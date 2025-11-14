Entretenimiento

NewJeans regresa con su sello discográfico tras una larga batalla legal

La agrupación anunció la reanudación de sus actividades luego de decisiones emitidas por tribunales surcoreanos

El conjunto había suspendido sus actividades en marzo mientras buscaba modificar su nombre artístico para evadir el contrato con ADOR. (ADOR)

El grupo femenino de K-pop NewJeans confirmó su retorno a la discográfica ADOR, una subsidiaria de Hybe, después de más de un año de tensiones públicas, demandas y desacuerdos contractuales. La decisión llega tras una serie de fallos judiciales que reafirmaron la validez del contrato de exclusividad firmado entre las integrantes y el sello, vigente hasta 2029. En un comunicado difundido por ADOR, se detalló que las miembros Hyein y Haerin habían “decidido respetar el último fallo judicial y cumplir con su contrato de exclusividad”, marcando el primer paso oficial hacia la reconciliación con la compañía.

Poco después, las demás integrantes —Hanni, Danielle y Minji— confirmaron también su regreso a la discográfica, tal como reportó BBC News. Las artistas explicaron que la comunicación se retrasó debido a que una de las idols se encontraba en la Antártida por compromisos personales previamente asumidos, lo que dificultó la coordinación del anuncio. Aun así, remarcaron que, pese a los acontecimientos recientes, continuarán ofreciendo a sus seguidores “música y actuaciones sinceras”.

La declaración conjunta del grupo fue recibida con alivio entre parte del público, especialmente tras meses de incertidumbre respecto a su futuro. Durante este periodo, la escena del K-pop siguió de cerca cada desarrollo relacionado con NewJeans, uno de los conjuntos más influyentes surgidos en los últimos años.

Un conflicto marcado por despidos, acusaciones y demandas

Las integrantes confirman su retorno al sello tras fallos judiciales que obligan al grupo a cumplir su contrato vigente con ADOR. REUTERS/Kim Soo-hyeon/Archivo

La disputa legal comenzó el año pasado, cuando NewJeans anunció su intención de separarse de ADOR tras el despido de su directora ejecutiva y mentora, Min Hee-jin, figura clave en la creación y dirección artística del grupo desde su debut en 2022. Las integrantes acusaron a la discográfica de maltrato y afirmaron que algunas de ellas habían enfrentado situaciones de acoso laboral. En ese momento, la cantante Hanni denunció públicamente varios episodios que, según su testimonio, afectaron su bienestar durante actividades promocionales.

En medio del conflicto, el grupo intentó cambiar su nombre artístico a NJZ con la finalidad de eludir el contrato de exclusividad firmado con ADOR; sin embargo, el Tribunal del Distrito Central de Seúl determinó que NewJeans no pudo demostrar negligencia grave o incumplimiento contractual por parte de la compañía, por lo que el acuerdo seguía siendo válido. La decisión fue posteriormente reafirmada por instancias superiores.

En marzo, durante un concierto, NewJeans anunció la suspensión indefinida de todas sus actividades, lo que intensificó la preocupación de fans y expertos de la industria. Para junio, el Tribunal Supremo de Corea del Sur dictaminó que el grupo debía cumplir su contrato de siete años con ADOR, fallo que fue ratificado nuevamente por un tribunal de distrito el mes pasado. En aquel momento, un representante legal de las integrantes declaró a Rolling Stone que el grupo planeaba apelar la resolución emitida en octubre, aunque finalmente optaron por acatar las decisiones judiciales.

La posición actual de ADOR y el futuro inmediato del grupo

El tribunal surcoreano ratifica que el acuerdo de exclusividad entre la discográfica y el grupo mantiene validez hasta 2029.

El comunicado reciente emitido por ADOR subraya que la agencia se compromete a ofrecer todo el apoyo necesario para que las integrantes retomen sus actividades sin contratiempos. “ADOR se compromete a brindar todo su apoyo a Haerin y Hyein para garantizar la continuidad sin contratiempos de sus proyectos artísticos. Solicitamos el apoyo de los fans y les pedimos respetuosamente que eviten especulaciones infundadas sobre las integrantes”, señaló la compañía en el anuncio oficial.

Con esta declaración, la discográfica busca estabilizar la relación con el grupo y reducir la ola de rumores surgidos durante el conflicto, muchos de ellos vinculados a supuestos desacuerdos internos, decisiones corporativas y tensiones entre Hybe y la exdirectora ejecutiva Min Hee-jin. Aunque el comunicado no profundiza en los proyectos futuros del grupo, la expectativa entre seguidores es alta, pues NewJeans se consolidó rápidamente como uno de los actos más influyentes del K-pop contemporáneo desde su debut con canciones como “Attention” y “Hype Boy”.

El regreso también invita a la reflexión sobre el impacto del conflicto en la escena musical, especialmente considerando el éxito internacional del grupo. En paralelo, la relevancia de temas como “Super Shy”, incluida en la lista de “Las 100 mejores canciones de la década de 2020 hasta ahora”, subraya la presencia permanente de NewJeans en el panorama global.

