Entretenimiento

Mil millones y una cláusula inédita: quién es el cantante que alcanzó un acuerdo que podría cambiar la industria musical

Abel Tesfaye, mundialmente conocido como The Weeknd, alcanzó un modelo de gestión que desafía las reglas habituales del negocio. Cuáles son las claves

The Weeknd firma un acuerdo
The Weeknd firma un acuerdo histórico con Lyric Capital para gestionar su catálogo musical valorado en mil millones de dólares (REUTERS/Eric Gaillard)

The Weeknd ha concretado una alianza sin precedentes con Lyric Capital Group para gestionar su catálogo, valorado en aproximadamente mil millones de dólares, según publicó Complex.

Este acuerdo abarca toda la obra del artista desde sus inicios hasta 2025 y destaca tanto por la magnitud económica como por una cláusula esencial: Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, retiene el control creativo y la propiedad de sus derechos, algo poco habitual en la industria musical.

Un modelo innovador en la industria

El pacto, anunciado el 13 de diciembre, representa una nueva referencia en la gestión de activos musicales a gran escala. De acuerdo con Complex, la operación no implica una venta tradicional de catálogo.

El innovador pacto permite a
El innovador pacto permite a The Weeknd retener el control creativo y la propiedad de sus derechos musicales hasta 2025 (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Más bien, se trata de una asociación estratégica en la que el artista y su equipo conservan la libertad de ejecutar su visión creativa, tanto sobre los derechos de publicación como sobre las grabaciones maestras.

Un representante de Lyric señaló que, durante las negociaciones, la posición de Tesfaye fue clara: no buscaba vender su obra, sino explorar un modelo más innovador y flexible en la relación contractual.

“Desde el inicio de la reunión, todos en Lyric entendieron que Abel no vendería su catálogo. Quería ser más innovador y creativo en la forma en que establecimos la asociación”, explicó un portavoz de Lyric a Complex. Este enfoque ha sido descrito por la empresa como “único” y marcado como un “nuevo estándar para la equidad y el control del artista”.

Detalles del acuerdo y valoración económica

El acuerdo de The Weeknd
El acuerdo de The Weeknd excluye los ingresos por merchandising y giras, y solo abarca su catálogo hasta 2025 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El convenio solo cubre el catálogo de The Weeknd hasta 2025 y excluye los lanzamientos futuros. El cantante continuará asociado con XO/Republic/Universal Music Group. Por otro lado, Universal Music Publishing Group seguirá administrando su catálogo editorial.

La naturaleza innovadora y flexible del contrato impide calcular un múltiplo de regalías tradicional, como admitió el representante de Lyric citado por Complex.

En cuanto a la valoración, fuentes como Billboard y Bloomberg, notificadas por Complex, estiman que los activos objeto del acuerdo superan los mil millones de dólares, cifra sustentada en ingresos netos de sello y editor que rondan los USD 55 millones anuales, lo cual sugiere un múltiplo de 18,2 veces. Aunque ni los representantes de The Weeknd ni los de Lyric confirmaron públicamente los importes exactos, de ser correctos, la operación estaría entre las más costosas en la historia para un solo intérprete contemporáneo.

Comparaciones y exclusiones clave

The Weeknd se une a
The Weeknd se une a Queen y Michael Jackson como los únicos artistas en superar un contrato de mas de USD 1.000 millones

Solo unos pocos acuerdos han alcanzado este volumen en el sector. En junio de 2024, Sony adquirió el catálogo de Queen por USD 1.270 millones, y en febrero del mismo año se transfirió el 50% del catálogo de Michael Jackson por una valoración total de USD 1.250 millones, en una operación que involucró USD 625 millones.

El acuerdo de The Weeknd presenta un alcance limitado: abarca solo los derechos musicales hasta 2025 y excluye ingresos derivados del merchandising y de las giras, algo que fue detallado por Complex.

Previo a esta alianza, la mitad de los derechos editoriales del artista ya habían sido adquiridos por Chord Music Partners, empresa respaldada por Universal Music Group y Dundee Partners.

Actores involucrados y reacciones

Lyric Capital, propietaria de Spirit
Lyric Capital, propietaria de Spirit Music Group, gestiona catálogos de artistas como Jason Aldean e Ingrid Michaelson (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lyric Capital, que también es propietaria de Spirit Music Group y gestiona los catálogos de artistas como Tim McGraw, Jason Aldean e Ingrid Michaelson, fue la empresa elegida para este acuerdo pionero.

El portavoz de Lyric destacó el carácter transformador del pacto: “Este acuerdo único de catálogo establece un nuevo estándar para la equidad y el control del artista”.

Por su parte, Rich Garzia, socio codirector de Lyric, afirmó: “La firma se esfuerza por crear estructuras favorables para los artistas y creemos que esta asociación lo demuestra al más alto nivel con el principal artista del mundo. Agradezco a Abel y a su equipo por confiar en Lyric”.

Implicancias para la industria musical

El modelo de gestión pactado
El modelo de gestión pactado por The Weeknd y Lyric Capital establece un nuevo estándar para la equidad y el control del artista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ross Cameron, socio fundador de Lyric, la colaboración con Tesfaye y su equipo anticipa una nueva forma de concebir el valor y la gestión del patrimonio musical.

El modelo abre paso a esquemas más equitativos y creativos para los creadores contemporáneos. La operación no solo redefine el modo en que los artistas pueden controlar sus activos, sino que también marca un precedente significativo para futuras negociaciones dentro del sector musical.

