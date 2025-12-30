La reacción de Millie Bobby Brown que enciende preocupantes teorías previo al final de ‘Stranger Things’

La expresión de la actriz de "Stranger Things" se hizo viral en redes sociales (Créditos: Hugo Gloss)

A pocas horas del estreno del capítulo final de Stranger Things, una curiosa reacción de Millie Bobby Brown en una entrevista ha resurgido en las redes sociales. La expresión de la actriz que interpreta a Eleven desde 2016 dejó pensando a los fans de la serie, mientras circulan varias teorías sobre los posibles destinos de los personajes en la víspera del lanzamiento de The Rightside Up.

El clip en cuestión proviene de una conversación con el canal de YouTube de Hugo Gloss que se publicó en noviembre, incluso antes del estreno del primer volumen de la temporada 5.

La entrevistadora le preguntó a Brown y a Noah Schnapp si estaban felices con el final de sus personajes. Lo que siguió fue un silencio incómodo: la actriz esbozó una sonrisa tensa y asintió ligeramente con la cabeza. Schnapp, a su costado, solo alcanzó a decir “sí” para coincidir con su compañera mientras la periodista no pudo evitar las risas por la extraña reacción de Millie.

Eleven enfrenta su última batalla en el capítulo 8 de Stranger Things 5 (Netflix)

El momento no tardó en viralizarse y provocó una oleada de comentarios preocupados en redes sociales, donde muchos espectadores interpretaron el gesto como una señal de que el destino de Eleven podría ser trágico.

La comparación más repetida fue con Emilia Clarke, quien años atrás tuvo una reacción similar al ser consultada por el final de Daenerys Targaryen en Game of Thrones.

“¿Esto significa que Eleven va a morir?”, se preguntó un usuario en los comentarios del video, mientras otro aseguró que “todo está escrito en su cara”.

Las constantes menciones del público en redes sobre Game of Thrones se explican en que dicha serie también fue un ícono de la televisión durante su emisión en HBO; sin embargo, su final no llegó a cumplir las expectativas. Su cierre fue acusado de ser “apresurado” y “poco coherente con el desarrollo previo de sus personajes”.

El cierre de Stranger Things enfrenta el desafío de cumplir con las altas expectativas del público.(Créditos: Netflix)

El propio elenco de Stranger Things ha mencionado ese antecedente como un ejemplo de lo que intentaron evitar.

Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler, contó que cuando el elenco leyó los guiones finales, supieron que Stranger Things tendría “una conclusión mucho más satisfactoria”.

Las teorías del fandom: muerte, sacrificio o redención

Con el debut del volumen 2 de Stranger Things 5 el pasado 25 de diciembre, los seguidores de la serie pasaron siete días de expectativa y tensión. El clima propició que los más entusiastas hurgaran en los detalles de cada escena y configuraran teorías sobre lo que podría incluirse en el capítulo 8 de la temporada.

Una de las más repetidas sostiene que Vecna no sería el villano final, sino una víctima del Mind Flayer, lo que abriría la puerta a una posible redención de Henry Creel.

Otra teoría más extrema plantea que “nada es real” y que toda la historia podría haber ocurrido dentro de una partida de Calabozos y dragones, aunque el artículo de Vogue Adria descarta esta opción como “una salida demasiado fácil”.

Noah Schnapp aseguró sentirse confiado con el final, pese a la presión de las expectativas del público (Netflix)

Recientemente, también hay quienes piensan que Vecna ha estado manipulando a Will la mayor parte del volumen 2, y que podría traicionar al grupo durante el plan decisivo.

La pregunta que más divide al fandom es clara: ¿tiene que morir alguien? Las apuestas suelen concentrarse en el propio Will Byers o Eleven, ya que esta última ha sido convencida por Ocho de que lo mejor para ellas es sacrificarse una vez logren colapsar el Upside Down de forma definitiva.

Por ahora, las declaraciones oficiales de los creadores y el reparto se concentran en la naturaleza “épica” del episodio que tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.

El episodio 8 dedicará tiempo a despedidas y al cierre de los arcos de los personajes principales (Netflix)

“Es Stranger Things. Tenemos que salir a lo grande”, afirmó Ross Duffer. Su hermano Matt añadió: “Es muy grande en escala, pero también es más centrado en los personajes que cualquier otro episodio de la temporada”.

El capítulo 8, títulado The Rightside Up, se estrena este miércoles 31 de diciembre en Netflix.