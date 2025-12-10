Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Un informante explicó cómo rastrearon a Bonnie Blue y alertaron a la policía sobre las grabaciones. (Captura de pantalla: Instagram/schoolies_xo)

Uno de los individuos que reportó a las autoridades las actividades de Bonnie Blue en Bali —detenida la semana pasada— reveló a News.com.au cómo logró rastrearla y por qué decidió intervenir.

La estrella de OnlyFans, cuyo nombre real es Tia Billinger, ganó notoriedad tras aparecer en un documental en el que afirmó haber tenido sexo con 1,057 hombres en 12 horas.

Su presencia en Indonesia terminó en detención luego de que las autoridades la señalaran por presuntamente producir contenido pornográfico, algo ilegal tanto de realizar como de consumir en el país.

La detención ocurrió en una villa-estudio en Pererenan, un suburbio de Bali, donde agentes encontraron a 15 australianos y dos ciudadanos británicos adicionales, todos hombres, quienes también fueron arrestados.

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, fue detenida junto a 17 hombres en Bali (Instagram/Bonnie Blue)

Las autoridades señalaron que se realizaban grabaciones de contenido catalogado como pornográfico, lo cual violaría la Ley Número 44 de 2008 sobre pornografía en Indonesia.

Un informante, un expatriado radicado en Bali que pidió no revelar su identidad, detalló que rastrear a Blue no fue un proceso complejo. “No fue particularmente complicado; simplemente la seguimos a través de su ‘bangbus’”, explicó.

Según su testimonio, las autoridades locales tardaron en comprender la situación.

“Tuvimos que explicarles que había alrededor de 20 hombres con ella. No podían entenderlo al principio. Entonces enviaron agentes encubiertos y los detuvieron”, dijo.

La policía envío agentes encubiertos para arrestar a Bonnie Blue. (Foto: @bonnie_blue_xox, Instagram)

El informante aseguró que, tras explicar que Bonnie Blue circulaba en el vehículo mientras afirmaba públicamente haber tenido encuentros con jóvenes visitantes de Schoolies —algunos, según él, “apenas mayores de edad”— y que planeaba distribuir el material globalmente, la policía confirmó que se trataba de una actividad ilegal y activó operativos.

La legislación indonesia contempla castigos severos. Si es procesada y hallada culpable bajo la Ley 44 de 2008, la creadora de contenido para adultos podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de 6 mil millones de rupias (alrededor de 542,000 dólares).

Los fiscales también podrían aplicar la Ley ITE, principal normativa del país en materia de información electrónica, que establece penas de hasta 12 años de prisión y multas que alcanzan los 12 mil millones de rupias (aproximadamente 1,084,000 dólares).

Bonnie Blue podría pagar más de un millón de dólares como multa en Bali. (Instagram/@onlybonnieblue)

Las mismas sanciones podrían extenderse a los dos británicos arrestados con ella, presuntamente sus videógrafos, ambos de 27 años. Sin embargo, el informante señaló que procesar estos casos no será sencillo.

“Lo que la policía tenía que hacer era atraparla en el acto, con las cámaras grabando, y llegaron justo antes”, dijo.

Además, aseguró que su motivación para reportar el caso no fue moral, sino la preocupación por la imagen de Bali. “No soy puritano y no la estoy juzgando. Pero ‘Bonnie Blue’s Bali Gang Bang’ no es la reputación que queremos. Bali no es Tailandia ni Filipinas”, explicó.

Agregó que la comunidad empresarial, migrante y local rechazaba la situación, subrayando que la pornografía y el trabajo sin permiso son ilegales en el país.

La persona que acusó a Bonnie Blue aseguró que no desea que Bali tenga una mala imagen. (redes sociales/Bonnie Blue)

“No queremos que se publique y se comparta alrededor del mundo algo llamado ‘Bonnie Blue’s Gang Bang from Bali’. Bali no necesita ese tipo de publicidad”, añadió.

Catorce de los quince australianos encontrados en el sitio fueron liberados poco después, aunque las autoridades retuvieron sus pasaportes por considerarlos testigos. Los otros individuos —los dos británicos, un australiano no identificado y Blue— fueron liberados de forma condicional el fin de semana, según medios locales.

Un portavoz de Bonnie Blue confirmó que coopera con las autoridades. “Ha sido liberada, está colaborando con las autoridades y la policía continúa investigando”, informó.

Bonnie Blue está libre y cooperando con las autoridades. (Instagram/@bonnie_blue_xox)

La investigación seguirá esta semana con nuevas entrevistas y la revisión de los materiales incautados en la villa, mientras las autoridades indonesias evalúan los posibles cargos.