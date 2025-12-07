Entretenimiento

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

El guitarrista original de KISS murió en su estudio de Nueva Jersey tras sufrir una caída

Gene Simmons expresó su pesar
Gene Simmons expresó su pesar por la muerte de Ace Frehley, atribuyéndola a malas decisiones en el estilo de vida del guitarrista fundador de KISS (AP Foto/Paul Warner)

El líder de KISS, Gene Simmons, afirmó que la muerte del guitarrista original de la banda, Ace Frehley, resultó de una serie de malas decisiones, incluyendo la negativa a cambiar su estilo de vida.

En una entrevista con el New York Post, Simmons sugirió que el uso de sustancias influyó en el accidente fatal en el estudio de Frehley en Nueva Jersey, donde el músico perdió la vida a los 74 años.

El músico declaró que “rechazó [consejos] de personas que se preocupaban por él, incluido yo mismo, para intentar cambiar su estilo de vida. Pasó de una mala decisión a otra. Caerse por las escaleras –yo no soy doctor– no mata. Pudo haber otros factores, y eso me rompe el corazón”.

Tras la muerte de su colega, Simmons asistió al funeral privado junto a otros miembros de la formación original de KISS. “Peter Criss, nuestro baterista fundador, Paul [Stanley] y yo fuimos al funeral, ataúd abierto. Fue simplemente desgarrador”, contó.

El impacto de la noticia movilizó a la industria de la música y seguidores de la banda. La familia de Frehley comunicó públicamente el deceso y agradeció haber acompañado al músico en sus últimos instantes con palabras de cariño y serenidad.

Simmons señaló que ofrecer ayuda
Simmons señaló que ofrecer ayuda a Frehley fue difícil y lamentó no haber sido más firme para influir positivamente en su vida personal y profesional (Dave Allocca/Starpix/Shutterstock)

“Tuvimos la fortuna de rodearlo con pensamientos pacíficos y amor en sus momentos finales”, dijeron sus familiares en la declaración recogida por Rolling Stone.

El informe forense del condado de Morris, reproducido por Daily Mail y TMZ, precisó que Ace Frehley sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un accidente cerebrovascular tras sufrir una caída en su domicilio.

La causa de muerte fue definida como accidental por traumatismo craneoencefálico. La noticia se difundió el 10 de noviembre de 2025, después de semanas de especulación sobre el estado de salud del guitarrista y fundador de la banda neoyorquina.

Antes de ser hospitalizado, Frehley suspendió sus presentaciones y comentó en redes sociales que atravesaba un momento complicado. Fuentes consultadas por TMZ indicaron que el artista permaneció conectado a soporte vital varios días sin reaccionar.

Frente a la falta de mejoría, la familia resolvió retirarle el respirador para permitirle despedirse en condiciones tranquilas. La familia calificó la decisión como devastadora pero necesaria, buscando garantizarle una despedida serena y digna.

El guitarrista original de KISS
El guitarrista original de KISS murió tras una caída en su estudio en Nueva Jersey que provocó severos traumatismos craneales y un accidente cerebrovascular (A&E Television Networks)

Durante el servicio fúnebre, Gene Simmons lamentó que su excompañero no pudiera presenciar el reconocimiento de KISS en el Kennedy Center, programado por la administración presidencial de Donald Trump.

“Lo más triste, quizás, es que Ace no sobrevivió lo suficiente para sentarse con orgullo en el Kennedy Center y escuchar a personalidades realmente impresionantes hablar del significado de KISS para ellos”, expresó.

Simmons también reflexionó en la entrevista sobre las dificultades para ofrecer ayuda a sus compañeros en el pasado.

Si me reprocho algo, es no haber sido más firme al tratar de ayudar tanto a Ace como a Peter [Criss] a tener una vida mejor”, comentó durante el evento KISS Kruise a mediados de oviembre, añadiendo que el “amor duro” es necesario incluso si no resulta popular.

“Practicar amor duro podría no agradar a todos, pero al final ayuda a cambiar conductas”, sostuvo.

Ace Frehley integró la formación original de KISS desde 1973, permaneciendo hasta 1982 y regresando en 1996 para la gira de reunión.

El legado de Ace Frehley
El legado de Ace Frehley continúa inspirando a nuevas generaciones de guitarristas, quienes reconocen su aporte tanto dentro como fuera de KISS (AP/Richard Drew)

Luego de su salida definitiva en 2002, mantuvo una trayectoria como solista a través de su proyecto Frehley’s Comet y participó en grabaciones y presentaciones hasta poco antes de su muerte.

El guitarrista fue el primer miembro fundador en morir desde la creación de la banda, que ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014.

En una entrevista recogida por Antihero en abril de 2024, Frehley manifestó sentirse orgulloso de haber impulsado a varias generaciones de guitarristas.

“Casi todos los guitarristas me dicen: ‘Tomé la guitarra por ti. Cuando escuché ‘Alive!’, decidí aprender tus canciones’”, explicó.

Los miembros originales de KISS, entre ellos Paul Stanley y Peter Criss, lo recordaron como “un soldado del rock esencial e irremplazable”, subrayando que su legado permanecerá en la historia de la banda.

