Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

La creadora de contenido fue retenida por presunta producción de material pornográfico en un país donde dicha actividad está prohibida

La creadora de contenido fue escoltada a la comisaría de Badung junto a 17 hombres australianos y británicos (9News Australia/Instagram)

La modelo británica Bonnie Blue quedó en el centro de un nuevo escándalo internacional tras ser detenida en la isla de Bali junto a un grupo de turistas australianos y británicos.

El hecho ocurrió en plena Schoolies Week —la semana de celebraciones de graduación para jóvenes australianos— y derivó en una investigación por presunta producción de material pornográfico en territorio indonesio, donde la pornografía está prohibida por ley.

La joven conocida por sus desafíos sexuales extremos en Only Fans había viajado a Indonesia para documentar en redes sociales un recorrido por bares y centros turísticos de Badung.

Según los reportes del Daily Mail, la creadora de contenido adulto utilizó una camioneta adquirida localmente —su ya famosa “Bangbus” (bus del sexo)— para trasladarse entre discotecas, mercados y eventos oficiales de Schoolies. Allí fue vista animando a grupos de adolescentes y jóvenes adultos y grabando videos nocturnos.

La policía también confiscó la llamada “Bangbus”, el vehículo que Blue utilizaba para grabar sus recorridos por zonas turísticas de Bali.(Instagram/Bonnie Blue)

La policía de Badung informó que la intervención se inició tras la denuncia de un ciudadano que alertó sobre “sospecha de pornografía o creación de material indecente”. Ese aviso llevó a las autoridades a realizar un operativo en un estudio y en el alojamiento que Blue ocupaba durante su estancia en Bali.

El registro derivó en la incautación de una cantidad significativa de objetos que, según la policía, podrían estar relacionados con la supuesta grabación de contenido sexual: 19 disfraces etiquetados como Colegiala Bonnie Blue, una caja de condones, lubricante sexual, nueve collares rosados, múltiples cámaras y flash drives.

Además se incautó dos láminas de pastillas de Viagra (algunas tabletas ya habían sido utilizadas) además de la camioneta Bangbus y su certificado de propiedad,

Los jóvenes se cubrían el rostro para evitar a la prensa local (9News Australia)

Según el tabloide británico, los agentes señalaron que el vehículo presentaba irregularidades: estaba registrado como blanco, pero había sido repintado en azul oscuro sin actualizar los documentos correspondientes. La unidad, además, tenía los impuestos vehiculares vencidos desde 2023.

Detenida, interrogada y entregada a Migraciones

Durante el operativo, 17 hombres de entre 19 y 40 años, procedentes de Australia y el Reino Unido, fueron detenidos junto a la modelo. Tras su traslado a la comisaría de Badung, los jóvenes australianos fueron vistos saliendo en fila, cubriéndose el rostro con sus camisetas para evitar a la prensa.

Pero al día siguiente, las autoridades aclararon su situación. Catorce de los hombres —todos australianos— fueron liberados sin cargos, pues no se encontraron elementos que los vincularan directamente con un delito. Continuaron siendo considerados solo testigos.

En cambio, Bonnie Blue y tres hombres británicos permanecieron bajo investigación. De acuerdo con el jefe policial Arif Batubara, los varones británicos aseguraron que solo asistían a una reunión comunitaria entre extranjeros, algunos de ellos influencers o creadores de contenido.

Bonnie Blue continúa bajo investigación
Bonnie Blue continúa bajo investigación y su pasaporte fue retenido por el equipo de Inmigración de Bali (9News Australia)

El viernes por la noche, la modelo fue entregada a las autoridades de Inmigración para una investigación paralela por posibles infracciones a las leyes migratorias indonesias. Su pasaporte fue confiscado y, aunque se le permitió regresar a su hotel, deberá someterse a nuevos interrogatorios. Ninguno de los involucrados ha sido formalmente acusado.

Indonesia tiene una de las legislaciones más estrictas del sudeste asiático en materia de moralidad pública. La producción y distribución de pornografía está completamente prohibida por la Ley Antipornografía, que establece multas severas y penas de cárcel, incluso para extranjeros. Además, el trabajo sexual es considerado un “delito contra la moral”, aunque su regulación pueda variar según la región.

El historial de controversias de Bonnie Blue

Bonnie Blue, modelo de 26 años, saltó a la fama internacional cuando afirmó haber establecido el record de haber tenido relaciones con 1.057 hombres en 12 horas.

La modelo británica ganó notoriedad
La modelo británica ganó notoriedad internacional en OnlyFans gracias a retos cada vez más arriesgados (Instagram/BonnieBlue)

Posteriormente, su conducta en el ámbito del entretenimiento para adultos le generó múltiples vetos. En junio, OnlyFans la expulsó permanentemente al considerar que sus proyectos —como el anunciado “petting zoo humano”, donde planeaba encerrarse en una caja de cristal para que desconocidos hicieran “lo que quisieran”— violaban sus políticas.

Además, Bonnie acumula prohibiciones de ingreso a varios países. Fue expulsada de Australia y recibió un veto automático de reingreso después de que miles de personas firmaran una petición en contra de su intención de grabar contenido sexual con jóvenes recién cumplidos los 18 años durante Schoolies Week. También ha sido vetada de Fiyi y de espacios públicos en el Reino Unido, incluido el estadio del Nottingham Forest.

