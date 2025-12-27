Sigourney Weaver reveló la pelea que tuvo con James Cameron en el tenso rodaje de “Alien 2”

Sigourney Weaver defendió a una actriz joven durante el rodaje de Aliens, en un episodio que expuso el clima tenso del set.(20th Century Fox/REUTERS)

Con el reciente estreno de Avatar: fuego y ceniza, la colaboración en pantalla de Sigourney Weaver y el director James Cameron alcanza las cuatro décadas. Esa amistad y respeto mutuo nació en Alien 2: el regreso (1986), una de las secuelas más influyentes del cine de ciencia ficción.

Entre los aficionados al séptimo arte, es conocido que el rodaje de esa epopeya sci-fi no fue pacífico, ya que había constantes choques creativos entre Cameron y el personal técnico. A todo ello se sumaba la presión natural de sacar a flote una costosa megaproducción.

Casi cuatro décadas después del estreno, la actriz que encarnó a Ellen Ripley ha vuelto a hablar con franqueza sobre aquella experiencia y su rol de “mediadora” entre el exigente cineasta y el resto del equipo.

En diálogo con New York Times, Weaver recordó que llegó a enfrentarse a Cameron cuando este le gritó a una joven actriz en pleno rodaje.

El incidente ocurrió cuando la colega tenía dificultades para manejar algunos accesorios técnicos del set, algo habitual en una superproducción cargada de armas, arneses y efectos especiales. Cameron, que entonces tenía poca experiencia al frente de grandes estudios, perdió la paciencia.

El personaje de Ripley regresó en Aliens con un enfoque más físico y emocional, en un rodaje particularmente duro. (Photo by Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard)

“Me acerqué a él y le dije: ‘Sabes, cuando le gritas a un actor, le gritas a todos nosotros, así que entiende que lo que ella estaba haciendo en realidad era muy difícil. Tal vez podrías filmar otra cosa mientras ella se acostumbra a hacerlo de la manera que tú quieres’”, relató Weaver. De acuerdo con la actriz, el director aceptó la sugerencia y cambió el plan de rodaje.

Sin embargo, la estrella de Aliens no definió al realizador como un villano; sino como alguien que era muy riguroso con su trabajo.

“Es un buen tipo. De verdad creo que Jim se ha suavizado con los años”, afirmó.

Sigourney Weaver recordó que el director que conocía fuera del set era muy distinto al que dirigía Aliens. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo)

En la entrevista, habló del contraste que la sorprendió cuando fue conociendo el verdadero carácter de Cameron fuera de los sets.

“Él no había sido así dirigiendo. [En la cena] fue increíblemente divertido, ingenioso”, recordó. “Puedo entender por qué no se mostraba así durante Aliens, porque fue un rodaje duro, especialmente para él. Digámoslo así: me alegra no haber estado filmando The Abyss con él”, añadió con ironía, en referencia al célebre y caótico rodaje del thriller acuático de 1989.

¿Por qué ‘Aliens’ fue un rodaje tan difícil?

Aliens fue filmada en Pinewood Studios, en Inglaterra, con un equipo británico que había trabajado con Ridley Scott en la primera Alien (1979) y que esperaba su regreso para la secuela. En cambio, el estudio confió el proyecto a Cameron, un director joven, relativamente inexperto y con fama de controlador.

James Cameron dirigió Aliens antes de convertirse en uno de los cineastas más influyentes de Hollywood.(Photo by Bob Penn/Sygma/Sygma)

“Ellos realmente amaban a Ridley y querían que Ridley dirigiera esta segunda película”, explicó Weaver en un panel de la New York Comic Con 2025, según recogió Entertainment Weekly. “No sabían quién era Jim Cameron. Yo tampoco sabía realmente quién era. Solo sabía que había escrito un gran guion”.

La resistencia del equipo fue evidente desde el inicio. Weaver recordó que James organizaba proyecciones para el equipo técnico y que nadie asistía. “Así que sí, tenían cierta actitud”, dijo la actriz. “Y llevó un tiempo que se llevaran bien”.

Cameron, por su parte, describió años después al equipo de Pinewood con dureza, calificándolo de “perezoso, insolente y arrogante”, según el libro The Futurist: The Life and Films of James Cameron, de Rebecca Keegan. Las disputas incluyeron desacuerdos sobre las pausas para el té, la autoridad del director y la destitución del primer asistente de dirección.

Weaver actuó como mediadora entre el equipo británico y James Cameron durante la producción de Aliens (20th Century Fox)

Pese a los choques, Aliens se convirtió en un éxito rotundo y le valió a Weaver una histórica nominación al Oscar, algo inusual para una película de ciencia ficción.

“Sabía que Jim había creado la estructura del personaje y de la historia de una manera significativa para la gente”, explicó la actriz. “Me encantó estar en una película de género que no pasara por alto todo eso”, dijo en una entrevista para el podcast Happy Sad Confused.

Por otro lado, algunos años después de Alien 2: el regreso, Cameron se consagraría como uno de los cineastas más taquilleros con Titanic (1997) y la franquicia Avatar.