Entretenimiento

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

La creadora británica de contenido para adultos fue detenida junto a 17 hombres en una villa de Pererenan

Guardar
Un informante explicó cómo rastrearon
Un informante explicó cómo rastrearon a Bonnie Blue y alertaron a la policía sobre las grabaciones. (Captura de pantalla: Instagram/schoolies_xo)

Uno de los individuos que reportó a las autoridades las actividades de Bonnie Blue en Bali —detenida la semana pasada— reveló a News.com.au cómo logró rastrearla y por qué decidió intervenir.

La estrella de OnlyFans, cuyo nombre real es Tia Billinger, ganó notoriedad tras aparecer en un documental en el que afirmó haber tenido sexo con 1,057 hombres en 12 horas.

Su presencia en Indonesia terminó en detención luego de que las autoridades la señalaran por presuntamente producir contenido pornográfico, algo ilegal tanto de realizar como de consumir en el país.

La detención ocurrió en una villa-estudio en Pererenan, un suburbio de Bali, donde agentes encontraron a 15 australianos y dos ciudadanos británicos adicionales, todos hombres, quienes también fueron arrestados.

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,
Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, fue detenida junto a 17 hombres en Bali (Instagram/Bonnie Blue)

Las autoridades señalaron que se realizaban grabaciones de contenido catalogado como pornográfico, lo cual violaría la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía en Indonesia.

Un informante, un expatriado radicado en Bali que pidió no revelar su identidad, detalló que rastrear a Blue no fue un proceso complejo. “No fue particularmente complicado; simplemente la seguimos a través de su ‘bangbus’”, explicó.

Según su testimonio, las autoridades locales tardaron en comprender la situación.

“Tuvimos que explicarles que había alrededor de 20 hombres con ella. No podían entenderlo al principio. Entonces enviaron agentes encubiertos y los detuvieron”, dijo.

La policía envío agentes encubiertos
La policía envío agentes encubiertos para arrestar a Bonnie Blue. (Foto: @bonnie_blue_xox, Instagram)

El informante aseguró que, tras explicar que Bonnie Blue circulaba en el vehículo mientras afirmaba públicamente haber tenido encuentros con jóvenes visitantes de Schoolies —algunos, según él, “apenas mayores de edad”— y que planeaba distribuir el material globalmente, la policía confirmó que se trataba de una actividad ilegal y activó operativos.

La legislación indonesia contempla castigos severos. Si es procesada y hallada culpable bajo la Ley 44 de 2008, la creadora de contenido para adultos podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de 6 mil millones de rupias (alrededor de 542,000 dólares).

Los fiscales también podrían aplicar la Ley ITE, principal normativa del país en materia de información electrónica, que establece penas de hasta 12 años de prisión y multas que alcanzan los 12 mil millones de rupias (aproximadamente 1,084,000 dólares).

Bonnie Blue podría pagar más
Bonnie Blue podría pagar más de un millón de dólares como multa en Bali. (Instagram/@onlybonnieblue)

Las mismas sanciones podrían extenderse a los dos británicos arrestados con ella, presuntamente sus videógrafos, ambos de 27 años. Sin embargo, el informante señaló que procesar estos casos no será sencillo.

Lo que la policía tenía que hacer era atraparla en el acto, con las cámaras grabando, y llegaron justo antes”, dijo.

Además, aseguró que su motivación para reportar el caso no fue moral, sino la preocupación por la imagen de Bali. “No soy puritano y no la estoy juzgando. Pero ‘Bonnie Blue’s Bali Gang Bang’ no es la reputación que queremos. Bali no es Tailandia ni Filipinas”, explicó.

Agregó que la comunidad empresarial, migrante y local rechazaba la situación, subrayando que la pornografía y el trabajo sin permiso son ilegales en el país.

La persona que acusó a
La persona que acusó a Bonnie Blue aseguró que no desea que Bali tenga una mala imagen. (redes sociales/Bonnie Blue)

“No queremos que se publique y se comparta alrededor del mundo algo llamado ‘Bonnie Blue’s Gang Bang from Bali’. Bali no necesita ese tipo de publicidad”, añadió.

Catorce de los quince australianos encontrados en el sitio fueron liberados poco después, aunque las autoridades retuvieron sus pasaportes por considerarlos testigos. Los otros individuos —los dos británicos, un australiano no identificado y Blue— fueron liberados de forma condicional el fin de semana, según medios locales.

Un portavoz de Bonnie Blue confirmó que coopera con las autoridades. “Ha sido liberada, está colaborando con las autoridades y la policía continúa investigando”, informó.

Bonnie Blue está libre y
Bonnie Blue está libre y cooperando con las autoridades. (Instagram/@bonnie_blue_xox)

La investigación seguirá esta semana con nuevas entrevistas y la revisión de los materiales incautados en la villa, mientras las autoridades indonesias evalúan los posibles cargos.

Temas Relacionados

Bonnie BlueOnlyFansBalientretenimientoarresto

Últimas Noticias

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

El carismático comediante perdió la vida a los 50 años, informó su familia en California

Jeffrey Garcia, la voz de

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

Tras renunciar a su licencia médica, Mark Chávez pidió clemencia al juez y argumentó que colaboró desde el inicio en la investigación sobre la muerte del actor

Médico implicado en la muerte

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Un chiste entre músicos de The Who, el deseo de cortar con el pasado y una estrategia secreta de Jimmy Page se unieron en la creación de un nombre icónico. Versiones cruzadas y cómo se forjó su leyenda desde el ingenio y la reinvención

De New Yardbirds a leyenda:

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Apple TV revela un adelanto cargado de tensión donde Manousos inicia un viaje clave tras los impactantes descubrimientos de Carol en Las Vegas

Pluribus: mira un vistazo exclusivo

Taylor Swift hizo una aparición inesperada durante una proyección de su documental “End of an Era”

El lanzamiento en Disney+ recorre la historia detrás de uno de los fenómenos culturales más influyentes de la música contemporánea

Taylor Swift hizo una aparición
DEPORTES
Manchester City venció 2-1 al

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

El video que escandaliza al fútbol europeo: acusan a un entrenador de golpear a un periodista discapacitado

La joya de inferiores que Boca Juniors pierde por la patria potestad: el poderoso club europeo en el que se probará

De Myanmar a la cima de la UFC: la historia de superación y gloria de Joshua Van

La aguda respuesta de Thomas Müller cuando le pidieron comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo tras perder la MLS con el argentino

TELESHOW
El cuestionamiento a Mauro Icardi

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

INFOBAE AMÉRICA

Hamas acepta “congelar” sus armas

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios