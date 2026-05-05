Entretenimiento

La hija de Beyoncé debuta en la Met Gala con solo 14 años pese a la prohibición de menores de edad en el evento

La aparición de la adolescente se dio en el contexto de la política de edad del evento, que establece un mínimo de 18 años para los invitados

Guardar
Blue Ivy asiste por primera vez al Met Gala y acompaña a Beyoncé. (Reuters)
Blue Ivy asiste por primera vez al Met Gala y acompaña a Beyoncé. (Reuters)

Blue Ivy Carter, de 14 años, realizó su primera aparición en el Met Gala 2026 acompañando a su madre, Beyoncé, quien regresó al evento como copresidenta de la edición celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La presencia de Blue Ivy se produjo junto a la de su padre, Jay-Z, en una aparición familiar que tuvo lugar hacia el final de la gala. La edición de este año contó con la temática “Fashion is Art”, vinculada a la exposición del Costume Institute titulada “Costume Art”, centrada en la relación entre la moda y las artes visuales.

PUBLICIDAD

Beyoncé, quien no asistía al evento desde hacía una década, participó como una de las figuras encargadas de la organización junto a otras personalidades del ámbito del entretenimiento y la moda, como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

Beyonce fue copresidenta de la edición 2026 de la Met Gala junto a otras personalidades. (REUTERS/Daniel Cole)
Beyonce fue copresidenta de la edición 2026 de la Met Gala junto a otras personalidades. (REUTERS/Daniel Cole)

La cantante vistió un diseño de inspiración esquelética acompañado de una capa con plumas y una pieza de cabeza, creación del diseñador Olivier Rousteing.

PUBLICIDAD

Por su parte, Blue Ivy optó por un vestido blanco strapless de Balenciaga con falda amplia y cola. El conjunto fue complementado con una chaqueta abierta y gafas oscuras, además de sandalias de tacón plateadas.

Su aparición generó atención por tratarse de su debut en el evento, considerado uno de los más relevantes del calendario de la moda internacional.

Durante la gala, Beyoncé se refirió a la participación de su hija en declaraciones recogidas por Vogue. “Creo que se ve increíble”, señaló la artista al comentar el estilismo elegido por la adolescente para la ocasión.

Beyoncé se mostró orgullosa de Blue Ivy Carter en la Met Gala. (REUTERS/Daniel Cole)
Beyoncé se mostró orgullosa de Blue Ivy Carter en la Met Gala. (REUTERS/Daniel Cole)

La asistencia de la adolescente al evento se produjo en el contexto de las normas de acceso del Met Gala.

De acuerdo con las directrices conocidas del evento, la entrada está reservada para personas mayores de 18 años, una norma que salió a la luz en mayo de 2018 cuando Maddie Ziegler, ex participante de Dance Moms, declaró a The Hollywood Reporter que “no podía ir porque no tenía la edad suficiente” en ese momento.

“Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica” fue el tema de la Gala del Met de ese año, lo que generó especulaciones sobre si la restricción de edad se debía a ello.

Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)
Maddie Ziegler reveló que no pudo ser parte de la Met Gala de 2018 debido a que era menor de edad. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sin embargo, los organizadores del evento declararon al medio que no tenía nada que ver con la temática, sino con una decisión ejecutiva que consideró que “no es un evento apropiado para menores de 18 años”.

Blue Ivy ha tenido presencia previa en eventos de alto perfil relacionados con la carrera de su madre. Ha participado en actuaciones en directo, como presentaciones durante espectáculos de medio tiempo y giras musicales, además de asistir a otros eventos del ámbito del entretenimiento.

En meses anteriores, la adolescente también ha sido vista en distintas apariciones públicas.

Blue Ivy ha hecho diversas apariciones con su madre Beyoncé. (AP/Chris Pizzello)
Blue Ivy ha hecho diversas apariciones con su madre Beyoncé. (AP/Chris Pizzello)

En la edición del Super Bowl 2026, asistió junto a su padre y su hermana menor Rumi, luciendo una chaqueta deportiva oversize de la marca Off-White, combinada con prendas casuales y accesorios como gafas de sol y un bolso de Balenciaga.

Asimismo, en diciembre de 2025 fue vista en un evento deportivo en Los Ángeles, donde utilizó calzado de estilo retro. En octubre del mismo año, asistió al Angel Ball en Nueva York acompañada de su abuela Tina Knowles, donde llevó un vestido rosa con detalles brillantes y accesorios de joyería.

Temas Relacionados

BeyoncéMet GalaentretenimientoBlue Ivy Carter

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zoë Kravitz acude a la Met Gala y oculta su anillo de compromiso que le dio Harry Styles

La actriz asistió al evento con un vestido de encaje negro de Saint Laurent mientras evitaba mostrar su mano izquierda donde debería estar el anillo

Zoë Kravitz acude a la Met Gala y oculta su anillo de compromiso que le dio Harry Styles

Influencer japonés se viraliza por videos con IA donde entra en escenas de películas famosas

El creador de contenido utiliza inteligencia artificial para insertarse en escenas de películas, así como crear nuevas historias

Influencer japonés se viraliza por videos con IA donde entra en escenas de películas famosas

Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”

La actriz cuestionó la tendencia del cine actual a dividir a los personajes en “buenos y malos”, en alusión al modelo de las películas de superhéroes

Meryl Streep critica las películas de superhéroes de Marvel: “Muy aburrido”

Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

La actriz y la co-creadora de la serie explicaron a PEOPLE que el parecido entre la trama de la segunda temporada y la comedia de 2009 no fue intencional, aunque ambas reconocieron el carácter icónico del filme

Running Point vs. Bride Wars: Kate Hudson y Mindy Kaling respondieron a las comparaciones que generaron debate

La regla que Nicole Kidman rompió con su aparición en la Met Gala 2026

El código de vestimenta para la gala de este año, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, es “La moda es arte”

La regla que Nicole Kidman rompió con su aparición en la Met Gala 2026

DEPORTES

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

El impactante respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto: “Yo confié en él y tuve razón”

Se confirmaron días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura

Lavezzi dio detalles de sus días internado por su problema de salud mental: “Dije: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo’”

Grito y un aplauso irónico: el insólito cruce entre Guillermo Barros Schelotto y Kudelka por un lateral en Vélez-Newell’s

Un arquero hizo historia al atajar en un partido oficial a los 70 años: “Juega porque se lo ha ganado”

TELESHOW

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

Pocho Lavezzi contó cómo conoció a Guadalupe Tauro y el nacimiento de su segundo hijo: “Genera culpa no haber estado tanto”

¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

INFOBAE AMÉRICA

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

La cantidad de salvadoreños con DUI en el exterior supera los 961,000

Inversión extranjera directa en República Dominicana crece un 6.4 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central

Panamá se consolida como destino regional del turismo deportivo

Tribunal condena a la guatemalteca María Marta Patricia Castañeda Torres, ligada al máximo líder de la Mara-18

Kiran Desai: “Aceptar la incomodidad podría ser la única forma honesta de decir la verdad”