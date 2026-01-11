Hailey Bieber rechazó acusaciones de maltrato en su matrimonio con Justin Bieber

Hailey Bieber desmiente haber promovido un video viral que la señalaba como víctima de una relación abusiva con Justin Bieber (Backgrid/The Grosby Group)

La reacción de Hailey Bieber ante las acusaciones de supuesto maltrato en su matrimonio con Justin Bieber fue inmediata.

La modelo y empresaria negó de manera categórica haber compartido el video viral que la señalaba como ejemplo de una relación abusiva.

“No reposteé ningún video hablando de mi relación. ¡Que tengan un hermoso sábado!”, escribió la fundadora de Rhode en una historia de Instagram el 10 de enero, con la intención de finalizar la polémica.

La controversia surgió a partir de un video en TikTok en el que una usuaria analizaba relaciones de celebridades y afirmaba que muchas se mantienen porque la mujer tolera mediocridad y abuso para conservar la pareja.

Según la tiktoker, “no hay mejor ejemplo que Hailey Bieber y Justin Bieber”, y sostuvo que la pareja permanece unida porque Hailey “tolerará ese abuso”.

La empresaria y modelo reaccionó rápidamente en Instagram para negar cualquier implicación y buscar poner fin a la controversia (Instagram)

Diversos usuarios señalaron que Hailey había compartido este video, versión que ella desmintió de inmediato.

En medio de los insistentes rumores y comentarios en redes sociales, Hailey Bieber ha enfrentado especulaciones sobre su matrimonio en varias ocasiones.

En una entrevista con Vogue publicada en mayo, la modelo expresó su agotamiento por el escrutinio digital: “Pensé que después de siete años esto ya habría pasado, y no ha sido así”.

Al referirse a la reciente paternidad, agregó: “Uno pensaría que después de tener un hijo la gente se relajaría un poco, pero no”.

La intensidad de la conversación digital se mantuvo tras el nacimiento de su hijo, Jack Blues, en agosto de 2024.

La llegada de Jack Blues, el primer hijo de la pareja en agosto de 2024, no disminuyó los comentarios ni las teorías sobre su relación (Instagram/@haileybieber)

Hailey relató a Vogue la dificultad de atravesar el posparto bajo la exposición mediática y enfrentando rumores de divorcio. “Estar en posparto es el tiempo más sensible de mi vida, y encima leer todos los días en internet ‘se van a divorciar’ o ‘no son felices’ es una locura. No puedo explicarlo”, sostuvo.

Las teorías sobre posibles adicciones y dinámicas perjudiciales en la pareja no han desaparecido. Sin embargo, tanto Hailey como Justin optan por mantener su vida privada al margen de los escándalos.

En diálogo con GQ, Hailey afirmó: “Nuestra vida es pública, pero vamos a enfrentar cada situación cuando llegue”.

Un allegado explicó a People que superar obstáculos ha fortalecido el vínculo entre ambos. “Han tenido desafíos como cualquier pareja, pero siempre regresan a lo mismo: realmente creen que son almas gemelas. Convertirse en padres solo ha profundizado su vínculo. Jack es el centro de todo para ellos”, afirmó.

A lo largo de los años, Hailey Bieber ha enfrentado constantes especulaciones y rumores de divorcio que se intensifican en redes sociales (Instagram/@lilbieber)

Navidad en familia para los Bieber

Lejos de los rumores, Justin y Hailey Bieber celebraron la Navidad junto a su hijo Jack. El pasado 25 de diciembre, la modelo compartió una fotografía en la que posan sonrientes y vestidos con pijamas a cuadros.

En la imagen, Jack levanta los brazos emocionado, mientras su madre le dedica un “Feliz navidad ❤️❤️” en Instagram.

Justin publicó una instantánea navideña en la que aparece abrazando a Hailey, con la leyenda: “FELIZ NAVIDAD, LES DESEAN LOS BIEBER 🫂🎅❤️”.

Para esa ocasión, Hailey eligió un abrigo negro con bufanda roja y gafas oscuras, y el cantante optó por un abrigo de forro blanco.

Justin y Hailey Bieber celebraron la Navidad en familia junto a su hijo Jack, compartiendo imágenes y mensajes positivos en redes sociales (Instagram/@lilbieber)

En la víspera de Navidad, Justin mostró en sus historias de Instagram a Jack entrando a un avión privado con un gorro de Papá Noel y suéter rojo.

Las celebraciones familiares en 2025 incluyeron también momentos de afecto durante Acción de Gracias, cuando el cantante subió una foto besando la cabeza de su hijo, y Hailey difundió imágenes de Justin y Jack abrazados junto a la piscina.

La pareja, unida en una ceremonia civil en Nueva York en 2018 y celebrada un año después con familiares y amigos, suma siete años de matrimonio y mantiene una vida familiar activa y visible en redes sociales.

Según un allegado citado por People, “ambos están en un gran momento, acaban de celebrar su aniversario, él está en la cima de las listas y ella bate récords en belleza”.