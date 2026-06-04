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El biopic de Shania Twain ya está en desarrollo con Sony Pictures

El proyecto estará dirigido por Leah McKendrick y contará con la participación de la cantante como productora

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La vida de Shania Twain llegará al cine. (Reuters)
La vida de Shania Twain llegará al cine. (Reuters)

Sony Pictures prepara una película biográfica sobre Shania Twain, proyecto que estará encabezado por Leah McKendrick, quien se encargará de escribir y dirigir el largometraje, según información reportada por Deadline.

El filme llevará por título Shania y contará con la participación de la cantante como productora, junto a Amie Karp. Por el momento, los detalles de la trama se mantienen en reserva, sin que se hayan revelado aspectos específicos sobre el enfoque narrativo de la producción.

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El proyecto se suma a la serie de biopics musicales desarrollados por Sony Pictures en los últimos años, entre ellos Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (2022), y el próximo ambicioso proyecto cinematográfico de Sam Mendes sobre The Beatles, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

La elección de McKendrick para liderar la película está vinculada a su experiencia previa como creadora en proyectos relacionados con la música y la narrativa audiovisual.

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Leah McKendrick será la directora de la cinta. (Instagram)
Leah McKendrick será la directora de la cinta. (Instagram)

La cineasta, que recientemente ha trabajado en la comedia romántica Voicemails for Isabelle para Netflix, ha desarrollado también una carrera como guionista y directora tras su debut con Scrambled, cinta presentada en el festival SXSW y posteriormente estrenada en salas comerciales en 2024.

De acuerdo con información de producción, su experiencia como cantante y compositora habría sido un factor relevante para su incorporación al proyecto, que busca explorar la trayectoria de una de las figuras más influyentes del country-pop.

Shania Twain participará activamente en la producción del filme junto a Amie Karp. La artista cuenta con una amplia trayectoria en la industria musical, con más de 100 millones de álbumes vendidos a nivel mundial y cinco premios Grammy.

Shania Twain será productora de su propia película. REUTERS/Kevin Wurm
Shania Twain será productora de su propia película. REUTERS/Kevin Wurm

Desde la década de 1980, ha sido reconocida por su papel en la expansión del country hacia audiencias globales mediante una fusión con elementos del pop.

Su catálogo incluye temas como “Any Man of Mine”, “That Don’t Impress Me Much”, “You’re Still the One” y “Man! I Feel Like A Woman!”, canciones que forman parte de una etapa considerada clave en la internacionalización del género.

Asimismo, Twain es la primera artista en la historia en lograr tres álbumes consecutivos con certificación de diamante.

En paralelo al desarrollo del biopic, la cantante prepara el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, titulado Little Miss Twain, programado para el 24 de julio bajo el sello Republic Nashville. El proyecto ha sido descrito como uno de los trabajos más personales de su carrera y marca un regreso a sus raíces musicales.

A la par de la biopic, Shania Twain está a punto de estrenar su séptimo álbum. (REUTERS/Lauren Justice)
A la par de la biopic, Shania Twain está a punto de estrenar su séptimo álbum. (REUTERS/Lauren Justice)

El primer sencillo del disco, “Dirty Rosie”, ya fue publicado y anticipa una producción que combina elementos de country, pop, rock, soul y bluegrass. El álbum incluye además una edición especial con pista adicional disponible en formatos físicos seleccionados..

El proyecto cinematográfico se encuentra actualmente en desarrollo, sin fecha de inicio de rodaje ni estreno anunciados. Paralelamente, el equipo creativo continúa trabajando en el guion, mientras Sony Pictures mantiene su estrategia de producción de biopics centrados en figuras musicales de relevancia global.

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