó la oportunidad de interpretar a uno de los ídolos de su infancia. Recordó haber visto a Williams en vivo durante un concierto en Knebworth cuando tenía nueve años, una experiencia que marcó su vida. Davies explicó que, aunque su rostro no aparece en pantalla, su interpretación física y emocional se refleja en el personaje animado, gracias a la tecnología de captura de movimiento. “El mono era el lienzo, pero yo era el pintor”, explicó Davies, quien se esforzó por transmitir la complejidad y el corazón de Williams, evitando que el personaje se percibiera como una figura primitiva.

El director subrayó que la actuación de Davies resultó fundamental para el éxito de la película, ya que logró capturar tanto los gestos icónicos de Williams como su actitud desafiante y su vulnerabilidad. El resultado final, según Gracey, fue un híbrido en el que la esencia de Williams se mantiene presente, incluso en los momentos en que el personaje no habla y solo reacciona. “Todas las biografías necesitan una actuación central icónica, y tuvimos mucha suerte de contar con esa en esta”, destacó el director.

La película Better Man se presenta como una exploración profunda de la vida de Robbie Williams, abordando tanto sus logros artísticos como sus luchas personales, y utilizando recursos visuales innovadores para transmitir la complejidad de su experiencia. El estreno en Prime Video marca una nueva etapa en la representación cinematográfica de figuras de la música pop, apostando por una narrativa que combina honestidad, creatividad y una mirada introspectiva sobre la fama y la identidad.