Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

El creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Virginia García

Ace Frehley murió a los 74 años, después de estar en estado crítico en un hospital. (Instagram/Ace Frehley)

Ace Frehley, el virtuoso guitarrista conocido como el “Spaceman” de KISS, falleció este jueves 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.

La familia de Frehley emitió un comunicado emotivo: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo.

Y añadieron: “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.

Aunque la causa exacta de su muerte no se ha hecho pública, semanas antes Ace Frehley había cancelado un concierto en el Antelope Valley Fair en Lancaster, California, tras sufrir una caída en su estudio.

Ace Frehley estuvo en el hospital varias semanas antes de fallecer. (Instagram/Ace Frehley)

En ese momento, un mensaje a los fans decía: “Está bien, pero contra sus deseos, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento”.

Posteriormente, el 11 de octubre, canceló todas las fechas restantes de su calendario de 2025 debido a problemas médicos continuos.

Nacido en el Bronx, Nueva York, Frehley se debatía entre el deporte y la música. Tras recibir varios golpes en el fútbol americano, tuvo una epifanía: “Mis manos son demasiado importantes. La guitarra es lo primero”, recordó años después.

Su destino quedó sellado al presenciar conciertos de The Who y Cream a los 16 años, que lo inspiraron hacia un rock más teatral y explosivo.

The Who y Cream inspiraron a Ace Frehley para dedicarse a la música. (Instagram/Ace Frehley)

Asimismo, el artista pasó por varias bandas sin éxito hasta responder a un anuncio en el Village Voice: “Se busca guitarrista líder con destreza y estilo. Álbum pronto. No perder el tiempo”.

Incapaz de pagar un taxi, su madre lo llevó al ensayo en Queens, donde Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss inicialmente se rieron de sus pantalones acampanados y zapatos multicolores.

La risa desapareció tras escuchar su solo en la canción “Deuce”: “Tocé el solo completo, ellos sonrieron. Tocamos algunas canciones más y dijeron: ‘Nos gusta cómo tocas. Te llamaremos’”, recordó en una entrevista.

El auge de KISS también trajo problemas. Frehley relató a Rolling Stone que el consumo de drogas y alcohol afectó su vida y su relación con la banda.

Ace Frehley confesó que dejó a los Kiss por problemas de adicción. (Shutterstock)

Había tantas veces que llegaba al estudio con resaca, o a veces ni aparecía. Me metí en problemas”, dijo.

En 1982, frustrado por tensiones internas y problemas de adicción, abandonó el grupo dejando atrás un contrato millonario.

En la década de 1980 formó la banda Frehley’s Comet y lanzó varios álbumes, antes de reunirse con KISS en 1996 para una gira mundial tras un especial de MTV Unplugged.

Aunque participó en Psycho Circus (1998) solo en un tema, su legado dentro del grupo permaneció intacto hasta su salida final en 2002, siendo reemplazado por Tommy Thayer, quien asumió su icónica máscara de Starman.

Ace Frehley ha continuado con su propio proyecto musical tras dejar a los KISS.(Instagram/Ace Frehley)

Durante más de dos décadas, Frehley continuó actuando como solista, interpretando sets repletos de clásicos de KISS, con su última presentación el mes pasado en Providence, Rhode Island, donde cerró con “Rock and Roll All Nite”.

“Siempre he tenido fans incondicionales. Los fans de Ace Frehley y de KISS son los mejores del mundo. Siempre han estado ahí en las buenas y en las malas”, dijo en 2013.

