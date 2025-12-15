“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La segunda parte de la temporada final de 'Stranger Things' llegará el 25 de diciembre Crédito: Netflix

Stranger Things entra en su recta final con el lanzamiento del tráiler de la segunda parte de su quinta temporada.

Netflix confirmó que los últimos episodios se dividirán en dos entregas: la primera, con cuatro capítulos, ya disponible desde el 26 de noviembre, y la segunda, con tres episodios previstos para el 25 de diciembre, seguido del episodio final el 31 de diciembre, el cual también tendrá proyección en salas de cine.

El elenco principal de Stranger Things retoma sus papeles en la temporada conclusiva.

Entre ellos se encuentran Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer y Jamie Campbell Bower.

La nueva temporada suma a Nell Fisher, Linda Hamilton, Alex Breaux y Jake Connelly.

El destino de Hawkins dependerá de la capacidad de los protagonistas para utilizar sus poderes y forjar alianzas en un escenario de máxima tensión (Netflix)

En los episodios de Stranger Things 5, Volumen 1, el público se reencuentra con los habitantes de Hawkins, quienes viven bajo encierro mientras el ejército investiga la fisura al Upside Down y continúa la búsqueda de Eleven.

Demogorgons atraviesan el umbral entre dimensiones y atacan a los padres de Mike y Nancy, mientras Vecna busca nuevos objetivos y captura a Holly Wheeler, la hermana de Mike y Nancy. Durante esas circunstancias, Max —quien permanecía en coma desde el final de la cuarta temporada— logra sobrevivir y se encuentra con Holly, donde ambas descubren que permanecen atrapadas en los recuerdos de Vecna.

La situación de Hawkins se deteriora cuando los Demogorgons irrumpen en la base militar y casi logran vencer a todos, pero Will adquiere confianza en sí mismo y demuestra tener la capacidad de controlar a las criaturas, logrando revertir la amenaza de manera decisiva.

Eleven y Eight unen fuerzas enfrentando a Vecna y llevando al límite sus habilidades en la batalla por Hawkins (Netflix)

Sin embargo, la amenaza de Vecna persiste, ya que sobrevive indemne a un ataque del ejército y ahora se prepara para apoderarse de Hawkins y eventualmente del mundo entero.

El tráiler de la segunda parte muestra a Dustin (Gaten Matarazzo) cubierto de sangre, anticipando una confrontación con el Upside Down distinta a cualquier experiencia previa.

En una secuencia, Dustin y Steve (Joe Keery) llegan a un acuerdo para pelear hasta las últimas consecuencias, mientras que un Demogorgon resulta electrocutado durante la batalla.

El avance destaca además los poderes emergentes de Will (Noah Schnapp), cuya conexión con Vecna y la dimensión alterna demuestra ser crucial en el enfrentamiento.

El tráiler de la última entrega revela alianzas inesperadas y la amenaza persistente de Vecna, quien busca conquistar Hawkins con un ejército de monstruos (Netflix)

El coguionista, productor ejecutivo y director Ross Duffer señaló a Netflix que uno de los ejes principales para esta temporada consiste en explorar si Will puede canalizar y utilizar su conexión con el Upside Down en contra de los antagonistas.

“En la segunda temporada ya comenzamos a abordar este vínculo, pero desde el inicio de esta nueva entrega surge la pregunta: ¿Qué sucedería si Will logra aprovechar esta conexión para combatir a nuestros villanos?”, cuestionó Duffer durante la entrevista.

Y explicó: “Recentrar la historia en Will fue algo natural; él fue el niño secuestrado en la primera temporada, y que ahora la trama cierre ese círculo resulta coherente. Si alguien debía ser clave para derrotar a Vecna, debía ser él”.

Las nuevas habilidades de Will generan un cambio en el equilibrio de fuerzas ante Vecna y crean incertidumbre sobre el esperado cierre de "Stranger Things" (Netflix)

Matarazzo valoró en declaraciones a Netlix que los poderes de Will transforman la dinámica del grupo. “Eso nos pone en un terreno más equilibrado.

Seguramente eso aterroriza a Vecna.” Por su parte, Finn Wolfhard (Mike) resumió el nuevo panorama con una frase contundente: “Tenemos dos Elevens”.

El desenlace de la temporada se presenta como un enfrentamiento final entre los jóvenes de Hawkins y la amenaza de Vecna, quien, tal como se muestra al cierre del tráiler, proclama que ha llegado la hora de instaurar un “nuevo mundo”.

La respuesta de los protagonistas se muestra decidida a evitar que eso ocurra.

La temporada final estrena capítulos decisivos el 25 de diciembre y su desenlace, proyectado también en cines, llegará el 31 de diciembre (Netflix)

La plataforma detalló que los nuevos episodios de Stranger Things 5, Volumen 2, se habilitarán el 25 de diciembre a las 17:00 horas (hora del Pacífico) y 20:00 horas (hora del Este), mientras que el episodio final estará disponible el 31 de diciembre, en simultáneo con su proyección en cines seleccionados.