Cómo Paul Weller, el fundador de The Jam, logró mantenerse vigente durante décadas sin traicionar su esencia

Paul Weller transforma su legado musical al crear el estudio Black Barn, impulsando colaboraciones con músicos de distintas generaciones

Paul Weller dinamitó su propio legado para sobrevivir: en Black Barn, su propio espacio creativo, impulsó colaboraciones inesperadas y experimentos artísticos con músicos de distintas generaciones.

En Black Barn, el estudio de Paul Weller, confluyeron el caos, el alcohol y la pulsión de reinventarse, marcando la etapa más reciente de este referente de la música británica. Allí, relató a la revista musical Record Collector cómo la ausencia de reglas y un periodo de excesos transformaron su carrera. La rutina diaria discurría entre recuerdos y una constante actividad creativa.

PUBLICIDAD

Entre 2008 y la actualidad, Weller atravesó una fase de caos y una ruptura de sus propios límites que no solo renovó su legado, sino que le permitió mantenerse vigente durante una transición exitosa hacia la sobriedad y la experimentación continua.

El ambiente creativo en Black Barn permitió a Paul Weller experimentar sin límites, renovando su proceso artístico y superando periodos de excesos (@paulwellerhq)

El entorno de Weller en Black Barn sugería serenidad y búsqueda permanente. “Es el único ideario al que me adhiero. La música y la ropa nunca me fallaron”, afirmó en referencia a la cultura mod durante su conversación con la revista musical Record Collector. Rodeado de trofeos y objetos personales, alternaba tareas domésticas con el seguimiento de proyectos editoriales, manteniéndose entregado tanto a lo cotidiano como a la innovación artística.

PUBLICIDAD

Caos creativo y reinvención en Black Barn

La decisión de romper esquemas se materializó en 2008, con la grabación de 22 Dreams. “Nada estaba fuera de alcance. No había reglas. Era una manera distinta de pensar en cómo hacer música. Todo era nuevo”, recordó Weller.

“Fue libertad absoluta, una celebración cada día, mucho alcohol, mucho caos”, detalló, precisando cómo la falta de restricciones impulsó su creatividad.

PUBLICIDAD

El estudio Black Barn se convirtió en refugio y lugar de experimentación sin límites. “Se nota en el disco esa libertad que te da trabajar en tu propio estudio, sin tener que mirar el reloj, sin preocuparse por horas extra. Eso permitió trabajar cuanto quisiera, lo cual era ideal para mí y no tanto para Charlie, el ingeniero. Trabajábamos hasta bien entrada la noche. No quería parar”, relató.

La ausencia de reglas en Black Barn facilitó un periodo de caos y libertad absoluta, impulsando la reinvención de Paul Weller como referente de la música británica (REUTERS/Temilade Adelaja)

La etapa implicó renovar colaboradores y repensar el modo de grabar. “No utilicé la misma banda, integré a distintas personas y replanteé por completo la grabación y la creación musical”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mientras el desorden y el alcohol eran frecuentes, su confianza en la visión artística permanecía intacta. “Nunca me preocupó lo que pudieran pensar. No esperaba que a la gente le gustara, pero tenía fe absoluta en el disco y fue vital para mí, en cuanto a lo que podía hacer con la música y hasta dónde podía llegar”, sostuvo.

Las colaboraciones con Simon Dine sumaron nuevos recursos. “Es brillante con los samples y la mezcla de sonidos, cosas que yo nunca habría imaginado, pero que resultan naturales cuando las escuchas. Eso definitivamente alimentó todo el proceso”, contó Weller a la revista musical Record Collector.

PUBLICIDAD

La transición a la sobriedad y el riesgo artístico

La decisión de dejar el alcohol en 2010 transformó la vida y la carrera de Paul Weller, impactando su enfoque creativo en estudio y escenario (UNIVERSAL MUSIC/Europa Press)

En 2010, Weller afrontó el reto de dejar el alcohol, proceso que cambió su vida personal y su acercamiento al trabajo en estudio. “Sí, dejar de beber, cuando forma parte de tu cultura, me llevó casi dos años hasta sentirme normal o cómodo, sobre todo en el escenario. Fue muy extraño actuar sobrio, pero finalmente llegó el momento en que se sintió correcto, se sintió bien”, confesó.

Sobre su método artístico, fue rotundo: “Mentiría si dijera que grabar sobrio me hizo estar más concentrado en el estudio; siempre fui enfocado, bebiera o no cuando trabajaba”.

PUBLICIDAD

El desafío de romper expectativas continuó. En 2012 decidió interpretar en vivo, de inicio a fin, su nuevo álbum Sonik Kicks. “Fue realmente valiente o realmente estúpido. Estaba harto de ver anuncios de bandas tocando su disco clásico y pensé: yo tocaré mi disco clásico, el nuevo. No sé qué esperaba, porque es pedir mucho a una audiencia escuchar canciones completamente nuevas. Probablemente no lo haría otra vez”, confesó.

Las colaboraciones de Paul Weller con talentos como Simon Dine, Suggs, Hannah Peel y Steve Brookes ejemplifican su apertura a nuevas influencias y estilos (WARNER MUSIC/Europa Press)

Quiso superar el sonido con el que se le identificaba. “Quería ir más allá del sonido que la gente asociaba conmigo. Pretendía hacer algo diferente y Stan Kybert estuvo a la altura”, comentó sobre el productor de Saturns Pattern. El método operativo era directo: “Estos días simplemente hacemos el álbum, lo entregamos a la discográfica y preguntamos ‘¿Les interesa?’. Nadie me dice qué hacer y, francamente, ya estoy demasiado mayor para eso”.

PUBLICIDAD

Colaboraciones y legado en transformación

Sumar voces y talentos de distintas generaciones se volvió hábito para Weller. “Me gusta que cualquiera pueda grabar un disco ahora, la industria musical se volvió más democrática”, explicó y añadió: “Colaborar es abrirte a perspectivas distintas. He trabajado con Suggs y Chalky en letras, con Seckou Keita en la kora, y sumo músicos que admiro, como Hannah Peel, quien dirigió a la orquesta británica Britten Sinfonia en Abbey Road para varias canciones”.

La inquietud persistió, ya fuera en homenajes o en sus propias producciones. “Con Steve Brookes, con quien fundé The Jam, retomamos el contacto en 1995 para grabar guitarras flamencas. Desde entonces, participó en casi todos mis álbumes solistas”, mencionó a la revista musical Record Collector. También valoró la colaboración de Kevin Shields y Bruce Foxton, entre otros, reflejando así un legado en constante transformación.

PUBLICIDAD

El álbum Finding El Dorado permitió a Paul Weller explorar versiones ajenas y relajarse en el proceso creativo, consolidando su vitalidad artística actual (@paulwellerhq)

En su último trabajo, el álbum de versiones Finding El Dorado, pudo liberar tensiones acumuladas durante años. “No tenía que preocuparme por si esa letra estaba bien o no. Solo tuve que cantar”, expresó.

Actualmente, Weller mantiene su vitalidad con nuevos proyectos y aprendizajes. “Ando escribiendo y trabajando con otros. Estoy terminando el disco de una banda realmente buena de Portobello y colaborando en la producción con diferentes artistas”, declaró antes de compartir su interés por nuevas figuras.