“Lo perdí casi todo”: Kevin Jonas reveló que estuvo cerca de la quiebra tras la separación de los Jonas Brothers

La pérdida de casi toda su fortuna obligó a Kevin a replantear su relación con el dinero y el éxito. (Redes sociales)

Kevin Jonas, el mayor de los hermanos que integran la popular banda Jonas Brothers, confesó que perdió casi todo su dinero tras la separación del grupo en 2013.

El músico y empresario de 37 años reveló detalles del duro momento económico que atravesó en una entrevista reciente en el pódcast The School of Greatness, conducido por Lewis Howes, junto a sus hermanos Nick y Joe Jonas.

“He visto el comienzo del éxito hasta el éxito financiero, sin saber realmente qué era el dinero ni cómo funcionaba, hasta no tenerlo, hasta perder casi todo”, relató Kevin en la charla publicada este lunes 7 de julio.

Al momento de ser consultado por las pérdidas en su patrimonio, la respuesta develó la magnitud del hecho. “Sí, la mayoría. Me quedé solo con un 10 por ciento”, expresó.

Kevin evitó dar detalles de la sociedad fallida, pero aseguró que aprendió “muchas lecciones” del desastre (REUTERS/Eric Gaillard)

Según explicó el músico, el colapso financiero ocurrió hace aproximadamente nueve años como resultado de una mala sociedad comercial.

“Invertí en muchas propiedades y en otros proyectos que estaba construyendo en ese momento. Lamentablemente, no era la asociación adecuada, si me entiendes”, afirmó, aunque evitó dar más detalles por cuestiones legales.

“No puedo contar mucho más, pero lo triste es que aprendí muchas lecciones en ese proceso”, admitió.

La separación y el reencuentro

La historia de los Jonas Brothers comenzó en 2005 y rápidamente alcanzaron el estrellato mundial gracias a sus giras, discos multiplatino y películas de Disney como Camp Rock (2008). Pero en 2013, el grupo anunció su disolución en medio de tensiones internas.

Aunque en ese momento los motivos se mantuvieron vagos, Kevin habló sobre los factores de esa decisión en una entrevista con People en diciembre de 2024.

La banda renació en 2019 con el álbum Happiness Begins y el hit global “Sucker” (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Creo que en el pasado sí había ego, y eso fue lo que llevó a la disolución de la banda. Pero ahora hemos vuelto y todo está funcionando bien para todos”, aseguró.

Durante los cinco años de separación, cada hermano siguió su camino. Joe y Nick apostaron por sus carreras solistas, mientras que Kevin se volcó al mundo empresarial. Fundó la empresa The Blu Market, que ofrecía soporte estratégico a influencers, invirtió en tecnología y ayudó a desarrollar aplicaciones como Yood (para encontrar restaurantes) y We Heart It.

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando los Jonas Brothers anunciaron su regreso en The Late Late Show de James Corden y lanzaron su exitoso álbum Happiness Begins, que incluyó el hit “Sucker”, número uno en Billboard.

Ese mismo año también estrenaron el documental Chasing Happiness en Amazon Prime Video, que funcionó como una especie de terapia grupal para resolver las heridas del pasado. “Fue genial porque tuvimos que tener conversaciones reales y no guardarnos nada. Así que para nosotros, funcionó bien”, dijo Kevin a PEOPLE.

Desde entonces, la banda no solo recuperó su lugar en la industria musical, sino que también permitió a Kevin recomponer su situación económica.

“Por suerte, tuvimos una segunda oportunidad, una segunda mordida a la manzana con la banda reuniéndose. Fue algo fortuito”, afirmó en el pódcast de Howes. “Aprendí esta lección y al mismo tiempo reevalué cómo abordar la vida”.

Kevin Jonas dijo que The Jonas Brothers se separó por los egos de os tres hermanos (Créditos: Shutterstock)

En 2025, los Jonas Brothers están celebrando sus 20 años con un gran tour llamado Jonas20: Greetings from Your Hometown, que comenzará el 10 de agosto en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, su estado natal. Además, el 8 de agosto lanzarán su séptimo álbum de estudio, Greetings from Your Hometown.

“Nuestros fans han estado con nosotros en cada capítulo, y esta gira es nuestra forma de honrarlos, de celebrar los recuerdos que hemos creado y los que vamos a crear juntos. Queremos que sea nuestra gira más grande e inolvidable”, indicó la banda en un comunicado conjunto.

“Queremos hacer el mejor show posible cada noche, disfrutar del hecho de que seguimos aquí después de tantos años y tratar de ofrecer algo distinto”, adelantó Joe Jonas en exclusiva para PEOPLE.

El músico también explicó que la banda ensayará con el público algunas canciones antiguas que no tocan hace años para ajustar el repertorio según las reacciones. Así, los seguidores de los Jonas Brothers pueden esperar un setlist que combien clásicos y éxitos actuales.