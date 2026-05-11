Así fue la aparición sorpresa de Tom Brady en el roast de Kevin Hart: “¿Alguna vez te callas?”

Tom Brady sorprende en el roast de Kevin Hart con bromas sobre su vida personal. (Captura de video)

Tom Brady realizó una aparición sorpresa durante el roast dedicado al comediante Kevin Hart, evento celebrado el domingo 10 de mayo como parte del festival Netflix Is a Joke Fest en Los Ángeles.

El exjugador de la NFL abrió la ceremonia con una serie de bromas dirigidas al actor y comediante antes del inicio formal del espectáculo. Brady, quien fue protagonista del roast organizado por Netflix en 2024, apareció sobre el escenario del Kia Forum para participar brevemente en la presentación inicial.

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Durante su intervención, hizo referencia a sus actividades en Las Vegas y lanzó comentarios relacionados con un episodio de la vida personal de Hart ocurrido en 2017.

“Esto no tomará mucho tiempo porque, como saben, soy un hombre ocupado. Tengo algunas palabras para ti antes de volver a mis asuntos en Las Vegas. Oh, espera, estoy hablando de aventuras en Las Vegas. ¿Eso estuvo fuera de lugar? ¿No se supone que se puede hablar de aventuras en Vegas? Creo que rompí otra regla”, dijo.

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Tom Brady hizo una broma con referencia a la infidelidad de Kevin Hart en Las Vegas. (Captura de video)

El comentario aludía a un hecho ocurrido en 2017, cuando Kevin Hart reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa, Eniko Hart, mientras ella estaba embarazada.

Tom Brady, por su parte, mantiene vínculos deportivos con la ciudad de Las Vegas al ser propietario minoritario de los Las Vegas Raiders de la NFL y de las Las Vegas Aces de la WNBA.

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La participación de Brady ocurrió después de que Hart mencionara el roast que el exmariscal de campo protagonizó en 2024. Antes de la aparición sorpresa, el comediante comparó ambos eventos frente a la audiencia y afirmó que el suyo sería “mejor que el roast de Brady”.

“La razón es que yo no soy un cobarde. Tom es un cobarde. Tom estuvo ahí sentado todo el tiempo con esa cara de blanco... Era un cobarde. Yo no soy ningún cobarde. Trae lo que tengas que decir. Me importa un bledo. Ve y di lo que quieras. Dilo. Me da igual. Al fin y al cabo, soy Kevin Hart. Soy el mejor”, expresó.

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Kevin Hart aseguró que no le importaba lo que Tom Brady tenía qué decir de él. (Captura de video)

Minutos después, el exdeportista ingresó al escenario y respondió al actor con nuevas bromas.

“¿Alguna vez te callas? ¿Has salido del Forum o has estado aquí gritando al micrófono los últimos dos años esperando a que papá vuelva a casa? Bueno, a diferencia de tu verdadero padre, yo sí que vine”, dijo

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El roast fue conducido por Shane Gillis y se llevó a cabo en vivo durante la última noche del festival de comedia organizado por Netflix. El evento comenzó a las 5 p.m., hora del Pacífico, y reunió a varias figuras del entretenimiento y el deporte.

Entre los participantes invitados estuvieron Chelsea Handler, Tony Hinchcliffe, Pete Davidson, Draymond Green, Tiffany Haddish, Sheryl Underwood, Regina Hall y Na’im Lynn.

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El roast de Kevin Hart contó con varias personalidades de la industria del entretenimiento. (Captura de video)

Los roasts se han consolidado en los últimos años como uno de los formatos de comedia más difundidos en plataformas de streaming y televisión en vivo. Estas presentaciones suelen reunir a figuras públicas, comediantes y celebridades que intercambian bromas y comentarios satíricos sobre la trayectoria profesional y la vida personal de los homenajeados.

En 2024, Tom Brady fue el centro de un roast producido por Netflix que contó con la participación de varios comediantes y celebridades, entre ellos Hart. En aquella edición, el actor realizó varios comentarios sobre Tom.

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