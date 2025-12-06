Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”

Gregory Natal inspiró a Cyndi Lauper a transformar el dolor por el sida en la emblemática balada 'True Colors'

Cyndi Lauper escuchó por primera vez los acordes de “True Colors” en un momento marcado por la pérdida y el dolor. La muerte de su amigo Gregory Natal, a causa del HIV en Estados Unidos, había dejado una herida profunda en su entorno. En medio de aquellas ausencias, Lauper se encontró con una canción que, aun sin haberla escrito ella, parecía hablarle directamente al corazón. Así nació una de las baladas más emblemáticas de su carrera.

Gregory Natal inspiró a Cyndi Lauper a transformar el dolor por el sida en la emblemática balada 'True Colors' (Captura de video)

Lauper supo que la canción escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly no le pertenecía a ella originalmente, pero se sintió conmovida por el tono de empatía que transmitía cada verso. Sintió que “True Colors” representaba la historia de Natal y la de muchas personas afectadas en esa época. La canción se transformó en un refugio emocional para su entorno.

Según American Songwriter, el éxito internacional de “True Colors” llevó el mensaje de sensibilidad a diferentes públicos. En Canadá también ocupó el primer lugar, llegó al tercero en Australia y Nueva Zelanda, y alcanzó el número 12 en el Reino Unido.

'True Colors' se consolidó como un himno de aceptación y empatía para la comunidad LGBTQ+ y afectados por el sida REUTERS/Dylan Martinez

Un pedido especial y una composición personal

De acuerdo con declaraciones de Lauper a Rolling Stone, antes de morir, Gregory Natal pidió a la artista que escribiera una canción dedicada a él. Él deseaba algo similar a “That’s What Friends Are For”, compuesta por Burt Bacharach. Lauper respondió al pedido con “Boy Blue”, canción que compuso y que luego incluyó en su álbum de 1986, también titulado True Colors.

Lauper explicó que, a pesar del significado personal y la carga emocional de “Boy Blue”, la canción no tuvo éxito comercial. La lanzó como el cuarto sencillo del álbum, pero no alcanzó la misma repercusión que “True Colors”. Admitió que volcar sentimientos tan personales y profundos en una canción puede influir negativamente en su difusión en la radio.

El éxito internacional de 'True Colors' llevó su mensaje de sensibilidad y consuelo a públicos de Canadá, Australia y Reino Unido REUTERS/Mario Anzuoni

Su proceso creativo para “True Colors” incorporó la necesidad de “hablarle al ser humano en su lugar más tierno”, según relató. La canción permitió que Lauper y quienes conocieron a Gregory Natal encontraran consuelo en medio del dolor causado por la enfermedad.

En una entrevista con People en 2023, Lauper recordó el contexto social de la epidemia de HIV en los años ‘80. Natal, con poco más de 20 años, falleció rodeado de prejuicios. La desinformación generó temor y aislamiento social para muchos pacientes y sus amigos.

La canción adquirió un significado universal, más allá del homenaje personal. Según los registros de American Songwriter, “True Colors” se asoció inmediatamente con valores de aceptación, empatía y resistencia, y con el tiempo se consolidó como un himno para la comunidad LGBTQ+.

Steinberg, uno de los autores, escribió inicialmente la canción con su madre en mente. Sin embargo, Lauper resignificó el tema con su interpretación, orientándolo hacia la lucha y la memoria de Gregory Natal, y de otras personas que murieron en ese contexto.

La balada, construida sobre una instrumentación suave y una interpretación íntima, transmite un mensaje de apoyo y compasión. La artista afirmó que tuvo que aprender “el poder de un susurro” para conectar con la audiencia desde la vulnerabilidad.

La balada de Lauper destaca el poder de la compasión y la autenticidad en tiempos de prejuicio y aislamiento social EFE/Peter Foley

“Boy Blue”, por su parte, mantuvo su carácter privado, aunque Lauper la presentó en conciertos posteriores como un acto de homenaje. El impacto social y emocional de “True Colors” trascendió los rankings musicales. Decenas de colectivos encontraron en su letra un mensaje de aliento frente a la discriminación y la pérdida.

La producción de True Colors coincidió con una etapa de cambios para Lauper. Su imagen, asociada hasta entonces al pop enérgico, incorporó matices de reflexión y profundidad emocional.

La historia de Gregory Natal y 'True Colors' evidencia cómo la música puede transformar el dolor en un mensaje universal de esperanza REUTERS/Kevin Lamarque

El reconocimiento de esta canción persiste en la cultura popular. Distintas generaciones siguen identificándola como una invitación a mostrarse auténticos, así como la certeza de que la compasión puede generar conexión.

La historia real detrás de las canciones de Lauper demuestra el alcance de la música cuando logra emocionar a millones con una vivencia íntima y hablar del valor de la empatía en tiempos difíciles.