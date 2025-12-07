20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Los Jonas Brothers cuentan con una amplia discografía, donde se destacan sencillos exitosos, como "Sucker" (Jonas Brothers)

Los tres hermanos Jonas —Kevin, Joe y Nick— reflexionaron sobre sus experiencias compartidas como padres, en simultáneo al 20° aniversario del grupo Jonas Brothers. Actualmente, atraviesan un momento clave en el que la vida familiar y los desafíos musicales se entrelazan.

“Es increíble cuando llegas a la fase del ‘¿por qué?’ de la crianza”, confesó Nick Jonas, al reflexionar sobre sus vivencias desde el rol paternal. Este mismo hecho transformó la dinámica personal y profesional de los cantantes, según relataron en una entrevista conjunta para People.

Paternidad y vida familiar

La paternidad ocupa un lugar central en la vida de los Jonas Brothers. Nick reconoció que su hija le enseñó más de lo que imaginaba. “Es fascinante tener que responder a las preguntas de mi hija. Es increíble cuando llegas a la fase del ‘¿por qué?’ de la crianza, donde todo es ‘¿por qué?’. Tienes que mirar las cosas como adulto y preguntarte realmente, ‘¿por qué?’”, remarcó.

Los Jonas Brothers celebran 20 años de carrera fusionando vida familiar y nuevos desafíos musicales (Portada People)

Por su parte, Joe Jonas destacó la importancia de estar presente: “Mis hijas no tienen horario, no te dicen ‘¿puedes apurarte?’. Así que estar presente con ellas y poder actuar como si los teléfonos y el tiempo no existieran, eso es lo más importante”.

Sobre lo que esperan transmitir a sus hijas, el propio Joe lo tiene claro: “Quiero que sean niñas el mayor tiempo posible. Que puedan hablar conmigo y con su madre de cualquier cosa. Que sientan la mayor seguridad y comodidad posible. Prefiero que me vean como un amigo y puedan hablarme”.

“Espero que mi hija adopte muchos rasgos de mi esposa. Es mi persona favorita en el mundo, así que si pudiera tener dos versiones de ellas, sería muy especial”, añadió Nick, el hermano menor de los Jonas.

Kevin Jonas resaltó el valor de la presencia y el tiempo compartido con sus hijas en la crianza (People)

Kevin se mostró orgulloso de la independencia de sus hijas: “Me impresiona cada día lo independientes que ya son. Cuando viajo y estoy de gira, Danielle hace un trabajo increíble empoderándolas para que sean ellas mismas y tomen decisiones”.

En tono humorístico, Joe aconsejó: “Si piensan en la música o la industria del entretenimiento, que esperen un par de años”.

Incluso las habilidades prácticas forman parte de la conversación familiar. Nick comentó: “Nuestra pequeña tiene el pelo rizado como yo, así que es un proceso, pero lo estoy logrando”. Joe y Kevin: “Estoy practicando la trenza de espiga. Es lo que todas las chicas hacen en su equipo de fútbol”.

Los inicios del grupo con su evolución

Nick, Joe y Kevin compartieron anécdotas sobre sus inicios, cambios de sello y el impacto que tuvo la familia por su música (People)

El recorrido de los Jonas Brothers comenzó en 2006 con su primer álbum, It’s About T.I.M.E. Debido a esto, recordaron: “Tuvimos canciones como ‘Year 3000’ y ‘What I Go to School For’. Fue un gran logro para nosotros grabar en Coney Island, aunque solo usamos un garaje. Gastamos mucho en el viaje, pero los recuerdos son muy familiares”.

Joe rememoró los cambios de sello y las dificultades iniciales: “Tuvimos nuestro primer gran sabor de lo que no quiero llamar fracaso, pero sí, nos dejaron sin sello y no sabíamos si seguiríamos como banda. Escribimos canciones en momentos desesperados y encontramos nuestra voz”.

“Nuestro padre perdió su trabajo porque dejamos de hacer música cristiana y él era pastor. Cambiamos a cantar sobre el amor y el desamor, lo que nos puso en una posición financiera vulnerable. O teníamos éxito o debíamos reinventarnos. Por suerte, la mudanza a California y el nuevo sello nos dieron una oportunidad”, confesó Nick.

La evolución musical de la banda incluyó influencias de pop punk, emo pop y las colaboraciones con Disney para Camp Rock (Disney)

La evolución musical fue constante. Nick destacó: “Después de ese primer álbum, empezamos a encontrar nuestras propias influencias, como Switchfoot y Dashboard Confessional. Nos empujaron demasiado hacia el pop punk, pero luego hallamos nuestro sonido emo pop”.

La etapa de Camp Rock y la colaboración con Disney marcaron un antes y un después. “Ser parte de una franquicia de Disney es un sueño para cualquiera que haga lo que nosotros hacemos”, afirmó el menor de los hermanos.

Con el paso de los años, la madurez se reflejó en sus letras y en la conexión con los fans. “Ahora, muchos de nuestros seguidores tienen hijos y familias propias. Hemos pasado de hablar de primeros amores a temas reales de la vida”, señaló Nick.

Carrera actual y proyectos recientes

La gira JONAS20 y el nuevo álbum marcaron el 20° aniversario del grupo con éxito internacional (REUTERS)

En 2025, los Jonas Brothers celebran su 20 aniversario con una agenda repleta: nuevo álbum, gira mundial y su primera película navideña, A Very Jonas Christmas Movie, en Disney+. “Ha sido un año sin parar”, resumió Kevin. Mientras que sus hermanos lo describieron como “intenso” y “sorprendente”.

La gira JONAS20, con 75 fechas, fue un éxito rotundo. Nick reconoció: “Nos sigue sorprendiendo estar haciendo esto a este nivel y que los fans nos apoyen así. Ahora nos cuesta más arrancar el día, ya no tenemos la energía de la adolescencia”.

Las rutinas antes de los conciertos también cambiaron. Joe comentó: “Tenemos televisores en los camerinos para ver cómo entra la gente y su emoción”. Nick aprovecha el tiempo de espera para escribir: “He estado terminando un álbum solista durante la gira. Escribir en los camerinos me mantiene con energía”.

La relación con los fans se volvió más emotiva. Nick compartió: “Al inicio del show digo: ‘No somos solo los tres aquí arriba. Cada uno de ustedes es parte de la historia’. Llevar a Franklin y a nuestros padres al escenario para recrear la sala de estar familiar es un momento que me emociona”.

Los proyectos solistas y la conexión con los fans muestran la diversidad creativa y el crecimiento personal del trío estadounidense (REUTERS)

La película navideña fue un proyecto especial. “Siempre quisimos hacer una película de Navidad. Dudamos entre el humor y lo personal. Es difícil interpretarse a uno mismo, pero queríamos mostrar nuestra vida real”, señaló Joe. Y Nick añadió: “Llega en un momento importante de nuestra carrera, pero más aún como padres”.

Entre otros temas, hablaron del proceso creativo que los impulsa. “Muchos de nuestros álbumes reflejan nuestra vida en Nueva Jersey y California. Es divertido ver cómo hemos intentado abrirnos camino”, señaló Joe.

Sobre los reconocimientos, Nick sueña con el Salón de la Fama del Rock & Roll. En cambio, Joe bromeó: “Un área de descanso con nuestro nombre en Nueva Jersey sería suficiente”. Y Kevin coincidió: “Eso es todo lo que necesito”.

Durante estos 20 años, los Jonas Brothers han aprendido que el crecimiento personal es un proceso continuo y que la amabilidad interna resulta esencial en cada etapa de la vida.