Disputas millonarias, acusaciones de plagio y choques por IA: así se vive la batalla legal de la música en 2026

El año 2026 marca un punto de inflexión para la industria musical, donde el litigio y la regulación redefinen el futuro del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las disputas legales sacudieron el sector musical internacional en 2026, situando a gigantes del entretenimiento, artistas reconocidos y plataformas tecnológicas bajo el escrutinio de los tribunales. Estas batallas, documentadas por Billboard, anticipan un año decisivo: los fallos judiciales podrían modificar el equilibrio de poder y la normativa de la industria musical.

El desenlace de los casos clave resulta incierto, por lo que la atención se centra en qué litigios provocarán los cambios más notorios para artistas, compañías y consumidores.

La agenda legal de 2026 muestra un aumento de procesos y controversias con impacto mundial en el ámbito musical. Según Billboard, reguladores, sellos discográficos, músicos y plataformas enfrentan disputas constantes que ponen en juego cuestiones esenciales como la competencia, los derechos de autor y los modelos de negocio.

La intervención de los tribunales adquiere mayor importancia ante los desafíos en Estados Unidos y Europa, en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y el surgimiento de nuevos conflictos.

Las salas judiciales se convierten en escenario clave para resolver disputas que afectan a artistas, empresas y plataformas a escala mundial (Freepik)

Competencia, derechos de autor e inteligencia artificial: los ejes de los litigios

En materia de competencia, sobresalen dos casos con potencial para transformar la estructura del negocio musical.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsa un juicio que podría desmembrar el conglomerado Live Nation/Ticketmaster, tras alegar la existencia de “pruebas sustanciales de posiciones dominantes interconectadas en la industria del espectáculo en vivo”, explicó Billboard.

Simultáneamente, la adquisición de Downtown Music por parte de Universal Music Group (UMG), por USD 775 millones, continúa bajo análisis de la Comisión Europea debido a inquietudes sobre concentración y falta de competencia. Iniciativas rivales y startups acusan a estos grandes grupos de obstaculizar la entrada y limitar la innovación en el sector.

La concentración empresarial y las investigaciones sobre prácticas monopólicas ponen en jaque a los principales actores del entretenimiento en vivo y la distribución musical global (REUTERS)

Las disputas por derechos de autor y regalías siguen generando titulares y resoluciones judiciales. El caso de Mariah Carey se destaca en 2026, después de que un tribunal federal ordenó el reembolso de USD 92.000 en gastos legales por defenderse de acusaciones “frívolas” de plagio vinculadas a su popular canción navideña.

Persisten además los conflictos por el reparto de regalías de la música reproducida en radio, como reflejan las denuncias contra ASCAP por presunta retención indebida de más de USD 120 millones.

La disputa entre Cher y Mary Bono por los derechos editoriales sobre las obras de Sonny y Cher suma un nuevo capítulo, a raíz de fallos recientes que podrían influir en el reparto de ingresos de catálogos previos a divorcios o en nuevas condiciones contractuales.

La inteligencia artificial constituye un nuevo foco de desafíos. Según el seguimiento de Billboard, tras acuerdos millonarios entre discográficas y plataformas tecnológicas, continúan los litigios por determinar la autoría y los derechos conexos de obras creadas por artistas generados mediante inteligencia artificial.

Mientras la justicia define los límites legales, discográficas y creadores evalúan los riesgos y oportunidades de incorporar sistemas inteligentes en la producción y explotación comercial de canciones.

Las reclamaciones sobre plagio, regalías y propiedad intelectual intensifican la batalla por el control creativo y financiero de la música (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncias, polémicas y el papel de los tribunales

Diversos artistas, personal artístico y managers enfrentan litigios de alto perfil. Uno de los procesos más relevantes es la nueva demanda colectiva contra Drake, acusado de utilizar su acuerdo con el casino en línea Stake para impulsar campañas de reproducción artificial y manipular audiencias.

Will Smith y Donnie McClurkin fueron implicados en denuncias de acoso sexual y represalias laborales presentadas por colaboradores de sus espectáculos. Paralelamente, conflictos por despidos, denuncias de trato injusto y disputas contractuales —como la protagonizada por Perry Farrell y sus antiguos socios— evidencian la dimensión personal y laboral de los enfrentamientos legales en la música.

Otras polémicas adquirieron relevancia en los tribunales musicales en 2026. Beyoncé enfrenta un proceso judicial por el uso de un sample en su álbum Renaissance, demanda que la defensa califica de “infundada”. A la vez, modelos que participaron en campañas asociadas a Megan Thee Stallion reclaman a Roc Nation el uso no autorizado de su imagen en anuncios.

Figuras influyentes del espectáculo enfrentan demandas por manipulación, acoso y uso no autorizado de obras, reflejando la creciente judicialización de los conflictos en la música (EFE/AP/REUTERS)

Britney Spears mantiene una disputa con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que exige USD 720.000 en presuntos impuestos y sanciones impagos desde 2021. El patrimonio de Avicii es objeto de demanda en Suecia por la representación de su figura en documentales y libros recientes que, según la acusación, atribuyen responsabilidades indebidas a su exmánager.

El panorama judicial en la música exhibe un escenario cada vez más complejo, donde los derechos de autor, la posición en el mercado y las nuevas tecnologías alimentan un ciclo permanente de litigios.

De fondo, la reacción de figuras como Mary Bono tras fallos a favor de Cher permite prever que la relación entre la ley y la música seguirá generando disputas cruciales, con repercusiones que trascienden lo artístico y abren nuevas perspectivas en la gestión de derechos e ingresos.