Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Francis Ford Coppola encuentra refugio y creatividad en el Palazzo Margherita, su hotel familiar en Bernalda, Italia (AP)

Francis Ford Coppola pasa sus días en el Palazzo Margherita, su hotel familiar en Bernalda, donde combina la gestión del lugar con su pasión por la cocina y las largas charlas con amigos cineastas.

Según describió The Telegraph, el director recibe a sus invitados con cercanía, prepara personalmente platos como el pollo a la cazadora y se mueve entre la cocina y el salón con naturalidad.

El Palazzo, una villa neoclásica restaurada en 2004, funciona para él como refugio y homenaje a sus raíces. Allí destaca espacios dedicados al cine, como el bar Cinecittà y un salón convertido en sala de proyección. Mientras recorre sus muros y rincones, rechaza rumores sobre dificultades económicas.

Duelo, rutina creativa y nuevos hábitos

Tras la muerte de su esposa Eleanor Coppola hace un año, el cineasta sumó nuevos hábitos. “Todas las mañanas escribo una lista de diez palabras positivas, que convierto en un poema. Y aprendo una palabra nueva”, relató.

Tras la muerte de Eleanor Coppola, el cineasta adopta nuevos hábitos diarios y reflexiona sobre el duelo y la creatividad (REUTERS)

El cine y la creatividad siguen en el centro de sus pensamientos. “Lo que considero más valioso que las estatuillas de oro es que los jóvenes cineastas me digan que entraron en el negocio porque vieron una de mis películas”, afirmó a The Telegraph.

Su relación con los premios siempre fue ambivalente: “Ni siquiera sé dónde están mis Oscars”. Recordó que durante el casting de Apocalypse Now, llegó a lanzar una estatuilla por la ventana, frustrado por las presiones del rodaje.

La energía de Coppola está volcada en nuevos proyectos. “Planeo lanzar una versión del director de ‘Megalópolis’, que se llamará ‘Megalópolis Unbound’. Será realmente alocada”, anunció, adelantando que incluirá escenas nuevas con la actriz Kathryn Hunter. “A la gente le lleva un tiempo gustarle lo nuevo”, comentó, consciente de la recepción dividida que tuvo la primera edición de la película.

El lanzamiento de 'Megalópolis Unbound' marca el próximo gran proyecto de Coppola, con escenas inéditas y una visión audaz

Respecto a la financiación de sus películas, recordó: “Pasó lo mismo con Apocalipsis Now. Los intereses eran altos en aquel entonces, alrededor del 20%. Y tuve que darle un gran porcentaje de las ganancias a Marlon Brando. Pensé: ‘Nunca voy a recuperar mi dinero’. Pero sigue dando ganancias, 40 años después”, detalló a The Telegraph.

Familia, amor y mirada sobre el matrimonio

La familia y el matrimonio son temas recurrentes en su discurso. “Estuve casado con Eleanor durante 61 años. Mi momento favorito con ella siempre era por las mañanas. Toda mi vida, tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, así que ahora… no sé dónde estoy”, confesó.

Sobre el matrimonio, Coppola sostiene: “¿Sabes qué espero que sobreviva en el futuro? El matrimonio. El matrimonio es mucho más que la fidelidad”. Recordó cómo hacía partícipe a toda la familia en sus rodajes, sacando a los niños del colegio para acompañarlo.

La relación con sus hijos, especialmente con Sofia Coppola, también es central: “Siempre fue inusual, incluso de pequeña, única. Vino a mí a los 13 o 14 años y me dijo: ‘¿Soy solo una aficionada del cine?’. Le dije: ‘Sofía, simplemente haz lo que te apasiona’. La vi dirigir su primer cortometraje y pensé: ‘Esa chica es directora’”.

Coppola reflexiona sobre el matrimonio, la ausencia de Eleanor y el papel decisivo que tuvieron sus hijos, en especial Sofia, en su vida personal y creativa (REUTERS)

El paso del tiempo y la belleza femenina son abordados por Coppola con una perspectiva vitalista. “La flor de la juventud es a los 27. Pero en cada década las mujeres son hermosas. No hay edad en la que la mujer no sea hermosa”, afirmó.

También advirtió sobre los excesos de la cirugía estética: “Simplemente, no intentes parecer una flor cuando eres una flor. Empiezas con un poquito aquí, y después haces más, y para cuando terminas, ya ni siquiera pareces una persona”.

Visión política, amistad y próximos hitos

En el plano social y político, mantiene una visión radical, como destacó a The Telegraph. “Creo que pronto no tendremos países. Ya no tienen lógica. Veo un futuro con todas las culturas de las diferentes naciones, pero sin las naciones. Va a suceder. Antes de 1914 nadie tenía pasaporte. Somos una familia humana. Es nuestra Tierra”, expresó

Actualmente, el cineasta vive en Londres, en el barrio de Putney, buscando un nuevo comienzo tras la pérdida de Eleanor. “Me mudé a Putney porque nunca viví allí con ella. Hay unas chicas bohemias en Putney que quieren cuidarme y llevarme al teatro”, comentó.

El cineasta expresa una visión política radical, imaginando un futuro sin países y celebrando la diversidad cultural global (REUTERS)

La amistad es esencial: “Amo a la gente y he vivido una vida de amor. Los amigos son como una religión para mí... Mi familia solía decir que, de los tres hijos, mi hermano August es el brillante, mi hermana Talia la hermosa, pero Francis es el cariñoso”.

Al anochecer en el Palazzo Margherita, Coppola canta temas de Cole Porter y Gilbert y Sullivan, rodeado de amigos y recuerdos. Según The Telegraph, su mirada sobre la vida permanece luminosa: para él, la abundancia de experiencias y afectos transforma cada día en una fuente de nuevas riquezas. Coppola sigue reinventándose, celebrando la vida, incluso frente a la ausencia, con una vitalidad inquebrantable.