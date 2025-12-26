“Simplemente caminaba por ahí llorando”: el adiós que marcó a los protagonistas de Stranger Things

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llegó el 25 de diciembre. (Netflix)

Stranger Things no solo revolucionó la televisión. Cambió la vida de quienes crecieron en los pasillos de Hawkins, fundiendo ficción y realidad para crear vínculos que perduran más allá de la pantalla.

El cierre de la serie representa una despedida genuina y emotiva. “Llegué a caminar solo, llorando”, confesó Finn Wolfhard en una charla con GQ en Londres. La frase resume la intensidad de un momento que marca un antes y un después, no solo en sus carreras, sino también en la forma en que comprenden la amistad, el éxito y el paso del tiempo.

El elenco de Stranger Things vivió una despedida emotiva tras diez años de rodajes, amistad y crecimiento personal en el set de Hawkins (Captura de video)

El peso de la despedida y una hermandad forjada a fuego

Para Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, el final no es solo el cierre de una historia: es la despedida de una familia elegida. Desde el inicio, los actores dejaron claro que su vínculo va mucho más allá del trabajo.

Schnapp contó que, la noche anterior, soñó con su versión infantil en la primera temporada y reflexionó: “Tanto ha cambiado, y a la vez nada”. McLaughlin sumó: “Siento que soy otra vez el Caleb de antes”. El círculo se cierra y la emoción es compartida.

El elenco de Stranger Things vivió una despedida emotiva tras diez años de rodajes, amistad y crecimiento personal en el set de Hawkins (Netflix)

La presión de vivir la última temporada se sintió en cada jornada. Wolfhard reveló que todos compartían el deseo de aprovechar al máximo el tiempo juntos antes del adiós. Matarazzo, tras superar la ansiedad, aprendió a disfrutar el presente: “Me di cuenta de que había que disfrutar y no preocuparse por todo”.

Sin embargo, la melancolía se hacía presente fuera del set. Wolfhard experimentaba momentos de soledad y buscaba apoyo en sus “hermanos” ficticios: Charlie Heaton y Natalia Dyer. “Acudía a mi familia de la serie”, reconoció. La hermandad fue refugio ante la vulnerabilidad y la incertidumbre del futuro.

Raíces compartidas y recuerdos antes del fenómeno global

La relación entre los protagonistas no nació en los estudios de Netflix. Los lazos venían gestándose desde antes del fenómeno mundial.

Finn Wolfhard describió el final de Stranger Things como una experiencia intensa, marcada por lágrimas, reflexión y el impacto del éxito en sus vidas (REUTERS/Isabel Infantes)

McLaughlin recordó una fotografía de Halloween en 2012, cuando aún no formaba parte del elenco y ya compartía escena con Sadie Sink. “No era alguien que conociera solo de vista. Conocía a su familia”, explicó, mostrando la profundidad de esos vínculos.

Tanto McLaughlin como Matarazzo iniciaron sus carreras en Broadway. Sus madres, amigas desde aquellos años, consolidaron un círculo de apoyo fundamental. “Las mamás de teatro siempre estaban atentas, pero la mía encontró una con la que se llevaba bien”, recordó Matarazzo. La amistad y la confianza, forjadas antes de la fama, fueron el cimiento sobre el que creció Stranger Things.

El duelo ante el final y la transformación personal

La despedida comenzó en 2022, cuando los hermanos Duffer anunciaron que la quinta temporada sería la última. El impacto emocional fue inmediato.

La hermandad formada entre Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin trasciende la ficción, consolidando una familia elegida gracias a Stranger Things (REUTERS/Mike Blake)

Schnapp admitió que nunca había sentido tanta tristeza. Wolfhard confesó haber pasado una semana deprimido, aunque saber que aún quedaban años de rodaje alivió la noticia. Esa transición permitió a los actores valorar la experiencia y resignificarla.

