Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

La sorpresa de los actores quedó registrada durante la lectura de guion tras conocer el final del primer volumen

El reparto de "Stranger Things" se reunió en la tradicional lectura de guion y descubrió el giro para Will Byers en el primer volumen de la temporada 5 (Netflix)

El elenco de Stranger Things experimentó una reacción de asombro durante la lectura de mesa tras conocer el sorpresivo giro del primer volumen de la temporada 5, en el que Will Byers revela un nuevo poder decisivo para el futuro de Hawkins.

El momento quedó plasmado en un video oficial publicado en YouTube, donde los actores celebraron, aplaudieron y compartieron bromas cuando Matt Duffer narró la secuencia que cambia las reglas de la batalla contra el Upside Down.

Durante la lectura, Duffer detalló la escena en la que Will, interpretado por Noah Schnapp, se enfrenta a un ejército de demogorgons. Ante la amenaza, Will utiliza una fuerza desconocida para aniquilar a las criaturas y rescatar a sus amigos.

El hecho establece una transición fundamental para el personaje, quien adquiere el rol de “hechicero”. La reacción entre los presentes no se hizo esperar... Millie Bobby Brown golpeó la mesa y, entre risas, le dijo a Schnapp: “Eres uno de los míos; ahora te toca lidiar con esa sangre en la nariz”.

El nuevo poder de Will se diferencia de las habilidades de Eleven, según explicaron los creadores de la serie. Mientras ella posee habilidades psíquicas autónomas, él canaliza el poder de Vecna y lo utiliza de forma indirecta.

La lectura de guion revela
La lectura de guion revela la inesperada conexión entre los poderes de Will y Vecna, desatando entusiasmo en los actores de la serie (Netflix)

Puede manipular cualquier cosa que forme parte de la colmena, pero no puede actuar sobre elementos externos a ella”, explicó Matt Duffer en declaraciones recogidas por medios oficiales de la producción. Este cambio ubica a Will como pieza central en el enfrentamiento final.

¿Qué pasó en el volumen 1 de “Stranger Things 5″?

El primer volumen de la temporada final fue estrenado en Netflix el pasado 26 de noviembre y sitúa nuevamente la acción principal en Hawkins, durante 1987.

Tras la cuarentena ordenada por el ejército, el grupo formado por Mike, Dustin, Lucas, Will, Joyce, Hopper, Steve, Robin y Nancy se reúne para buscar a Holly Wheeler, quien fue secuestrada por un demogorgon bajo la manipulación de Henry Creel, el temido Vecna.

Las primeras pistas sobre el secuestro aparecen cuando los adultos notan comportamientos extraños en Holly Wheeler.

El momento en que Matt
El momento en que Matt Duffer lee la escena del poder de Will generó aplausos y expresiones de incredulidad en el elenco (Netflix)

La niña, que entabla conversaciones con su supuesto “amigo imaginario” Mr. Whatsit, termina atrapada en el Upside Down, prisionera en una réplica mental de la Casa Creel.

El actor Jamie Campbell Bower reconoció que la voz y actitud del personaje ficticio se basaron en figuras que inspiran confianza, un ardid de Vecna para asegurar el control sobre su víctima.

La joven Max también reaparece desde su estado de coma, y su encuentro dentro del limbo mental con Holly introduce nuevas rutas para la resistencia interna de los prisioneros.

La adolescente logra establecerse en ese refugio con recursos tomados de la memoria de Henry, manteniendo la intención de ayudar a Holly a escapar y de idear una táctica para enfrentar al villano.

Mientras tanto, ambas logran descifrar el plan de Vecna: reunir a 12 niños “vasijas perfectas” para ejecutar su visión de un mundo bajo su control.

Tanto Holly como otros alumnos ven a Mr. Whatsit antes de ser raptados, lo que revela el alcance de la influencia del villano.

Will Byers, interpretado por Noah
Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, desbloquea un poder único que podría ubicarlo en un lugar central en la batalla final (Netflix)

Al mismo tiempo, el ejército utiliza Hawkins como base secreta para experimentos, mientras Eleven permanece escondida y entrenando en busca de una oportunidad para rescatar a Holly y detener la expansión de Vecna.

La misión de rescate de Eleven se complica tras su captura parcial por una unidad militar, pero Hopper logra liberarla durante una operación armada.

En esa incursión descubren a Kali (Eight), quien regresa detenida por las autoridades y abre nuevas incógnitas sobre las personas con poderes extraordinarios. Ese episodio sumó expectación sobre futuras revelaciones para la segunda mitad del volumen.

El desenlace del primer bloque de episodios se centra en el encuentro entre Will y Vecna. Vecna somete a Will y le confiesa ser el artífice de su sufrimiento desde 1983.

En el punto de mayor peligro, Will consigue revertir la conexión telepática, canalizando la energía de Vecna gracias a recuerdos de su infancia y a sus lazos con Mike.

Netflix anunció que los últimos
Netflix anunció que los últimos episodios de la temporada 5 de "Stranger Things" estarán disponibles a partir de Navidad, mientras que el desenlace llegará en la víspera de Año Nuevo (Netflix)

Con la palma de la mano hacia arriba, Will destruye mentalmente a los demogorgons y, tras ese acto, queda marcado por una hemorragia nasal que lo equipara visualmente con Eleven.

La reciente transformación generó entusiasmo en el elenco, que consideró que la serie ahora cuenta con “dos Elevens”, según expresó Finn Wolfhard. El guion anticipa un nuevo balance de fuerzas en Hawkins, donde tanto Eleven como Will acceden a habilidades fuera de lo común.

Los primeros cuatro episodios se encuentran disponibles y la plataforma anunció que los siguientes llegarán en Navidad (25 de diciembre). El final de la temporada se estrenará en la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre).

