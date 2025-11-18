Entretenimiento

La mítica guitarra humeante de Ace Frehley de KISS busca nuevo dueño en subasta

La guitarra modificada estará disponible para los fanáticos hasta el 5 de diciembre

La mítica guitarra Gibson Les Paul de Ace Frehley, ajustada para efectos de humo, fue protagonista en las giras más emblemáticas de KISS (Fabio Diena)

La guitarra humeante de Ace Frehley, utilizada en algunas de las giras más recordadas de KISS, salió a subasta este mes tras el reciente fallecimiento del músico.

El instrumento, una Gibson Les Paul Sunburst intervenida para generar efectos de humo durante los conciertos y firmada por el guitarrista, integra una selecta lista de artículos disponibles hasta el 5 de diciembre en el sitio especializado GottaHaveRockandRoll.com. El precio inicial fue establecido en 100.000 dólares, según reportó TMZ.

A lo largo de la gira Psycho Circus (1998-1999) y la Farewell Tour (2000-2001), la guitarra acompañó a Frehley en escenarios de todo el mundo.

El instrumento resultó fácilmente identificable gracias a su capacidad para emitir señales de humo, un recurso escénico que acompañaba los solos y los momentos clave del espectáculo.

Los fanáticos de KISS podrán pujar por el instrumento con el que Ace Frehley protagonizó los solos más recordados del grupo (A&E Television Networks)

La guitarra fue “modificada específicamente para el característico efecto” que el público asociaba a la figura del músico.

La muerte del guitarrista se registró el 16 de octubre, después de sufrir una caída en un estudio de Nueva Jersey. El informe forense indicó que Frehley fue hospitalizado con fracturas en el cráneo, hemorragias y un hematoma subdural.

Semanas antes del accidente, el músico canceló presentaciones y se retiró de un evento en California tras otro incidente similar. Finalmente, su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital casi dos semanas después, como comunicó TMZ.

El instrumento de Frehley se convirtió en objeto de culto entre coleccionistas debido a su historia y a los efectos especiales en escena (REUTERS/Danny Moloshok)

El funeral se realizó de manera privada en Yonkers y el entierro tuvo lugar en el Bronx.

El instrumento de la subasta representa una faceta emblemática del vínculo de Ace Frehley con los espectáculos de KISS.

El guitarrista fundó la banda en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, interviniendo en los primeros nueve álbumes del grupo y participando en la reunión de 1996.

Aunque no formó parte de la gira de despedida, su influencia técnica y estética se mantiene presente en la identidad de la banda de Nueva York.

El tributo a Ace Frehley durante el primer concierto de KISS sin maquillaje incluyó velas eléctricas y un sentido minuto de silencio (Dave Allocca / Starpix / Shutterstock)

Un tributo en el escenario sin maquillaje

El primer concierto de KISS tras dos años de inactividad coincidió con un homenaje destinado a recordar el legado de Ace Frehley.

La presentación se celebró al aire libre en el Virgin Hotels Las Vegas, como parte de la agenda del KISS Kruise: Landlocked in Vegas. Los músicos optaron por un formato acústico y dejaron de lado el icónico maquillaje que el grupo popularizó durante décadas.

Antes de iniciar el repertorio, Paul Stanley pidió al público que levantara velas eléctricas entregadas para la ocasión y se detuviera unos instantes a recordar al guitarrista.

“Antes de empezar, solo queríamos tomarnos un momento para pensar en alguien que está en la base de formación de esta banda. Y estamos hablando de Ace”, dijo el vocalista desde el escenario, en declaraciones recogidas durante el evento.

La banda tuvo un gesto simbólico antes de comenzar su concierto en Las Vegas

El cantante remarcó el vínculo fundacional del músico con el grupo y dirigió un minuto de silencio a los asistentes.

“Sin duda tuvimos diferencias, pero de eso se trata la familia. ¿Por qué no nos tomamos un momento, un poco de silencio, para pensar en él mirándonos desde arriba —desde (el planeta) Jendell, probablemente—? Tengamos un momento para Ace. Velas arriba”, profundizó.

El set de 11 canciones incluyó varios de los temas en los que participó Frehley a lo largo de la historia de la banda.

El espectáculo marcó la primera actuación de KISS desde diciembre de 2023 y el regreso público más relevante tras haber anunciado su retiro de las giras el año anterior.

El evento, que congregó a seguidores del grupo y a la comunidad conocida como KISS Army, inauguró el fin de semana de celebraciones por los 50 años de la banda.

