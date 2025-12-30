Expulsan a Danielle del grupo k-pop NewJeans: sello coreano la demanda por 31 millones de dólares

La salida de Danielle deja en suspenso el regreso de NewJeans como grupo de cinco integrantes, formato con el que debutó en 2022. (ADOR)

El futuro de NewJeans, uno de los grupos femeninos más influyentes del k-pop contemporáneo, sigue siendo incierto tras meses de conflicto entre sus integrantes y la agencia coreana que las formó.

Este 29 de diciembre, la agencia ADOR, subsidiaria del gigante surcoreano HYBE, confirmó que Danielle Marsh no continuará más como miembro de la girlband. Asimismo, la joven enfrentará acciones legales por aproximadamente 31 millones de dólares junto a un familiar y la exdirectora creativa Min Hee-jin.

Según informó la BBC, ADOR decidió poner fin a su relación contractual con Danielle tras concluir que era “difícil continuar trabajando con ella” como integrante de NewJeans.

La empresa explicó en un comunicado que, luego del fallo judicial de octubre que obligó a las integrantes a respetar sus contratos vigentes hasta 2029, mantuvo múltiples reuniones con las artistas y sus familias para evaluar el regreso del grupo a las actividades bajo la agencia.

Mientras algunas de esas conversaciones avanzaron, ADOR afirmó que en el caso de Danielle se llegó a una conclusión distinta, lo que deja al grupo sin una de sus integrantes originales.

ADOR responsabiliza a Danielle, a un familiar suyo y a Min Hee-jin por las tensiones entre el grupo y la empresa.(Créditos: ADOR)

Asimismo, ADOR presentó una demanda civil ante el Tribunal Central del Distrito de Seúl, reclamando cerca de 43.100 millones de wones, equivalentes a unos 31 millones de dólares, en concepto de daños y penalidades contractuales.

Una fuente de HYBE confirmó a la BBC que esta acción legal está dirigida contra Danielle, un miembro de su familia y Min Hee-jin, a quienes la empresa atribuye una “responsabilidad significativa” en el deterioro de la relación entre la agencia y NewJeans

La causa fue asignada a la misma división judicial que anteriormente manejó el enfrentamiento legal entre HYBE y Min, y hasta el momento no se ha fijado la fecha de la primera audiencia.

El origen del conflicto

La disputa que hoy culmina con la expulsión de Danielle se remonta a 2024, cuando Min Hee-jin, entonces CEO de ADOR y principal productora creativa de NewJeans, fue apartada de su cargo.

Min había sido una figura central en la identidad del grupo desde su debut en 2022, y las integrantes la consideraban una mentora clave en su desarrollo artístico.

En medio del conflicto, NewJeans sostuvo que fue víctima de mala gestión y decisiones que afectaron directamente su carrera artística (Captura/YouTube/NewJeans)

Tras su salida, las cinco miembros de NewJeans acusaron a su sello discográfico de maltrato y hostilidad, “comunicaciones deliberadamente manipuladas” y de haber quebrado la confianza que sostenía su relación laboral. En ese contexto, anunciaron su intención de abandonar la agencia y continuar sus carreras fuera de la empresa.

ADOR respondió con una demanda para impedir la rescisión de los contratos, y en octubre de 2025 un tribunal falló a su favor, determinando que las integrantes debían honrar sus acuerdos hasta 2029. Esa decisión parecía allanar el camino para el regreso del grupo completo, pero los acontecimientos posteriores demostraron lo contrario.

El futuro de NewJeans ahora depende de la situación de las miembros restantes.

La declaración de la empresa afirma que Hanni decidió permanecer con ADOR tras “conversaciones prolongadas” que incluyeron a su familia. Haerin y Hyein también regresaron a la agencia y tendrían intención de participar en una eventual reanudación de actividades.

Críticos musicales del kpop habían denominado a NewJeans como una propuesta que transformó el panorama del k-pop femenino después de la pandemia (ADOR/HYBE)

Por otro lado, El caso de Minji sigue siendo incierto. ADOR indicó que continúa en conversaciones en curso con la artista, sin que hasta el momento se haya anunciado una resolución definitiva. Esta situación deja al grupo, de momento, reducido a tres integrantes confirmadas, lo que complica cualquier intento de regreso bajo el formato original.

Críticos musicales citados por la BBC advirtieron que, en la industria del k-pop, los grupos de tres miembros enfrentan mayores dificultades para sostener su popularidad, especialmente cuando el atractivo del proyecto se construyó en torno a la química y la identidad de un quinteto.

Previo al conflicto, NewJeans había alcanzado importantes logros en solo tres años de actividad. Casi todos sus sencillos musicales, como “Attention”, “Super Shy” o “Ditto”, ocuparon los primeros lugares en los rankings coreanos. Asimismo, en 2023 lograron el octavo lugar entre los artistas con más ventas en todo el mundo, según IFPI.