“Stranger Things 5″: el tráiler del episodio final anticipa el desenlace definitivo de la exitosa serie

El último episodio se verá el 31 de diciembre de manera simultánea en Netflix y en cines seleccionados

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things Crédito: (Youtube/Netflix Latinoamérica)

El tráiler del volumen final de Stranger Things 5 centró la atención del público tras su publicación por Netflix y anticipó el desenlace de una de las historias más reconocidas de la televisión reciente.

En las imágenes del avance, Jim Hopper (David Harbour) se dirigió a Eleven (Millie Bobby Brown) en el inquietante Upside Down, pidiéndole: “Necesito que luches. Una última vez”.

El adelanto mostró la dificultad y el alcance del desafío, mientras los protagonistas planeaban su último intento por salvar su mundo.

El tráiler final de "Stranger
El tráiler final de "Stranger Things 5" anticipa un desenlace épico con Jim Hopper y Eleven luchando en el Upside Down (Netflix)

Hopper también reconoció el sufrimiento que definió la vida de Eleven: “Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña”.

La difusión de este material elevó las expectativas ante el episodio final, que se estrenará el 31 de diciembre de manera simultánea en cines y en Netflix. El volumen 3, que pone fin a la serie, se suma a los volúmenes 1 y 2, lanzados el 26 de noviembre y el 25 de diciembre respectivamente.

Netflix confirma el estreno global
Netflix confirma el estreno global del último episodio el 31 de diciembre, simultáneamente en cines y streaming (Netflix)

Durante los primeros siete episodios, la temporada exploró el origen de Eleven, los experimentos MKUltra y los misterios del Upside Down, mientras el tráiler adelantó que quedan revelaciones por descubrir sobre Henry y las secuelas de los portales abiertos en Hawkins.

En declaraciones a Deadline, Ross Duffer afirmó que “el objetivo es cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente”.

Ross Duffer, uno de los
Ross Duffer, uno de los creadores, asegura que el final cerrará todos los cabos sueltos y responderá preguntas pendientes (Netflix)

El productor ejecutivo Shawn Levy señaló que el desenlace es “uno de los mejores finales de cualquier serie que haya visto”, destacando la destreza de los hermanos Duffer en este capítulo de cierre.

Según Finn Wolfhard (Mike Wheeler), el episodio final debe verse en la pantalla más grande posible. En el contexto de la ficción, la quinta temporada ubicó la acción en el otoño de 1987, con Hawkins bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo principal frente a una amenaza más peligrosa que nunca.

El productor Shawn Levy destaca
El productor Shawn Levy destaca el final de "Stranger Things" como uno de los mejores desenlaces de series en la televisión actual (Netflix)

El fenómeno de “Stranger Things” a nivel global

Desde su lanzamiento en julio de 2016, Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, se consolidó como una de las producciones más vistas de Netflix: la cuarta temporada alcanzó más de 140,7 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Este fenómeno incluyó múltiples referencias a la cultura pop de los años ochenta, contribuyó a que elementos como los waffles Eggo y la New Coke volvieran a la popularidad, y llevó la canción “Running Up That Hill”, de Kate Bush al top 10 de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en 38 años.

La serie obtuvo más de 230 nominaciones y 70 premios, entre ellos varios Emmy y el SAG a mejor reparto en serie dramática.

La serie, ambientada en el
La serie, ambientada en el otoño de 1987, muestra a Hawkins bajo cuarentena y presenta a Vecna como una amenaza latente (Netflix)

En 2025, la historia se despide con su quinta y última temporada, pero el universo de Stranger Things amplió su presencia más allá de la pantalla, facilitando que el público interactúe durante todo el año con propuestas como la obra Stranger Things: The First Shadow, nominada a los premios Tony y estrenada en Broadway en abril; una serie animada; una colección de libros; la experiencia inmersiva Stranger Things: The Experience; entre otras cosas.

