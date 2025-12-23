Sigourney Weaver aclaró cómo se filmó la escena del beso con su coestrella adolescente en “Avatar 3”

Sigourney Weaver y Jack Champion interpretan a Kiri y Spider en "Avatar: fuego y cenizas", donde comparten una escena romántica que generó debate por la diferencia de edad (Instagram/@jackchampion/Disney)

Sigourney Weaver respondió a las inquietudes sobre la escena del beso entre su personaje y un adolescente en la película Avatar: fuego y cenizas, asegurando que no se produjo un contacto real entre ella y el joven actor durante el rodaje.

La actriz de 76 años explicó que se tomaron medidas especiales para garantizar el bienestar de todos los involucrados en la filmación de la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron.

Weaver da vida a Kiri, una adolescente Na’vi, hija adoptiva de los personajes que interpretan Zoe Saldaña y Sam Worthington. En la historia, Kiri comparte un momento romántico con Spider, un joven humano interpretado por Jack Champion.

Durante la filmación, Champion tenía entre 14 y 16 años, mientras que Weaver tenía más de 70. La diferencia de edades despertó preguntas y preocupaciones en parte del público, por lo que la actriz y el director decidieron aclarar cómo se manejó la escena.

En la tercera entrega de "Avatar", la producción recurrió a dobles de cuerpo para filmar el beso entre los personajes de Weaver y Champion (Instagram/@jackchampion)

“Tuvimos que ser muy cuidadosos con esa escena porque incluía un beso. Obviamente, no iba a besar a Jack, que tenía 14 o 15 años en la vida real”, explicó la artista a The Hollywood Reporter.

Tanto ella como Cameron optaron por utilizar dobles de cuerpo en los momentos más delicados de la secuencia.

“Le pedimos a Jack que eligiera a alguien a quien yo pudiera besar, y lo hizo. Después, imagino que cuando yo no estaba presente, eligieron a alguien adecuado para Jack”, detalló Weaver al citado medio.

La estrella de Hollywood remarcó que la producción prestó especial atención a los límites personales y legales durante el rodaje. “Esa preocupación, que es completamente legítima, estuvo presente en todo momento”, aseguró.

Según Sigourney Weaver, la escena resultó creíble y genuina en pantalla: “Cuando vi la escena, me pareció auténtica entre los dos personajes y no queda espacio para pensar en la diferencia de edad real entre Jack y yo”.

La diferencia de altura entre las estrellas resalta en pantalla, aportando realismo a la relación entre Kiri y Spider (Disney)

James Cameron, director y guionista de la franquicia, también abordó el tema en una conversación con People. El director reveló que la escena estuvo inspirada en sus propias experiencias de adolescencia, cuando solía estar rodeado de chicas más altas que él durante la etapa escolar.

“Hubo mucha controversia creativa respecto a si Spider y Kiri debían mantener una relación fraternal”, relató Cameron a la revista.

Finalmente, el cineasta decidió mostrar una historia de amor juvenil con matices de torpeza y descubrimiento: “Quería retratar ese amor joven y torpe, donde no saben cómo expresarse. Me encanta la imagen de Kiri besando a Spider en la cascada, ella tiene que inclinarse porque es mucho más alta”.

La dinámica entre los personajes fue construida a partir de la confianza y la imaginación de los actores, quienes trabajaron en un entorno de captura de movimiento.

Jack Champion, ahora de 21 años, recordó en diálogo con Entertainment Weekly que la conexión con Sigourney Weaver fue inmediata.

James Cameron optó por retratar el primer amor adolescente entre Kiri y Spider en "Avatar: fuego y cenizas", inspirándose en sus recuerdos personales (Instagram/@jackchampion)

“Me han preguntado si fue difícil, pero Sigourney es tan buena actriz y estábamos en un set de captura de movimiento, así que nuestra imaginación era nuestra mayor herramienta. Solo reaccionaba a lo que ella hacía. No fue complicado después de los primeros días”.

En la saga, Weaver regresó en Avatar: fuego y cenizas como Kiri, tras interpretar a la doctora Grace Augustine en la primera película de Avatar estrenada en 2009.

En esa entrega, su personaje lideraba el programa que permitía a los humanos transferir su conciencia a cuerpos Na’vi. Tras la muerte de Augustine en la primera entrega, Weaver volvió en las secuelas interpretando a la adolescente híbrida, hija adoptiva de la familia Sully.

Durante la promoción de la nueva película, Weaver destacó el vínculo que desarrolló con el elenco joven, incluidos los actores que interpretan a sus hijos en pantalla.

“Es como unas pequeñas vacaciones cada vez que tengo una escena con ellos. Kiri disfruta tanto de la compañía de Spider. No sé qué altura se supone que debo tener, como 1,93 metros, y él mide unos 1,73 metros, así que lo supero ampliamente, algo que se nota mucho en la película”, comentó la actriz en la entrevista con The Hollywood Reporter.

Kiri es la adolescente Na’vi interpretada por Sigourney Weaver, hija adoptiva de la familia Sully y clon del avatar de Grace Augustine (Disney)

En sus palabras, la diferencia de estatura no afecta la química entre ambos personajes: “Como mujer alta, la altura no importa en absoluto. Me encanta que seamos desparejados. Es perfecto”.

El trabajo conjunto entre ambos se desarrolló en un ambiente de respeto y profesionalismo. El joven actor recordó la prueba de pantalla en la que conoció a Weaver:

“Creo que solo teníamos una escena con guion, pero después improvisamos durante unos 30 minutos. Desde el principio, Sigourney y yo estuvimos conectados a nivel creativo; siempre he podido ver tanto a Sigourney como a Kiri”, contó a EW.