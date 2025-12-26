Entretenimiento

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

Aunque ha dirigido algunos de los mayores éxitos de taquilla, el director reveló qué obra ocupa un lugar especial en su corazón y cómo el paso del tiempo ha influido en su mirada

Aunque Cameron reconoce el valor de Terminator y Terminator 2, es evidente que Titanic ocupa un lugar especial en su carrera

James Cameron, reconocido por su autoexigencia y su inclinación por megaproducciones, sorprendió al revelar cuál de sus películas considera su mayor logro personal. Aunque su filmografía incluye éxitos históricos como Titanic y las entregas de Avatar, Cameron aseguró que es Terminator la obra que más orgullo le produce.

Cameron reconoce la influencia de la autoexigencia y los récords de taquilla en su trayectoria cinematográfica (foto: REUTERS/Carlos Barria)

Un director marcado por la autoexigencia y los récords de taquilla

En la industria del cine, pocos nombres generan tanta expectativa como el de James Cameron. Conocido por detener rodajes hasta que la tecnología cumpla con su visión y por manejar presupuestos multimillonarios, el director canadiense ha marcado varios hitos en la taquilla mundial. Su legado incluye tres de las cinco películas más exitosas de la historia: Avatar (primer puesto), Avatar: El sentido del agua (tercero) y Titanic (cuarto). Solo Avengers: Endgame, de Marvel Studios, logró interponerse entre sus producciones.

Cameron, lejos de conformarse con el éxito, continúa desafiando los límites de la industria. Actualmente, se encuentra en la etapa final de Avatar: Fuego y ceniza, la esperada tercera entrega de la saga, cuyo estreno está programado para el 19 de diciembre de este año. La película, que durará 195 minutos, promete mantener su estilo de grandes apuestas narrativas y visuales. Según Rotten Tomatoes, la primera Avatar cuenta con un 81% de críticas positivas, mientras que la secuela obtuvo un 76%.

El mayor orgullo de James Cameron

Cameron admite que ‘Terminator 2’ mantiene su valor a lo largo del tiempo y que ‘Aliens’ le genera simpatía pese a sus defectos (Captura de video)

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly durante la promoción de Avatar en 2009, James Cameron reflexionó sobre su carrera y compartió una mirada íntima sobre sus propias películas. Al ser consultado sobre cuáles de sus obras le generan un placer especial y si existe alguna que le resulte difícil de ver, el director fue contundente.

“Cuando pienso en Terminator, toda la estructura de la película estuvo determinada por la época en que se hizo, por quién era yo entonces y por el presupuesto que teníamos. A estas alturas, me resulta más una curiosidad que otra cosa. Creo que Titanic es la película más antigua de la que me siento realmente orgulloso; creo que sigue siendo relevante hoy en día, algo que no podría mejorar mañana. Quizá la haría de otra manera —con muchos más efectos especiales— pero no creo que pudiera superarla”, explicó James Cameron.

Sin embargo, cuando se le preguntó específicamente por dos de sus grandes títulos de ciencia ficción, Terminator 2 y Aliens, el director fue aún más claro sobre sus percepciones actuales. “Terminator 2 aguanta el tipo”, afirmó Cameron.

En cuanto a Aliens, reconoció sentir cierto orgullo por el logro, aunque admitió que percibe varios fallos en la película. “Recuerdo con cariño el estreno de Aliens, cuando Ripley sale y dice: ‘¡Aléjate de ella, zorra!’, y el público enloqueció. Y estos son tus colegas: están ahí para celebrarte a escondidas”, confesó el cineasta.

Un clásico que no deja de ser relevante

Cameron considera a ‘Titanic’ como la película más relevante y de mayor orgullo dentro de su exitosa carrera (foto: Paramount Pictures)

Aunque Cameron reconoce el valor de Terminator y Terminator 2, es evidente que Titanic ocupa un lugar especial en su carrera. Calificada por el propio director como “la película más antigua de la que me siento realmente orgulloso”, Titanic sigue siendo un referente tanto para el público como para la crítica. “Sigue siendo relevante en la actualidad, algo que no podría mejorar mañana”, subrayó Cameron al recordar el impacto de la cinta.

“Quizá la haría de otra manera —con muchos más efectos especiales— pero no creo que pudiera superarla”, explicó el director, dejando en claro que, pese a los avances técnicos y a su propio perfeccionismo, existen obras que trascienden el paso del tiempo y la evolución del cine.

Así, la mirada de Cameron confirma que el verdadero orgullo reside en crear películas que resisten el juicio del tiempo y continúan emocionando a las audiencias.

