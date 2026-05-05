La hija de Beyoncé debuta en la Met Gala con solo 14 años pese a la prohibición de menores de edad en el evento

Blue Ivy asiste por primera vez al Met Gala y acompaña a Beyoncé. (Reuters)

Blue Ivy Carter, de 14 años, realizó su primera aparición en el Met Gala 2026 acompañando a su madre, Beyoncé, quien regresó al evento como copresidenta de la edición celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La presencia de Blue Ivy se produjo junto a la de su padre, Jay-Z, en una aparición familiar que tuvo lugar hacia el final de la gala. La edición de este año contó con la temática “Fashion is Art”, vinculada a la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”, centrada en la relación entre la moda y las artes visuales.

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Beyoncé, quien no asistía al evento desde hacía una década, participó como una de las figuras encargadas de la organización junto a otras personalidades del ámbito del entretenimiento y la moda, como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

Beyonce fue copresidenta de la edición 2026 de la Met Gala junto a otras personalidades. (REUTERS/Daniel Cole)

La cantante vistió un diseño de inspiración esquelética acompañado de una capa con plumas y una pieza de cabeza, creación del diseñador Olivier Rousteing.

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Por su parte, Blue Ivy optó por un vestido blanco strapless de Balenciaga con falda amplia y cola. El conjunto fue complementado con una chaqueta abierta y gafas oscuras, además de sandalias de tacón plateadas.

Su aparición generó atención por tratarse de su debut en el evento, considerado uno de los más relevantes del calendario de la moda internacional.

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Durante la gala, Beyoncé se refirió a la participación de su hija en declaraciones recogidas por Vogue. “Creo que se ve increíble”, señaló la artista al comentar el estilismo elegido por la adolescente para la ocasión.

Beyoncé se mostró orgullosa de Blue Ivy Carter en la Met Gala. (REUTERS/Daniel Cole)

La asistencia de la adolescente al evento se produjo en el contexto de las normas de acceso del Met Gala.

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De acuerdo con las directrices conocidas del evento, la entrada está reservada para personas mayores de 18 años, una norma que salió a la luz en mayo de 2018 cuando Maddie Ziegler, ex participante de Dance Moms, declaró a The Hollywood Reporter que “no podía ir porque no tenía la edad suficiente” en ese momento.

“Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” fue el tema de la Gala del Met de ese año, lo que generó especulaciones sobre si la restricción de edad se debía a ello.

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Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sin embargo, los organizadores del evento declararon al medio que no tenía nada que ver con la temática, sino con una decisión ejecutiva que consideró que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

Blue Ivy ha tenido presencia previa en eventos de alto perfil relacionados con la carrera de su madre. Ha participado en actuaciones en directo, como presentaciones durante espectáculos de medio tiempo y giras musicales, además de asistir a otros eventos del ámbito del entretenimiento.

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En meses anteriores, la adolescente también ha sido vista en distintas apariciones públicas.

Blue Ivy ha hecho diversas apariciones con su madre Beyoncé. (AP/Chris Pizzello)

En la edición del Super Bowl 2026, asistió junto a su padre y su hermana menor Rumi, luciendo una chaqueta deportiva oversize de la marca Off-White, combinada con prendas casuales y accesorios como gafas de sol y un bolso de Balenciaga.

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Asimismo, en diciembre de 2025 fue vista en un evento deportivo en Los Ángeles, donde utilizó calzado de estilo retro. En octubre del mismo año, asistió al Angel Ball en Nueva York acompañada de su abuela Tina Knowles, donde llevó un vestido rosa con detalles brillantes y accesorios de joyería.