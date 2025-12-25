El secreto fitness de Taylor Swift para la Eras Tour: cómo ejercitar el core marcó la diferencia en su gira récord

El documental 'The End of an Era' detalla cómo Taylor Swift transformó su entrenamiento físico antes de la Eras Tour (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Un reciente documental revela cómo Taylor Swift cimentó su desempeño en los escenarios a partir de la estabilidad motriz y hábitos sostenidos, lo que transformó por completo su preparación física y su enfoque profesional ante desafíos inéditos.

Taylor Swift expuso los fundamentos de su entrenamiento para la Eras Tour en el documental Taylor Swift: The End of an Era. Según el medio especializado Self, la artista afirmó que la resistencia y la disciplina resultaron esenciales para enfrentar conciertos de más de tres horas de movimiento ininterrumpido y exigente.

La preparación de Swift respondió a las exigencias concretas del espectáculo. Self detalla que la cantante diseñó su rutina de ejercicios para replicar las demandas del show: incluyó largas sesiones de cardio, fortalecimiento del core y movimientos funcionales que reproducían la intensidad y duración reales del escenario. En el documental, la cantante resaltó el salto en la extensión de sus actuaciones y reconoció que nunca había imaginado hacer un espectáculo de tres horas y media.

El foco en la resistencia y el core

Su rutina de ejercicios, centrada en el cardio y el core, replicó la intensidad y duración reales de los conciertos de la Eras Tour

A diferencia de los programas basados en esfuerzos cortos y de alta intensidad, el énfasis estuvo en la resistencia cardiovascular. Self precisa que, antes de esta gira, los conciertos de Swift duraban hasta dos horas y cuarto. Para este nuevo desafío, la artista fortaleció la capacidad de su cuerpo para sostener esfuerzos prolongados, priorizando la resistencia sobre la explosividad.

El trabajo cardiovascular adquirió un sentido funcional para Swift. Según el sitio, el entrenamiento permitió a la artista cantar y bailar durante horas sin agotarse. La eficiencia del corazón y los pulmones se convirtió en el objetivo principal: “El cardio no era para ‘quemar’ nada, sino para poder cantar y bailar sin quedarme sin aire”, explicó la cantante en el documental, citada por Self. Este cambio de enfoque subraya cómo la capacidad cardiovascular tiene un impacto directo en el rendimiento físico y la energía diaria en el escenario.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), el ejercicio cardiovascular fortalece el corazón y los pulmones, mejora la entrega de oxígeno a los músculos y aumenta la resistencia física, lo que permite mantener esfuerzos prolongados sin fatiga excesiva.

La resistencia cardiovascular fue clave para que Taylor Swift lograra cantar y bailar durante más de tres horas sin agotarse

Otra prioridad fue el fortalecimiento del core. Self destacó que el objetivo de Swift no era estético, sino mejorar la estabilidad, la postura y el equilibrio indispensables para los continuos desplazamientos en el escenario.

En el documental, la artista aparece realizando ejercicios como abdominales con pelota, elevaciones de rodillas en barra, russian twists, planchas dinámicas y diversas variantes de crunches, todos enfocados en lograr una base física apta para mantener la eficiencia motriz y reducir el riesgo de desequilibrios por fatiga.

Según el NHLBI, un core fuerte mejora la postura, facilita movimientos eficientes y reduce el riesgo de lesiones, beneficios clave para quienes requieren control corporal y estabilidad en escenarios de alta demanda física.

Constancia y método: el secreto de la artista

La elección de ejercicios, señaló Self, se alineó completamente con las necesidades del espectáculo. Las extensas sesiones de cardio y el trabajo de core permitieron a Swift replicar el esfuerzo requerido para la gira. Esta lógica puede aplicarse tanto a desafíos profesionales como personales: la preparación física debe responder a los objetivos concretos de cada persona.

El compromiso, la disciplina y el método de Taylor Swift crearon una base física integral que potenció su conexión con el público durante la gira (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

El principio rector de todo el proceso, según Self, fue la constancia. Swift apostó por una progresión sostenida, desarrollando sus capacidades físicas a lo largo del tiempo y evitando esfuerzos puntuales de alta intensidad.

La regularidad en el entrenamiento reduce el riesgo de lesiones y transforma la actividad física en un hábito duradero. Esta metodología no solo mejoró su estado físico, sino que también reforzó su confianza y control escénico.

Durante los meses previos a la gira, la artista entrenaba a diario, corría al ritmo de su propio repertorio y ensayaba las canciones en voz alta, un método que evidencia el compromiso y la disciplina que marcaron su preparación, según el análisis de Self sobre su rutina cardiovascular.

El resultado fue una preparación física integral, ajustada a las demandas reales de la Eras Tour, que sustentó el extraordinario rendimiento de Swift en cada escenario y potenció su capacidad de conectar con el público.