Céline Dion recrea escena de ‘El Grinch’ mientras canta “All by Myself”

La cantante publicó un video en redes sociales en el que recrea una escena clásica de la cinta, pero muy a su estilo

Céline Dion sorprendió a sus seguidores en plena víspera navideña con un inesperado y humorístico guiño a uno de los personajes más icónicos de la temporada.

La cantante canadiense se disfrazó de “El Grinch” y compartió un video festivo en Instagram el miércoles 24 de diciembre, en el que recreó y adaptó una escena clásica de la película How the Grinch Stole Christmas (2000), pero con su sello personal.

En el clip, la artista de 57 años aparece completamente caracterizada como el famoso personaje verde, sentada junto a una chimenea y con un perro en el regazo.

Desde los primeros segundos, la artista capta la atención al entonar el coro de su emblemática canción “All by Myself”, combinando su potente voz con un tono irónico que marcó el espíritu del video.

A lo largo del video, Céline Dion recita una versión adaptada del monólogo del Grinch, enumerando una agenda imposible que justifica su supuesta ausencia en celebraciones navideñas.

“La audacia de esos Quiénes. Invitarme con tan poca anticipación. Incluso si quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría. A las cuatro, ejercitar la voz. A las cuatro y media, despertar a mis hijos. A las cinco, solucionar el problema del hambre en el mundo, no se lo digan a nadie.

y añade: “A las cinco y media, hacer jazz. A las seis y media, cenar conmigo, ¡no puedo cancelarlo otra vez! A las siete, darle vueltas a mis ideas creativas. ¡Tengo todo reservado!”.

El tono cambia hacia un guiño más actual cuando la intérprete añade que, si reprogramara sus “ideas creativas” para más tarde, todavía tendría tiempo de quedarse en la cama desplazándose sin fin por TikTok.

Acto seguido, ofrece una alternativa más sencilla: desear a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El video cierra con Dion retomando “All by Myself” y cantando la frase: “When I was young, I never needed anyone” (“Cuando era joven, nunca necesité a nadie”).

La publicación fue acompañada por un breve pie de video: “¿Noche de paz? No bajo mi vigilancia”.

El video llega casi un mes después de que Dion compartiera un mensaje más reflexivo durante el Día de Acción de Gracias. En aquella ocasión, habló de paz, amor y gratitud, e invitó a sus seguidores a “bajar el ritmo, respirar profundo y dar gracias”.

En ese mensaje, la cantante —diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida— destacó la importancia de reunirse con los seres queridos, ya sea alrededor de una mesa, por teléfono o incluso desde el corazón.

Hay algo muy poderoso en reunirse con las personas que amas”, escribió entonces, agradeciendo especialmente a su familia y a los momentos compartidos que, según dijo, significan el mundo para ella.

Desde su diagnóstico, Céline Dion ha limitado sus apariciones públicas. Aunque, en octubre, asistió junto a sus tres hijos a un concierto de Paul McCartney en Las Vegas. Meses antes, en junio, acudió a una presentación de Coldplay como parte de la gira Music of the Spheres, donde incluso intercambió palabras con el vocalista Chris Martin.

Durante ese concierto, el músico la homenajeó públicamente con un mensaje lleno de afecto, llamándola “una total superestrella” y destacando su legado musical.

