Cómo la honestidad y las colaboraciones forjaron la carrera de Mariah Carey como una de las grandes compositoras del pop

Mariah Carey reivindica su papel como compositora en recientes entrevistas, destacando la falta de reconocimiento institucional a su autoría y producción musical

La reivindicación del aporte de Mariah Carey como compositora quedó marcado en sus recientes declaraciones al pódcast musical Popcast y el diario The New York Times. Carey, célebre por éxitos como Fantasy y Always Be My Baby, sostiene que su talento autoral fue tradicionalmente subestimado, a pesar de su registro de números uno en la música estadounidense.

Carey define su proceso creativo como una búsqueda constante de autenticidad y emoción, encabezando su método con honestidad y trabajo personal. Según relató a Popcast y The New York Times, la inspiración puede nacer de vivencias personales, momentos improvisados al piano o la soledad del estudio. Esta honestidad y entrega individual constituyen —afirma— la esencia de sus mayores logros, colocándola a la altura de los grandes compositores del pop global.

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El proceso creativo detrás de los grandes éxitos de Mariah Carey

“Sabía que Fantasy era grande. Iba conduciendo e, incluso antes del remix, pensaba: ‘Me encanta esta canción’”, recuerda Carey en Popcast. Sobre el tema compartido con el rapero ODB —a quien describe como esencial—, destaca que la voz del rapero “abre la puerta para que la canción brille”. También evocó su actuación en el Madison Square Garden: “Se veía tan feliz y fue un verdadero momento para mí”.

La artista señala que su proceso creativo se fundamenta en la honestidad y la búsqueda de emociones auténticas en la composición de sus éxitos musicales (REUTERS/Yves Herman)

Carey abordó sus orígenes como autora. Comenzó con la poesía, después sumó melodías y, guiada por el ambiente musical en casa, acompañó a su madre en sesiones con otros músicos: “Ahí entendí lo que significaba crear algo propio; experimenté el scat de niña”, explicó al diario The New York Times.

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Para escribir sus letras más personales, Carey prefiere la soledad: “Hay canciones que solo puedo escribir desde una honestidad profunda y estando sola”. Sobre All I Want for Christmas Is You, comparte: “A veces me siento al piano, aunque no soy pianista, y la canción aparece”.

Colaboraciones clave y la química creativa en el estudio

La colaboración con otros artistas fue fundamental para Mariah Carey. De su trabajo con el productor musical Jermaine Dupri, afirmó: “Somos como dos niños en un arenero cuando escribimos en el estudio”. Añadió: “Amo trabajar con JD. Cuando estamos ahí, todo es diversión”.

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La falta de reconocimiento en los premios Grammy refleja, según Carey, el reto de que la industria musical valore la autoría femenina en el pop (AP)

Otras experiencias relevantes surgieron junto a los productores musicales Jimmy Jam y Terry Lewis. Carey resaltó: “Colaboramos como iguales y fue un sueño”.

En cuanto a la dinámica en el estudio, subraya la importancia de mantener la autenticidad y la libertad: “A veces en el estudio solo se trata de disfrutar y buscar esa chispa artística, ahí es donde surge la magia”.

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Algunas de sus canciones más profundas, como Petals y Portrait, nacieron sin intención de ser sencillos: “Son más íntimas, de esas que se consideran canciones ocultas de álbum”, compartió Carey.

El reconocimiento pendiente: Mariah Carey como compositora y productora

Éxitos como Fantasy y All I Want for Christmas Is You surgieron de momentos de inspiración espontánea, reforzando la autenticidad que Carey imprime en su obra (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista lamenta que el reconocimiento a su faceta de compositora aún no es pleno. “Los premios Grammy me dejaron fuera muchas veces”, reconoció en ambas entrevistas. Por mucho tiempo, su autoría fue subestimada: “Durante años ni siquiera reconocían que yo escribía mis propias canciones”, explica la cantante al diario The New York Times. Desde el inicio —asegura— reivindicó ser cantautora y productora musical, pero el crédito aún es insuficiente.

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Se pregunta en voz alta: “¿Cuántas canciones tengo que escribir para que se me reconozca como compositora?”. No obstante, agradece a quienes sí valoran su trabajo: “Quiero rendir homenaje a quienes sí me hacen sentir digna”.

Aunque admite que no siempre es sencillo definirse, sostiene: “Creo que soy una compositora experimentada. Tuve una carrera larga y éxitos”.

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A pesar de las dificultades para obtener reconocimiento institucional, Carey mantiene firme su compromiso con la música y la creación artística. Destaca que la pasión por escribir canciones y explorar nuevos sonidos continúa motivándola, y que su legado como compositora seguirá creciendo gracias a su determinación y amor por el arte.