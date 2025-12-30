Entretenimiento

‘Stranger Things 5′: a qué hora se verá el episodio final en América Latina

Los seguidores de países como México, Argentina y Colombia disfrutarán el final definitivo del fenómeno de Netflix al mismo tiempo

Guardar
El episodio final de "Stranger
El episodio final de "Stranger Things 5" se estrenó globalmente el 31 de diciembre en cines y en Netflix, generando gran expectativa entre los fanáticos (Netflix)

El lanzamiento del volumen final de Stranger Things 5 elevó la expectativa de los seguidores de la serie, quienes esperaron la conclusión de una de las producciones más emblemáticas de Netflix.

El desenlace quedó programado para el 31 de diciembre, fecha en la que el último episodio se estrenó de manera global tanto en cines como en la plataforma de streaming.

Este cierre llegó después de un calendario de estrenos que incluyó el primer volumen el 26 de noviembre y el segundo el 25 de diciembre.

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things

Horarios por país para el estreno del episodio final de Stranger Things 5 en América Latina

El episodio final de Stranger Things 5 se estrenará el 31 de diciembre en los siguientes horarios para cada país de América Latina:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00

México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

De esta manera, los fans de toda la región podrán ver el desenlace de la serie en simultáneo, según el horario local de cada país.

Las imágenes del tráiler más reciente mostraron a Jim Hopper enfrentando a Eleven en el inquietante Upside Down.

En una escena cargada de tensión, Hopper le pidió: “Necesito que luches. Una última vez”, palabras dirigidas a Millie Bobby Brown.

Los horarios de estreno del
Los horarios de estreno del último capítulo se adaptaron para cada país de América Latina, asegurando un acceso simultáneo para todos (Netflix)

El avance puso de manifiesto la magnitud del desafío y el peso emocional que recayó sobre Eleven, cuando Hopper le recordó: “Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”.

Durante los primeros episodios de la quinta temporada, la historia profundizó en el pasado de Eleven, los experimentos MKUltra y los secretos del Upside Down, anticipando que aún quedaban revelaciones sobre Henry y las consecuencias de los portales abiertos en Hawkins.

La acción se situó en el otoño de 1987, con la ciudad bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo protagonista enfrentando una amenaza más peligrosa que nunca.

En entrevista con Deadline, Ross Duffer afirmó que el objetivo del final consistió en “cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente”.

La quinta temporada profundizó en
La quinta temporada profundizó en los experimentos MKUltra, el pasado de Eleven y los secretos del Upside Down, dejando abiertas nuevas revelaciones (Netflix)

Por su parte, el productor ejecutivo Shawn Levy describió el desenlace como “uno de los mejores finales de cualquier serie que haya visto”, destacando la destreza de los hermanos Duffer.

Finn Wolfhard (Mike Wheeler) recomendó ver el episodio final en la pantalla más grande posible, resaltando la magnitud del capítulo final.

En diálogo con Radio Times, los creadores Matt y Ross Duffer explicaron su enfoque para el cierre de la serie:

“Hay una sensación de inevitabilidad. Cuando observas series cuyos finales no funcionan, suele ser porque intentan sorprender demasiado al público o hacer algo radicalmente distinto. Queremos que todo se sienta en línea con la serie y que los finales de cada personaje se perciban como inevitables. Eso es lo que buscamos”, señaló Matt Duffer.

La intención consistió en evitar giros innecesarios y mantener la coherencia narrativa que acompañó a la serie desde el inicio.

Los creadores de "Stranger Things"
Los creadores de "Stranger Things" destacaron el cierre de todos los cabos sueltos y la calidad del final, considerado uno de los mejores para una serie (Netflix)

En cuanto a los horarios de estreno, la quinta temporada modificó la tradición de la plataforma. A diferencia de otros títulos, los nuevos episodios de Stranger Things 5 se liberaron bajo una estrategia que ajusta el horario para distintos países.

La llegada del volumen 3 define el cierre de una etapa, con la promesa de “revelaciones” y el final definitivo de los misterios que envolvieron a Hawkins, los experimentos secretos y el enfrentamiento entre los jóvenes protagonistas y las fuerzas del Upside Down.

Temas Relacionados

Stranger things 5Stranger ThingsNetflixEntretenimiento

Últimas Noticias

“Estoy agradecido de que Stranger Things me haya dado la seguridad económica para el resto de mi vida”, confesó Noah Schnapp

El actor estadounidense y protagonista de la icónica serie de Netflix, enfrenta una nueva etapa profesional y universitaria. Entrevistado por USA Today explicó cómo busca redefinir sus metas mientras deja atrás su papel más relevante hasta el momento

“Estoy agradecido de que Stranger

“Es bastante fácil para mí distanciarme del entorno en el que trabajo”: Jenna Ortega habló sobre su forma de convivir con la fama

En una charla íntima, la actriz reveló cómo mantiene el equilibrio entre la exposición mediática y su vida personal, mientras busca papeles extremos y nuevas oportunidades en la industria

“Es bastante fácil para mí

Cómo es la nueva vida de Macaulay Culkin lejos de la fama y muy cerca de su familia

El actor de “Mi pobre angelito” detalló en un pódcast cómo transformó su vida, priorizando la crianza activa y la privacidad sobre la exposición mediática, y celebrando cada día junto a sus seres queridos

Cómo es la nueva vida

Expulsan a Danielle del grupo k-pop NewJeans: sello coreano la demanda por 31 millones de dólares

La agencia ADOR puso fin al contrato exclusivo de la artista y presentó una acción civil para reclamar compensación por daños

Expulsan a Danielle del grupo

Gary Owen defendió la libertad en la comedia: “La cancelación tuvo su auge, pero la gente ya se cansó de eso”

El experimentado cómico estadounidense se pronunció sobre la evolución de la tendencia a juzgar mediáticamente. Entrevistado en el pódcast “The Danza Project” abordó los nuevos retos para los artistas y exalta la importancia del sentido del humor auténtico

Gary Owen defendió la libertad
DEPORTES
El crudo relato de una

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El asombroso récord que logró el Mundial 2026 seis meses antes de su inicio

TELESHOW
Marta Fort deslumbró con un

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

INFOBAE AMÉRICA

Japón proveerá drones y tecnología

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo

Cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo