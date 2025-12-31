Alan Menken analizó sus históricas canciones para “Aladdín”, “La sirenita” y otros éxitos que marcaron generaciones

El músico Alan Menken recordó cómo fue el proceso creativo en la composición de canciones inolvidables, como "Un mundo ideal" de Aladdín (Disney Jr)

El impacto de la música de Disney sobre generaciones enteras no se comprende sin el nombre de Alan Menken. Responsable de algunas de las melodías más icónicas del estudio, el compositor abrió las puertas a su historia personal y creativa en una conversación exclusiva con People.

Durante la reciente entrevista, el músico estadounidense exploró el origen y emoción detrás de canciones emblemáticas para “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia”, “Aladdín”, “Pocahontas” y “El Jorobado de Notre Dame”. Sus palabras ilustraron ese viaje musical y el espíritu con el que gestó dichos clásicos.

El compositor de 76 años relató detalles de cómo su música intentó capturar diferentes esencias y sentimientos en cada nota (PEOPLE)

La Sirenita y la “I Want Song”

Menken recordó su trabajo junto a Howard Ashman durante la creación de “La Sirenita”. “Compuse las canciones de La Sirenita con mi brillante colaborador, Howard Ashman. Part of Your World pertenece claramente a ese género que Howard llamaba la ‘I Want Song’, en la que la protagonista expresa: ‘Esto es lo que deseo en mi vida’”, relató.

El autor señaló que la interpretación de Ariel en su gruta transmitía esperanza y anhelo. “En este caso, Ariel expresa: ‘Quiero estar en ese mundo’. En broma la llamábamos ‘Somewhere That’s Wet’, aunque, realmente, de lo que se trata es de querer estar donde hay tierra firme”, detalló.

Sobre el enfoque musical de la pieza, indicó: “Cada nota es un intento de llegar a la superficie. Esta secuencia busca plasmar la esencia del agua en movimiento”. Además resaltó cómo su colaborador logró darle a Ariel una voz contemporánea y cercana.

El compositor destacó cómo "Parte de él" representa la voz y los deseos íntimos de Ariel en "La Sirenita" (Diney Jr.)

La Bella y la Bestia: amor, tiempo y legado

El recorrido de Menken por su historia musical incluyó la etapa de “La Bella y la Bestia”, marcada por circunstancias personales complejas. “Para entonces, Howard Ashman ya había recibido un diagnóstico terminal de SIDA, pero continuó trabajando a pesar de la enfermedad durante la creación de la película”, recordó.

Explicó la profundidad de la canción principal: “El núcleo de esta canción tiene varias esencias. Por un lado, la señora Potts canta a Chip, como si fuera una madre acunando a su hijo con una nana sobre el poder perdurable del amor. También hay una percepción del paso del tiempo, como el tictac de un reloj, y una cualidad atemporal”.

Rememoró con emoción que Ashman falleció antes de ver el proyecto finalizado. “Aquellos momentos estaban impregnados tanto de la belleza del instante como del dolor por la fugacidad de la vida”, compartió.

La creación de la canción principal de La Bella y la Bestia estuvo marcada por el diagnóstico terminal de SIDA de Howard Ashman (PEOPLE)

Aladdín y el éxito de “Un mundo ideal”

Al repasar su obra, el compositor abordó el proceso creativo de “Aladdín”. “Proud of Your Boy la escribí para una versión temprana de Aladdín, cuando el personaje aún tenía madre. No era raro que, en la animación de Disney, la madre no estuviera presente”, explicó.

Comentó cómo este tema recogía el deseo de Aladdín de que su madre se sintiera orgullosa. Ante esto, remarcó: “Muchos la cantaban como ‘como papá’, y yo siempre aclaraba: no, la idea es que el chico se encoge de hombros y admite ‘mamá, no nací perfecto como tú, pero quiero que estés orgullosa’”.

Con la adaptación teatral, Menken insistió en recuperar las canciones originales compuestas con Ashman: “Pedí que volvieran las canciones que Howard y yo habíamos creado para la película, y todos estuvieron de acuerdo; logramos hacerlo”.

Tras la muerte de Ashman en 1991, Disney le solicitó trabajar con el letrista Tim Rice para finalizar la película. “Después del fallecimiento de Howard en 1991, Disney me pidió que colaborara con Tim Rice para completar Aladdín, y juntos escribimos A Whole New World”, relató Menken.

Sobre el trasfondo emocional del tema, detalló: “La estructura representa para Jasmine el lugar al que Aladdín la lleva, y luego ella se suma al viaje. Hay una comprensión instintiva del recorrido emocional del personaje”.

Alan Menken detalló el origen conceptual y del nombre para "Un mundo ideal", reflejando la conexión entre los personajes principales (Disney/People)

Pocahontas: colores y colaboración

Entre otras producciones, analizó el proceso de creación de “Colores en el viento” y su vínculo con Stephen Schwartz. “Para Pocahontas, colaboré con Stephen Schwartz, quien ya era una leyenda de Broadway muchos años antes de Wicked. Fue la primera canción que compusimos juntos”.

Recordó la emoción inicial en el seno de Disney al escuchar el tema. “Cuando la escribimos hubo una enorme emoción. Cuando encuentras esa canción inicial, da tal impulso al proyecto que ayuda a definir el vocabulario y el ADN sobre el que todo terminará construyéndose”, enfatizó.

La creación de ‘Colores en el viento’ con Stephen Schwartz marcó el inicio de un nuevo ciclo para Menken en Disney con la película Pocahontas (PEOPLE)

El Jorobado de Notre Dame y su innovación

En continuidad con su colaboración junto a Schwartz, evocó el surgimiento de “Out There”. “Estábamos por comenzar El Jorobado de Notre Dame. Un día, en casa, toqué una pieza de piano de estilo clásico y Stephen la escuchó. Me preguntó: ‘¿Sabes qué es eso?’ Le respondí que no, y él dijo: ‘Es la canción de Quasimodo’. Sentí escalofríos”, relató.

Lo singular de esa ocasión fue que la música precedió a la idea dramática. Ante esto, compartió: “Fue de las pocas veces en que una pieza musical apareció antes que la concepción dramática, y resultó perfecta para la escena”.

A propósito de aquel episodio, añadió: “En la partitura queríamos muchos matices distintos. Desde el inicio en París hasta momentos oscuros como Hell Fire, se va tejiendo el material temático a lo largo de toda la música”.

El proceso innovador en ‘El Jorobado de Notre Dame’ permitió que Alan Menken y Stephen Schwartz tengan la música antes que la dramaturgia (Disney)

Para Alan Menken, la música representa algo más que una profesión o un legado: en la búsqueda diaria detrás del piano encuentra siempre un nuevo motivo para reencontrarse con la creatividad y el entusiasmo de reinventar su arte.