Matarazzo reconoció que solo con el tiempo podrá comprender plenamente el significado de su paso por la serie. El rodaje final en Atlanta, en 2024, intensificó el peso de la despedida.

Wolfhard lo comparó con la pérdida de un ser querido: “Es como cuando un familiar muere, cada uno tiene su propio modo de afrontar el duelo”. McLaughlin, en una noche de música de los 80 y abrazos de almohada, dio por cerrado su ciclo: “Lucas ha terminado”.

La posibilidad de que futuros spin-offs no incluyan al elenco original refuerza esa sensación de cierre definitivo, según relató GQ. El final se impone como una oportunidad para el crecimiento personal y el reencuentro consigo mismos.

McLaughlin y Matarazzo compartieron orígenes en Broadway, donde sus familias y amistades sentaron las bases del apoyo mutuo durante la serie de Netflix (REUTERS/Isabel Infantes)

Un último día inolvidable: celebración y vulnerabilidad compartidas

El último día de grabación reunió a todos los que alguna vez formaron parte de la serie. “Había cientos de personas”, relató Matarazzo. El ambiente estaba cargado de emoción y celebración.

Los padres de los actores, testigos privilegiados, acompañaron desde los monitores. Wolfhard describió ese cierre como el final épico de una película deportiva: “Como cuando el equipo gana el campeonato. Muy triste, pero también como… si fuera el último partido y todos nos retiráramos”.

Tras la última toma, una explosión de confeti y lágrimas selló el momento. A pesar de la intensidad, el buen humor prevaleció. Los actores hoy recuerdan esa vulnerabilidad con risas. El salto al vacío fue conjunto y catártico.

El anuncio del final de Stranger Things en 2022 generó un fuerte duelo emocional en el elenco, que aprendió a resignificar su paso por la serie y sus carreras (REUTERS/Isabel Infantes)

Identidad, aceptación y la huella de Stranger Things

Para Schnapp, interpretar a Will Byers fue mucho más que un trabajo. Representó una lección de aceptación y autoconocimiento.

“Ver cómo el mundo recibe a Will y lo abraza me enseñó a sentirme bien con quién soy y cómo me expreso”, relató el actor. Su proceso personal y el reconocimiento público de su sexualidad avanzaron en paralelo con el arco de su personaje.

“La serie no solo me ayudó a entenderme a mí mismo. Como persona, me enseñó que está bien ser yo mismo, con todo lo que soy”, explicó Schnapp. El testimonio ilustra cómo Stranger Things fue refugio y trampolín para quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar.

El último día de grabación de Stranger Things fue una celebración multitudinaria cargada de emociones, humor y recuerdos imborrables para los protagonistas (Captura de video)

Un cierre que deja huella

El desenlace de la serie despierta comparaciones con otros grandes fenómenos televisivos como Game of Thrones, Breaking Bad y The Sopranos. Wolfhard reconoció la presión por estar a la altura de las expectativas, aunque destacó la satisfacción del equipo con el trabajo realizado.

Matarazzo, en cambio, prefirió enfocarse en los ejemplos positivos: “Breaking Bad tiene un gran final”. El elenco evitó el pesimismo y apostó por el recorrido que hicieron juntos.

Para McLaughlin, el verdadero valor reside en el carácter irrepetible de la experiencia: “No lo hubiéramos valorado si no estuviera terminando”. Matarazzo expresó su deseo de volver a coincidir con sus compañeros en futuros proyectos, aunque reconoció que las dinámicas serán diferentes.

Wolfhard cerró la entrevista con una broma: “Prepárense para nuestro pódcast”, dejando claro que el humor y la amistad siguen intactos.

Stranger Things se despide, pero la marca en quienes la vivieron y en millones de espectadores será imborrable. Solo cuando algo termina puede dimensionarse su verdadero valor y el lugar que ocupa en la memoria. El adiós duele, pero revela la fuerza de los lazos y las historias compartidas.