Patrick Brammall enfrenta duras críticas por su personaje en ‘El diablo viste a la moda 2′: así reaccionó su esposa

La controversia surge a raíz de un artículo que califica el personaje de Patrick Brammall como "unidimensional" e injusto para la audiencia femenina (Backgrid/The Grosby Group)

La actriz australiana Harriet Dyer salió en defensa de su esposo, Patrick Brammall, luego de que críticas en redes sociales apuntaran contra su desempeño como el interés amoroso de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2, culpando directamente a los realizadores por un montaje que, según ella, dejó fuera escenas clave del personaje.

La polémica comenzó cuando la revista Cosmopolitan publicó un artículo titulado “El novio unidimensional de Andy en El diablo viste a la moda 2 es un insulto a las mujeres solteras de todo el mundo”.

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Dyer, de 37 años, fue vista respondiendo en la sección de comentarios de esa publicación. “Publicación mezquina. Cortaron escenas. El corte es brutal”, escribió Dyer, conocida por la serie Colin from Accounts.

Y agregó, en referencia a imágenes de Hathaway y Brammall en personaje que ilustraban la nota: “La escena de la que provienen todas estas fotos fue eliminada”. Cerró su intervención con una defensa personal: “A mí me gustó. Y me casé con él”.

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Harriet Dyer defendió a su esposo en redes sociales tras críticas por su papel en "El diablo viste a la moda 2" (Instagram/@harri_harri)

En la secuela, Brammall interpreta a Peter, un contratista divorciado que conoce a Andy Sachs —el personaje de Hathaway— mientras ella busca un nuevo departamento.

El personaje fue originalmente concebido como alguien de Brooklyn, pero fue reescrito como australiano una vez que Patrick Brammall obtuvo el papel.

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La propia Anne Hathaway elogió a su coprotagonista en declaraciones recogidas por Vanity Fair: “Es el compañero de escena ideal porque escucha, es rápido y es escritor, así que sabe cómo darle forma a una frase. Y como persona, es una bomba de ensueño”.

Días antes del estreno, Harriet Dyer también recurrió al humor en Instagram para promocionar la película.

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El actor interpreta a Peter, un contratista australiano reescrito especialmente para él en la secuela (Doug Peters/PA Images via Reuters)

Compartió un clip de Brammall hablando en una alfombra roja sobre lo que significaba interpretar a alguien que debía enamorarse de Hathaway: “Un trabajo duro, sí, un trabajo duro”, decía el actor.

Cuando el entrevistador mencionó que Hathaway había sido descrita como “la persona más bella del mundo”, Brammall respondió: “Yo también”.

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El video mostraba luego a Dyer fingiendo consternación mientras observaba la entrevista, vestida con una sudadera. “¿Qué?”, reaccionaba con sorpresa simulada.

La actriz tituló la publicación: “No confíes en nadie”, y concluyó: "El diablo viste a la moda 2 se estrena mañana".

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Anne Hathaway destaca a Brammall como coprotagonista ideal por su capacidad actoral y su bagaje como escritor (Splash News/The Grosby Group)

¿Quién es Patrick Brammall?

Patrick Brammall es un actor y guionista australiano de 50 años radicado en Los Ángeles desde hace casi una década.

Alcanzó reconocimiento internacional como cocreador, coguionista y protagonista de Colin from Accounts, la comedia romántica que desarrolló junto a Harriet Dyer para la plataforma Fox/Binge y que debutó en 2022.

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La serie, que ya suma tres temporadas —la tercera posiblemente la última—, narra la historia de dos personas que se conocen en circunstancias insólitas y terminan compartiendo un perro llamado Colin. En la ficción, al igual que en la vida real, Brammall y Dyer tienen una diferencia de 13 años.

Brammall y Dyer se conocieron en 2015 en el rodaje de la comedia australiana No Activity y confirmaron su relación en 2017. Se casaron en 2021 tras un noviazgo de cinco días.

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Ese mismo año adoptaron a su hija Joni, y en febrero de 2025 nació su segunda hija, Mabel.

Patrick Brammall y Harriet Dyer forjaron su relación en el rodaje de "No Activity" y formaron una familia tras casarse en 2021 (DARREN ENGLAND/AAPIMAGE via Reuters Connect)

El papel en El diablo viste a la moda 2 llegó de manera inesperada. Según relató en Vanity Fair, Brammall recibió un pedido de audición pero no llegó a enviar el tape.

Una semana después, el director de la secuela, David Frankel, le escribió personalmente para pedirle que aceptara el rol. La película, distribuida por 20th Century Studios, se estrenó el 1 de mayo.

Actualmente, Brammall y Dyer trabajan en el guion de una película para una productora británica.