Sandra Bullock comparte fotografías inéditas de sus hijos junto a su difunto padre

Sandra Bullock recuerda a su padre con fotografías inéditas junto a sus nietos. (Reuters. Instagram)

Sandra Bullock compartió una serie de fotografías familiares poco conocidas para conmemorar el Día del Padre. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 61 años publicó imágenes de su padre, John Wilson Bullock, junto a sus hijos Louis y Laila cuando eran pequeños.

Las fotografías muestran a John sosteniendo y abrazando a sus nietos durante sus primeros años de vida. Louis tiene actualmente 16 años y Laila 12 años. Ambos fueron adoptados por la actriz durante la década de 2010.

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Junto a las imágenes, la artista escribió un mensaje dedicado a su padre, quien falleció en septiembre de 2018 a los 93 años. En la publicación recordó distintos aspectos de la vida familiar y personal que compartió con él.

“Me amó durante mi etapa gótica... Amó a los amores de mi vida... Y amó a nuestro país a los 18 años”, escribió en la descripción de la publicación.

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Sandra Bullock recordó a su padre con fotos de sus hijos cuando eran pequeños. (Instagram)

El mensaje concluyó con una felicitación póstuma por el Día del Padre: “Feliz Día del Padre en el cielo, papá”. Además, compartió las mismas fotografías en sus historias de Instagram acompañadas por la frase “Amó a los amores de mi vida”.

La publicación incluyó también una fotografía antigua de Sandra Bullock abrazando a su padre y otra imagen de John Wilson Bullock durante su servicio en el Ejército de Estados Unidos, vestido con uniforme militar.

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Cabe destacar que la publicación se produjo poco más de un mes después de que difundiera otra serie de fotografías familiares con motivo del Día de la Madre.

En aquella ocasión, Bullock publicó una imagen en la que aparece sentada junto a versiones más jóvenes de Louis y Laila, quienes llevaban lo que parecían ser disfraces de Halloween. Acompañó la fotografía con un mensaje dirigido a las madres.

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Sandra Bullock celebró el Día de las madres recordando la infancia de sus hijos. (Instagram)

“Para todas las mamás, sin importar cómo llegaron a serlo, feliz Día de la Madre. Todas estamos unidas por este honor de toda una vida”, escribió.

La publicación por el Día de la Madre también incluyó una fotografía de la actriz junto a su madre, Helga Meyer. En el mensaje recordó a su madre y a su abuela, a quienes agradeció las enseñanzas recibidas. “Mamá y Omi, gracias por enseñarme. Las extrañamos”, señaló en la descripción.

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Sandra Bullock ha mantenido tradicionalmente un perfil reservado respecto a la exposición pública de sus hijos. Sin embargo, en los últimos meses ha compartido algunos momentos personales relacionados con su familia a través de sus redes sociales.

En abril de 2026, durante una intervención en el CNBC Changemakers Summit celebrado en Nueva York, la actriz habló sobre la manera en que organiza sus compromisos profesionales en función de sus responsabilidades familiares.

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Sandra Bullock comentó cómo es que equilibra su vida personal con la profesional. (REUTERS)

Durante el evento se refirió al proceso de filmación de la película Practical Magic 2 y explicó que eligió participar en el proyecto en un momento que coincidía con el calendario escolar de sus hijos.

“Realicé esta película en este momento porque sabía que mis hijos estarían fuera de la escuela. No voy a sacrificar mi tiempo con ellos. Ellos estarían contentos si yo no estuviera. Yo no lo estaría. Es cierto. Y no rindo al máximo si mis hijos están pasando apuros o si necesitan algo y no puedo ayudarlos”, expresó.

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Sandra Bullock también señaló que considera importante estar disponible para sus hijos cuando la necesitan. Según explicó, busca equilibrar las exigencias de su carrera con el tiempo dedicado a la crianza.

Para Sandra Bullock es importante estar disponible para sus hijos cuando la necesitan. (MacMedan/WireImage)

“Estoy criando a mis hijos, no a nadie más. Pero tengo el privilegio de poder hacerlo en este negocio. Mucha gente no lo tiene. Y entiendo esa angustia y esa frustración cuando estás en el trabajo, pensando: ‘No estoy donde debería estar ahora mismo!”, dijo.

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Y continuó: “Estoy aquí actuando y haciendo mi trabajo’. ¿Pero saben qué? Las mujeres podemos hacerlo. Podemos hacer quince cosas a la vez y terminarlas”.