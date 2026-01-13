Louis Tomlinson sorprende con su regreso: “Fue aterrador pensar que podría ser una figura del pasado con solo 24 años”

“Lemonade” marca el regreso de Tomlinson con una propuesta vibrante y fresca, anticipando el espíritu de su nuevo disco (Louis Tomlinson)

Louis Tomlinson, reconocido por su paso como integrante de One Direction, se consolida como una figura destacada en la escena del pop internacional.

Tras superar años marcados por dudas y desafíos personales, se prepara para el lanzamiento de su tercer álbum como solista y una gira mundial que incluye escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden, según explicó en una entrevista con Billboard.

“La historia indica que solo uno o dos miembros de una banda prosperan fuera de ella, rara vez más de dos”, afirmó Tomlinson a Billboard. Reconoció que siempre confió en el éxito de Harry Styles y la simpatía de Niall Horan, pero agregó: “Nunca pensé que yo estaría entre quienes lograrían destacar por su cuenta”.

Tomlinson repasó los momentos luminosos y dolorosos de su carrera como solista. “El nacimiento de mi hijo fue un buen momento, pero la pérdida de mi madre y mi hermana retrasaron el verdadero inicio de mi carrera”, expresó. “Fue aterrador pensar que podría ser una figura del pasado con solo 24 años”.

Un nuevo sonido y confianza renovada

A pesar de los obstáculos, el británico encontró en el escenario una fuente de confianza. “La seguridad que he adquirido con las dos últimas giras ha sido vital para mí. Estar noche tras noche en esos espacios no deja lugar a la duda”, señaló a Billboard. “Llego a este disco con una confianza revitalizada. Es una muy buena sensación”.

Con su segundo álbum, Faith in the Future, logró ingresar por primera vez al Top 5 de la lista Billboard 200. Su reciente gira movilizó a 314.000 personas y generó ingresos por USD 20,3 millones en 38 conciertos entre 2023 y 2024, cifras que reflejan su alcance internacional y madurez como artista.

El proceso de su próximo álbum, How Did I Get Here?, fue más íntimo y experimental. “Con este disco he decidido tomar más riesgos y confiar en mi instinto”, explicó Tomlinson. “Decidí grabar gran parte en Costa Rica, rodeado del entorno que buscaba para el álbum. Antes no creía que el lugar influyera en la música, pero claro que influye”.

El productor Nico Rebscher, quien trabajó con él tanto en Reino Unido como en Costa Rica, comentó a Billboard que buscaron un sonido más orientado a la radio, pero respetando la identidad del artista.

Para Tomlinson, esta evolución supuso repensar su identidad musical. “Con Faith in the Future sentí que me había acercado a esa idea, pero noté que me estaba limitando. Mi voz suena bien en canciones pop. Durante mucho tiempo evité ese camino pensando que era lo más valiente, pero enfrentarme a ello y crear algo que me entusiasma ha sido la mejor decisión”, reflexionó.

Familia, legado y nuevos retos

La selección del repertorio de One Direction para sus conciertos como solista significó un ejercicio de equilibrio.

“Me hace ilusión tocar las canciones de One Direction que tienen sentido para mí a esta edad”, afirmó. Adaptar algunos temas representó un desafío. Sobre “No Control”, señaló: “Siempre la solicitaban y nunca la incluía, pero durante mi festival Away From Home accedí y lo disfruté realmente”.

Ahora, Tomlinson aprecia con mayor claridad el impacto de One Direction en la música pop. “Estoy más que feliz de hablar de lo importantes que fuimos”, destacó. “En los primeros años todo era vertiginoso; solo intentábamos adaptarnos y aprender”.

Su vida personal transformó su motivación. Sobre su hijo Freddie y el equilibrio entre la fama y la paternidad, comentó: “Quiero ser grande para mi hijo. Cuando estoy con él, si pudiera ocultar que soy cantante, lo haría. Valoro ese tiempo profundamente”.

Le emociona compartir su música con Freddie y sueña con que su hijo se sienta orgulloso al verlo sobre el escenario: “Algunos de mis conciertos más tensos han sido cuando él está presente, pero ese orgullo es lo más importante para mí”.

De cara al futuro, Tomlinson asume nuevos desafíos. En 2026, además del lanzamiento del nuevo álbum, protagonizará una serie documental junto a Zayn Malik. “Fue idea suya, hay que reconocerle ese acierto”, comentó a Billboard.

Su próxima gira mundial tendrá una atmósfera más colorida y celebratoria, dejando atrás la estética sobria de presentaciones anteriores. “Esta vez quiero ver cómo combinamos la nueva energía con el espectáculo en vivo”.

Convertido en una de las figuras más sólidas del pop internacional, Tomlinson sigue redefiniéndose sobre escenarios que años atrás consideraba inalcanzables, como su regreso al icónico recinto neoyorquino.

Su trayectoria como solista se consolida, no por expectativas ajenas, sino por el camino que construyó por sí mismo.